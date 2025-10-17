Чудеса на орбите: что запретили разглашать космонавтам «Салюта-7»

В истории космонавтики есть страницы, которые долгое время были скрыты под грифом «Совершенно секретно». Одна из самых невероятных — загадочное явление, свидетелями которого в 1985 году стал экипаж орбитальной станции «Салют-7». Несмотря на то, что аналогичные видения фиксировали и американские астронавты, в СССР об этом предпочитали молчать.

Обитель в космосе

Станция «Салют-7», выведенная на орбиту в 1982 году, стала настоящим научным форпостом. Она была оснащена уникальной аппаратурой: от рентгеновского телескопа РТ-4М до французской фотоаппаратуры «Пирамиг» для изучения космоса. Именно космос и преподнес экипажу неожиданный сюрприз, не вписывающийся ни в один научный отчет.

В феврале 1984 года на станцию отправился экипаж в составе командира Леонида Кизима, бортинженера Владимира Соловьева и космонавта-исследователя Олега Атькова. Позже к ним присоединились Светлана Савицкая, Игорь Волк и Владимир Джанибеков. Именно этой шестерке предстояло стать свидетелями события, которое в Центре управления полетами предпочли бы не афишировать.

Оранжевый туман и семь гигантов

На 155-й день полета, как описывает в своей книге «100 великих мистических тайн» Анатолий Бернацкий, произошло необъяснимое. Командир экипажа Леонид Кизим передал на Землю сообщение о внезапно появившемся на пути станции оранжевом облаке.

Пока в Центре управления полетами анализировали полученную информацию, станция вошла в облако. Тут же оранжевое свечение, словно газ, «проникло» внутрь. Ослепительный свет окутал каждого космонавта, и на несколько секунд все они лишились возможности видеть. Когда зрение вернулось, покорители космоса в поисках ответов на возникшие в тот момент вопросы выглянули в иллюминаторы.

По ту сторону прочного стекла космонавты увидели 7 гигантских фигур. Ни у кого не возникло сомнения в том, что перед ними самые настоящие ангелы. Неизвестно, были ли у фигур крылья или ореолы вокруг голов, потому как Кизима и его товарищей поразило совсем другое – выражение ангельских лиц. Космонавты позже вспоминали, что существа, заметив пристальное внимание людей, повернулись к ним, на их лицах сияли улыбки. Примечательно, что по утверждениям космонавтов это были не приветственные улыбки, скорее они выражали восторг и радость. «Мы так не улыбаемся» — рассказывали обитатели «Союза-7». Через 10 минут ангелы исчезли вместе с облаком. Позже космонавтов обследовали медики, но никаких отклонений у них выявлено не было.

Чудеса на орбите

О подобных явлениях в то время говорить было запрещено. Поэтому неудивительно, что отчет космонавтов сразу оказался в папке под грифом «Совершенно секретно». Однако на самом деле странные происшествия в космосе, которые так и не смогла объяснить наука, никогда не были редкостью. Например, Владислав Волков сообщал, что слышал доносящийся из темноты лай собаки. «Мне почудилось, что это голос нашей Лайки (собаки, погибшей на орбите)» — говорил Волков. Потом космонавт отчетливо услышал плач ребенка и чьи-то голоса. Георгий Гречко вспоминал, что, когда он пролетал над мысом Горн, где в древности разбивалось множество кораблей, им овладело неприятное чувство опасности, от которого он еле избавился.

Юрий Гагарин, как, впрочем, и Гречко, а также другие космонавты, упоминал о музыке, похожей на электронную, которую он слышал, находясь на орбите. Как пишет Антон Первушин в своей книге «Космическая мифология», космонавт-испытатель Сергей Кричевский, во многом благодаря которому специалисты обратили внимание на эту тему, называл подобные видения «эффектом Соляриса» с отсылкой к одноименному роману Станислава Лема 1961 года. Большинство космонавтов ощутили «эффект Соляриса» на себе, когда, оказавшись на орбите, «перевоплощались» в другие сущности. А космонавт Валентин Лебедев в своих мемуарах поведал о «вспышках в глазах». Впрочем, это явление ученые уже объяснили: данный феномен связан с пролетом высокоэнергетических космических частиц сквозь глазное яблоко.