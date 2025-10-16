17 октября: что надо делать в День Ерофея Лешегона, чтобы «отогнать» морозы

В этот день православные христиане вспоминают священномученика Иерофея, жившего в I веке. В народном календаре - Ерофеев день или Ерофея Лешегона.

Считалось, что в это время по земле ходят лешие, поэтому не ходили в лес, да и лишний раз не выходили на улицу. Верным признаком наличия рядом нечисти были падающие сучья или ветки, запутанная трава, странный посвист или скрип. Иногда селения кооперировались и преподносили лешему угощения: хлеб и горсть соли, чтобы не "чудил" по дворам. Угощение ставили на входе в лес.

Хозяйки в это время доставали зимнюю одежду, чтобы "отогнать" морозы и посмотреть, не нужно ли что-нибудь починить. В этот день было запрещено выпивать, иначе бес вселится и доведет до безумия. Девушки не разговаривали с незнакомцами, считалось, что так можно "подхватить" семь бед. В этот день не играли свадеб и не венчались.

Если заметили в этот день снег - через сорок дней зима придет. Листья на березе не все осыпались, снег нескоро придет. В лесу много грибов - значит, зима будет теплая.