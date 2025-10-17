Загадочная гибель без улик: кто мог убить миллиардера

Основатель известного бренда одежды Mango Исак Андик сорвался со 150-метровой высоты, когда гулял со своим сыном Джонатаном по горам. Следствие спустя почти год пришло к выводу, что Джонатан мог убить своего отца. Выяснилось, что на вечеринке незадолго до гибели бизнесмен объявил, что не даст сыну контроль над своей компанией, выручка которой превышает €3 млрд.

В Каталонии правоохранительные органы проверяют версию об убийстве одного из богатейших людей Испании Исака Андика. Основатель компании по дизайну и продаже одежды Mango погиб в декабре 2024 года при падении со 150-метрового склона. Изначально это квалифицировали как несчастный случай, но в марте следственный суд в Каталонии объявил о решении возобновить расследование из-за несоответствий в показаниях сына подозреваемого Джонатана.

Источники в полиции сообщили радиостанции Cadena SER, что сына магната в настоящее время считают подозреваемым в убийстве. Он единственный находился рядом с отцом, когда тот упал с горы. Тем не менее у полиции пока нет прямых улик.

Как погиб основатель Mango

14 декабря прошлого года Исак и Джонатан Андик пошли в поход по горе Монсеррат, расположенной в 50 км от Барселоны. Они шли по маршруту небольшой сложности.

На спуске к автостоянке Андик, предположительно, поскользнулся и упал со 150-метрового склона. По словам сына, он слышал лишь шум, но ничего не видел, потому что шел впереди.

У 71-летнего основателя Mango был большой опыт в пеших походах, а участок тропы, где он упал, не относится к категории повышенной опасности. После гибели Андика специалисты еще раз оценили, есть ли риск для путешественников на этой тропе, и пришли к выводу, что там не нужны ограждения, уточняет La Vanguardia.

Исак Андик не передал сыну контроль над Mango

Подруга погибшего бизнесмена, гольфистка Эстефания Кнут заявила, что у Исака и Джонатана Андиков были напряженные отношения. Ее слова подтвердили еще несколько свидетелей.

Между отцом и сыном возросла напряженность за несколько дней до кончины старшего Андика. Основатель Mango выступал перед коллективом компании на рождественской вечеринке. Там он объявил, что передает контроль над компанией не своему сыну, а генеральному директору. Также миллиардер поблагодарил сотрудников за содействие в развитии Mango, но ни разу упомянул сына, которого еще в 2012 году называл своим преемником.

В 2014 году Исак Андик назначил сына на пост генерального директора. Но после того как компания терпела убытки два года подряд с 2016 по 2018 год, Андик-старший сместил его. Новым гендиректором стал Тони Руис, на тот момент финансовый директор.

Представители родных Андика заявили El Pais, что семья не давала и не будет давать никаких комментариев по поводу кончины миллиардера.

Следователи намерены изъять мобильный телефон Джонатана Андика, чтобы тщательно проанализировать его содержимое, пишет La Vanguardia.

Бизнес и семья Исака Андика

Исак Андик родился в 1953 году в Стамбуле. В 1969-м вместе с семьей эмигрировал из Турции в Испанию. Там он и его брат стал продавать футболки с ручной вышивкой и сабо. Позже они открыли магазины в Барселоне и Мадриде, где сначала реализовывали одежду собственного бренда Isak Jeans, а потом и товары от других производителей.

В 1984 году Андик объединился с предпринимателем Энриком Куси и его братом. Они переименовали все свои магазины в Mango. Это название Исак Андик выбрал после того, как попробовал этот фрукт на Филиппинах.

По информации на 2023 год, выручка компании Mango составляла €3,1 млрд. К концу марта 2024 года более чем в 110 странах работало более 2,7 тыс. магазинов Mango. Состояние Андика оценивалось в $4,5 млрд, он был одним из пяти богатейших людей Испании и самым богатым в Каталонии.

В конце 1970-х годов Андик женился на Неус Раиг Тарраго, у них родились трое детей: Джонатан — в 1981-м году, Джудит — в 1984-м и Сара — в 1997-м. Основатель Mango позже развелся со своей супругой.