Как погиб первый дважды Герой Советского Союза

Имя Степана Супруна когда-то гремело на всю страну. Легендарный летчик-испытатель, первый из тех, кому дважды присвоили звание Героя Советского Союза. Вторую «Золотую Звезду» он получил посмертно, и этому горькому награждению едва не помешала гитлеровская пропаганда, пустившая слух о его пленении. Лишь личное распоряжение Сталина — выяснить судьбу героя любой ценой — позволило восстановить справедливость.

Лeтчик из Канады

Судьба Степана Супруна была необычной с самого начала. Родившись в 1907 году в крестьянской семье в селе Речки, он в шестилетнем возрасте вместе с родителями уехал на заработки в Канаду. После революции в России юный Степан вступил в Лигу молодых коммунистов в Виннипеге. В 1925 году семья Супрунов вернулась в СССР.

Именно здесь и раскрылся его талант. Вступив в Красную Армию в 1929 году, Супрун быстро нашел свое призвание. Окончив школу военных летчиков, он стал летчиком-испытателем в НИИ ВВС. Супрун сразу зарекомендовал себя как отчаянно смелый и невероятно одаренный пилот. Он освоил 140 типов самолетов, и его слово часто было решающим при оценке новой авиатехники.

Пeрвый дважды Гeрoй

Даже став депутатом Верховного Совета СССР в 1937 году, Супрун не смог отказаться от полетов. Он не только продолжал испытывать самолеты, но и рвался в реальный бой. Его желание сбылось во время командировки в Китай для борьбы с японскими захватчиками. Как отмечает Борис Бородин в книге «Помощь СССР китайскому народу», Супрун, летая на истребителе И-16, который считался дневным, проявил себя как виртуоз ночного боя, лично сбив 6 вражеских бомбардировщиков.

В 1940 году Степану Супруну было присвоено звание Героя Советского Союза. Впоследствии ему суждено было стать первым в истории дважды Героем. Правда, во второй раз Супрун был удостоен этой награды уже посмертно. Степан Павлович погиб в самом начале Великой Отечественной войны 4 июля 1941 года, когда командовал 401-м истребительным полком особого назначения. Как пишет Александр Осокин в своей книге «Великая тайна Великой Отечественной», уже на следующий день гитлеровские пропагандисты распространили информацию о том, что Супрун якобы добровольно сдался в плен. Поэтому Сталин дал указание разобраться и установить истину.

Версии гибели

Александр Осокин утверждает: специалистам удалось выяснить, что в начале июля 1941 года в штаб дивизии явился мирный житель, обнаруживший в лесу неподалеку от белорусского поселка Крупки личные вещи Степана Супруна: значок депутата Верховного Совета, Звезду Героя, а также оружие и поврежденные огнем документы. Однако тело самого летчика или даже обломки его самолета тогда так и не были найдены. Согласно официальной версии, Супрун погиб в бою с четырехмоторным бомбардировщиком FW-200. Но Дмитрий Дегтев, Юрий Борисов и Дмитрий Зубов, авторы книги «"Ишак" против мессера», заявляют, что подобные самолеты не применялись на Восточном фронте, а МиГ-3 Супруна, скорее всего, был сбит с земли.

Что касается останков Степана Супруна и его боевой машины, то, как сообщают Иван Гриченко и Николай Головин, авторы издания «Подвиг: документальные очерки о Героях Советского Союза», все это было обнаружено только летом 1960 года, благодаря местным жителям, сотрудникам толочанского военкомата, а также благодаря стараниям родного брата летчика. В том же году прах Степана Супруна был переправлен в Москву и захоронен на Новодевичьем кладбище. А в музее города Сумы до сих пор можно увидеть бронеспинку от самолета, на котором летал Супрун.