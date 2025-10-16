Почему древние родственники человека не смогли выжить

На протяжении как минимум 2 миллионов лет доисторические гоминиды подвергались воздействию ядовитого свинца, показало исследование ископаемых зубов. Современные люди, возможно, эволюционировали, чтобы справляться с этим токсичным металлом лучше, чем наши древние родственники.

Долгое время считалось, что отравление свинцом — это сугубо современная проблема, связанная с индустриализацией, несовершенными методами добычи и его использованием в качестве добавки к топливу, от которой начали отказываться с 1980-х годов. Особенно опасен он для детей, влияя на их физическое и умственное развитие, но также может вызывать ряд тяжелых физических и психологических симптомов у взрослых.

Палеоантропологии взялись выяснить, подвергались ли воздействию токсичного метала наши древние родственники. Результаты исследования увидели свет на страницах Science Advances.

Полсотни древних зубов

Ученые проанализировали более полусотни ископаемых зубов Australopithecus africanus, Paranthropus robustus, Gigantopithecus blacki, Homo neanderthalensis и Homo sapiens, найденных в Австралии, Юго-Восточной Азии, Китае, Южной Африке и Франции.

Следы свинца искали с помощью лазерной абляции, которая выявила полосы свинца, поглощенного зубами при жизни их владельцев. Токсичные соединения могли поступать в организм из природных источников, таких как загрязненная вода, почва или вулканическая активность.

Особенно удивил исследователей зуб гигантопитека — древнего гигантского родственника современных орангутанов, жившего на территории современного Китая.

«Если бы у современного человека в организме было такое количество свинца, я бы предположил, что он столкнулся с высоким уровнем воздействия от промышленности или антропогенной деятельности», — говорит профессор Рено Жоанн-Буайо из Университета Южного Креста в Австралии.

Исследователи проверили, есть ли разница в том, как современные люди и неандертальцы справлялись со свинцом, для чего вырастили органоиды мозга как с неандертальской, так и с человеческой версией гена NOVA1 — и потравили их свинцом.

«Мы видим, что современный вариант NOVA1 испытывает гораздо меньший стресс от нейротоксичности свинца», — констатирует Жоанн-Буайо.

Что самое интересное — воздействие свинца на органоиды с архаичным NOVA1 привело к серьезному нарушению работы гена FOXP2.

«Эти гены связаны с когнитивными функциями, речью и социальной сплоченностью. И для современного человека [свинец] менее нейротоксичен, чем для неандертальцев, что могло дать Homo sapiens очень большое преимущество. Это означает, что свинец сыграл свою роль в нашем эволюционном пути», — резюмировал профессор.

Выводы поспешны

Профессор Таня Смит из австралийского Университета Гриффита усомнилась в масштабах воздействия свинца и раскритиковала идею обобщать результаты опытов на органоидах на реальных людей.