Какой «диагноз» графологи поставили подписи президента России

Необычная подпись Бориса Ельцина до сих пор вызывает интерес у специалистов-графологов. Анализ его почерка подтвердил многие черты характера, которые отмечали современники, но и опроверг некоторые устоявшиеся представления о первом президенте России.

Портрет от современников:

Большинство современников, лично знавших Ельцина, описывали его как человека исключительной харизмы. Режиссер Эльдар Рязанов отмечал его простодушие и наивность, а Владимир Путин — мужество и умение вести прямой диалог. Политологи и СМИ характеризовали его как упорного и эксцентричного политика с непредсказуемым поведением.

Однако существовала и другая оценка. Как пишет Сергей Лагодский в книге «Загогулина в портрете президента», противники приписывали Ельцину жесткость, трусость и злопамятность. Руслан Хасбулатов и вовсе называл его хитрость «животной», утверждая, что Ельцин страдал жаждой власти и был подвержен паническим состояниям.

Взгляд графологов

Наличие у Бориса Ельцина многих черт характера, перечисленные выше, подтверждают и графологи. Впрочем, есть и такие черты, которые специалисты по почерку опровергают. Так, страх, о котором упоминал Хасбулатов, как правило, возникает у сомневающихся и слишком эмоциональных личностей. Как считает Илья Щеголев, который в своей книге «Графология XXI века» анализирует личную подпись Ельцина, у того отмечается дух сомнения.

По мнению Щеголева, об этом говорит написание буквы «Б», а точнее разрыв в нижней части овала и нахождение буквы на двух петельках. Щеголев вообще обращает особое внимание на букву «Б», необычное написание которой указывает на своенравный характер. А вот постепенное уменьшение размера букв в подписи обличают скрытного человека.

Несмотря на скрытность, Борису Ельцину действительно была присуща эмоциональность. По крайней мере, об этом свидетельствуют раздутые заглавные буквы подписи президента. Не были чужды Ельцину и артистизм, и стремление выделиться, то есть качества, которыми нередко обладают эмоциональные личности. На основании анализа почерка Бориса Николаевича, как указывает в издании «Ельцин: Я отвечу за все» Виктор Ярошенко, графологи пришли к выводу, что бывшему лидеру страны были свойственны ощущение контакта, чувство зрелища, вкус к импровизации. А сильный наклон букв в подписи Ельцина влево характерен для людей, которые пытаются что-то изобразить из себя, выделиться из толпы, сделать что-либо наперекор всем, бросить обществу вызов.

Подтверждения тому, что обнаружили графологи, изучив почерк Бориса Ельцина, можно легко обнаружить в биографии российского президента. Так, свой своенравный характер, эмоциональность и стремление выделиться Ельцин ярко проявлял еще в юности. Владимир Фортунатов, автор издания «Российская история в лицах», утверждает, что будущий лидер страны, будучи школьником, постоянно конфликтовал с учителями, за что в конце концов был исключен из учебного заведения после 7 класса. Впоследствии, когда Борис Николаевич стал политиком, его речи отличались эмоциональностью, поэтому и производили такое сильное впечатление.