Ленин без прикрас: каким он был на самом деле

В советское время Ленина показывали почти идеальным, да иначе и быть не могло. Хотя на деле и у него своих тараканов хватало. Эти тайны жизни вождя и раскрывает автор канала «Этобаза».

Родился он совсем не в крестьянской семье, как любят рассказывать. Вообще-то, отец у него был потомственным дворянином и работал инспектором народных училищ.

В эмиграции революционер тоже не был спартанцем. Он спокойно мог заглянуть в кабаре и поужинать в модных ресторанах. А после революции вообще ездил на роскошных машинах из конфиската.

Да и к церкви у него ненависти не было, он венчался с Крупской по всем религиозным законам. Просто понятия «гражданского брака» тогда еще не было.