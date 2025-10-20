В глубинах планеты обнаружены остатки «прото-Земли»

Ученые из Массачусетского технологического института обнаружили в недрах планеты остатки древней "прото-Земли", возраст которых оценивается примерно в 4,5 миллиарда лет. Это открытие, опубликованное в журнале Nature Geosciences, стало одним из редчайших подтверждений того, что часть первоначального вещества Земли уцелела после ее столкновения с другой планетой.

Согласно принятой теории, молодая Земля сформировалась из газа и пыли протопланетного диска, а затем, спустя сто миллионов лет, столкнулась с объектом размером с Марс - планетой Тейя. В результате мощного удара недра планеты расплавились, а выброшенные обломки образовали Луну. Считалось, что после этого состав Земли полностью перемешался с материалом Тейи.

Однако новое исследование показывает: в глубинных породах сохранилась уникальная химическая "подпись", не встречающаяся в других земных слоях. Ученые обнаружили легкий дисбаланс изотопов калия, который указывает на происхождение этих пород из более древнего, первичного слоя Земли - того самого, что существовал до катастрофического столкновения.

Открытие означает, что первоначальное вещество нашей планеты не было уничтожено полностью. Часть древней "Земли до Земли" все еще скрыта в ее недрах - как своеобразное окно в эпоху рождения планет.