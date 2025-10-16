Великий поход: с чего начался современный Китай

Китай – единственная страна Древнего мира, которая сохранилась до нашего времени. За тысячи лет были разные формации, династии, раздробленность сменялась империями, случались и завоевания недругами. Но оставались единство, преемственность культуры и философии народа. Сейчас в Китае идет новый период – это Народная республика, которая на днях отметила 76 лет. А путь к ней начался 91 год назад, 16 октября 1934 года, с Великого похода китайских коммунистов.

XIX век и первая половина XX века для Китая были сущим кошмаром. Приход западноевропейских колонизаторов, прежде всего Британии, очень быстро превратил страну с самым высоким уровнем жизни в мире в развалины, а население в опиумных наркоманов. Официально существовала империя Цин, но эта династия только потворствовала иностранцам. Пока в 1912 году ее не уничтожила революция и Китай стал республикой.

Но никакой единой страны еще не было. Китай оказался разделен на территории с удельными правителями во главе. То есть, кто успел взять власть на расстоянии «вытянутой руки», то и властвовал. На радость иностранцам, которые продолжали «резвиться» вовсю.

Объединить страну взялась республиканская партия Гоминьдан во главе с Сунь Ятсеном. По этой причине она быстро стала популярной. Оказывала ей поддержку и молодая Советская Россия.

Коммунистическая партия образовалась лишь в 1921 году. Это был скорее марксистский кружок – всего 50 членов. Не особо рос и в последующие годы – в 1922 году 120 человек, на следующий год 240, в начале 1925 года – 950. И вдруг в конце того же года сразу 60 тысяч.

Оказалось, что такой результат дала агитация внутри Гоминдана, которую развернули сторонники Мао Цзэдуна. Они примкнули к ее боевой части, поскольку на том этапе цель была общей – объединить страну, избавиться от иностранцев и противостоять агрессии Японии. И вот тут выяснилось, что коммунистические идеи китайцам оказались ближе, чем буржуазные Гоминдана.

Тем временем политический кризис в Китае, который не прекращался с начала революции 1911 года, во второй половине 1920-х годов вылился в Гражданскую войну. Она станет самым длительным вооруженным конфликтом в XX веке в мире – с 1927 года по 1950.

Идеологические противоречия между коммунистами и Гоминдан нарастали. В 1925 году умер Сун Ятсен и во главе Гоминдана стал руководитель его военного крыла Чан Кайши. Коммунисты покинули его армию, некоторые части их поддержали и стали потом основой китайской Красной Армии.

Одновременно коммунисты развернули активную борьбу за права трудового населения, что привело к забастовкам. Тогда Чан Кайши в 1927 году запретил профсоюзы и коммунистическую партию. Был организован против них террор, жертвами которого стали 400 тысяч человек.

Чтобы не быть окончательно уничтоженными, коммунисты ушли в деревни Южного Китая. И там регулярно стали возникать восстания. Их подавляли, но затем общее количество сделалось таково, что под коммунистической властью оказывались целые округа и провинции, достигнув четверти от всей территории страны. Островки выросли и соединились в единое целое. Была образована Китайская советская республика со столицей в Жуйцзине.

Гоминдан был сильнее коммунистов и Чан Кайши повел наступление на южные провинции. В течении нескольких лет удавалось отражать нападения, но в 1934 году давление резко усилилось – начался Пятый карательный поход.

В какой-то момент, после потери ряда провинций, стало понятно, что разгром и гибель неминуемы. Милитаристы, а именно так чаще всего называют историки республиканскую партию Гоминдан, не останавливались перед любыми карательными мерами.

© Манифест Рабоче-крестьянской армии Китая

Тогда руководство компартии Китая приняло неожиданное решение – перемещение на север страны. Официально было объявлено, что для борьбы с японцами. Но основная надежда была на помощь Советского Союза. 15 июля опубликован Манифест Рабоче-крестьянской армии Китая, подписанный руководителями во главе с Мао Цзэдуном.

10 октября 1934 года 80-тысячная армия, разделенная на несколько войсковых групп, покинула столицу Жуйцзин и выдвинулась в Западную Хунань. Несколько тысяч солдат оставлены для защиты города, но они были обречены. Их основная задача была сдерживать противника и прикрывать поход основных сил.

И вот 16 октября Красная Армия Китая перешла реку Юду в провинции Цзянси и покинула территорию советской республики. Начался Великий поход китайских коммунистов. Хотя за ее начало некоторые исследователи берут и другие дни, например, первого боестолкновения.

Он продлится два года – до октября 1936 г. За это время армия преодолеет 12 тысяч километров, пересечет 12 провинций, перейдет 18 горных перевалов. И все это время будет сражаться с Гоминданом, одолеет пять укрепленных полос на своем пути, а первую возьмет уже 21 октября.

Из 80 тысяч человек до конечной цели в Яньане на севере дойдут лишь 4 тысячи человек. Но армия быстро пополнится новыми бойцами, перейдет в наступление и 1 октября 1949 года, объявят о начале нового этапа в развитии самой древней страны мира – создание Китайской Народной Республики.