Как убийцу Льва Троцкого отравили с помощью наручных часов

После успешного устранения Льва Троцкого Рамон Меркадер стал в Советском Союзе героем. Неудивительно, что, выйдя из тюрьмы, он нашел пристанище в Москве. Однако в 1974 году он внезапно собрался на Кубу. Перед отъездом ему вручили памятные золотые часы. Эта деталь биографии наемного убийцы кажется незначительной, но, возможно, именно она поставила точку в его жизни.

Операция «Утка»

Последние годы жизни Лев Троцкий провел в Мексике, где и нашел свою смерть. Ликвидация опального революционера была сложной задачей — его дом напоминал крепость. Однако Рамону Меркадеру, отставному майору испанской армии, завербованному советскими спецслужбами, удалось обойти охрану.

Как пишет Леонид Млечин в «Истории внешней разведки», Меркадер создал сложную легенду: он выдавал себя за сына бельгийского дипломата, но при этом использовал фальшивый канадский паспорт на имя Фрэнка Джексона. В ближнем кругу Троцкий называл его просто «Жасон».

В августовский день 1940 года «Жасон» прибыл к Троцкому под предлогом редактирования своей статьи. Пока революционер углубился в текст, Меркадер извлек из-под плаща ледоруб и нанес удар. Но рана не оказалась смертельной — Троцкий остался в сознании и закричал. Убийца растерялся и не сумел воспользоваться запасным пистолетом. На шум сбежалась охрана. Меркадера схватили, а на следующий день Троцкий скончался.

От тюрьмы до звезды Героя

Следствие по делу Меркадера затянулось на годы. Приговор — 20 лет тюрьмы, высшую меру по мексиканским законам — был вынесен только в 1943 году. Первые годы заключения были тяжелыми, но затем, не без помощи советских агентов, условия его содержания улучшились. Тем не менее, Меркадер отбыл весь срок и вышел на свободу лишь в 1960 году.

У тюремных ворот его ждали представители СССР. По свидетельству Вадима Ильина, автора книги «Тайны смерти великих людей», путь Меркадера в Москву лежал через Гавану и Прагу. В 1961 году ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Под именем Рамона Ивановича Лопеса он получил московскую квартиру, дачу и должность в Институте марксизма-ленинизма, где даже стал соавтором «Истории Испанской коммунистической партии».

Версия об отравленных часах

Как правило, в большинстве источников биография Рамона Меркадера обрывается на словах вроде: «Выйдя на заслуженный отдых, Меркадер уехал на постоянное место жительства на Кубу, где и скончался в 1978 году». Однако не все так просто, как кажется на первый взгляд. Дело в том, что у ликвидатора Троцкого остался родной брат Луис. Луис в конце 1930-х годов эмигрировал из Европы в СССР. Он получил советское гражданство и стал ученым в области связи. Однако в год смерти Рамона Луис Меркадер предпочел перебраться в родную Испанию. После распада Советского Союза бывший советский ученый решился открыть тайну смерти своего брата. Теперь версия об отравлении Рамона Меркадера упоминается во многих современных изданиях, например, в книге «Московский календарь: девять веков жизни столицы», Анны и Юрия Безелянских.

По словам Луиса Меркадера, которые приведены в книге Николая Зеньковича «Покушения и инсценировки», в 1974 году перед отъездом на Кубу Рамону в Москве вручили наручные золотые часы с гравировкой «Герою Советского Союза Рамону Лопесу в память о Дне Победы». Эти часы, как утверждал Луис, были отравлены радиоактивным таллием, вследствие чего у Рамона Меркадера развилась болезнь легкого, а также саркома левой руки, на которой тот и носил злополучные часы. В связи с упомянутыми недугами ликвидатор Троцкого провел в Центральной клинической больнице около трех месяцев и только после этого его отпустили на Кубу. Примечательно также, что незадолго до смерти Рамон Меркадер сломал ключицу все той же левой руки, когда заводил свои золотые часы.