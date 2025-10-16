Порнозвезда и акула напугали друг друга

Знаменитая порнозвезда Бонни Блю столкнулась с акулой. Об этом сообщает издание Daily Star.

Инцидент произошел, когда Бонни Блю отдыхала на Мальдивах. Она ныряла в море и не заметила, что рядом плавает акула-нянька. Длина хищной рыбы составляла около метра.

Недавно я ездила на Мальдивы и там по ошибке боднула акулу. Я пыталась нырнуть и потом, когда всплывала вверх, не заметила акулу и боднула ее Бонни Блю

После столкновения порнозвезда отпрянула от акулы. Та была напугана не меньше и поспешила скрыться. Никто не пострадал.

Ранее Бонни Блю призналась, что неспособна зачать естественным путем. По ее словам, она может завести ребенка только посредством экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).