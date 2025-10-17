История заблуждений: Сталин не был грузином

Современные методы генетического анализа позволяют заглянуть в прошлое, раскрывая информацию о происхождении человека, даже если он давно стал частью истории. Одним из объектов необычного исследования стала генетическая линия Иосифа Сталина. Это позволило прояснить вопрос о его этнических корнях, долгое время остававшийся предметом споров.

Загадка происхождения

Официальные биографические данные указывают на то, что Сталин родился в грузинском городе Гори и был грузином по национальности. Однако многие его современники, включая Льва Троцкого и Осипа Мандельштама, высказывали предположения об осетинском происхождении. Эти слухи и побудили ученых обратиться к генетике для поиска более точного ответа.

Поскольку прямое взятие образцов ДНК у самого Сталина на сегодняшний день затруднительно, ученые использовали косвенный метод. Материалом для анализа послужила ДНК его внука — Александра Бурдонского (сына Василия Сталина). Исследование проводилось в рамках изучения Y-хромосомы, которая передается от отца к сыну практически в неизменном виде, позволяя проследить прямую мужскую линию рода.

Осетинский гаплотип

Анализ, проведенный под руководством профессора Анатолия Клесова, показал, что Иосиф Сталин принадлежал к гаплогруппе G2. Более детальное изучение выявило конкретный вариант — субклад G2a1 (P18). Этот генетический маркер является преобладающим среди населения Северной Осетии, где его носителями являются более 60% мужского населения.

Хотя эта гаплогруппа встречается и у других народов Кавказа (например, у абхазов, адыгов и кабардинцев — с частотой около 40%), ее распространенность среди этнических грузин значительно ниже — менее 20%. Таким образом, генетические данные свидетельствуют в пользу версии об осетинском, а не грузинском, происхождении прямой мужской линии Сталина.

Глубокие исторические корни

Любопытно, что гаплогруппа G2, носителем которой был Сталин, имеет древнюю и богатую историю. Она была идентифицирована, в частности, у «Тирольского ледового человека» Этци — мумии представителя эпохи халколита, обнаруженной в Альпах в 1991 году. Это указывает на то, что предки носителей этой гаплогруппы были частью древних миграционных волн, которые тысячи лет назад заселяли Европу, возможно, прибыв с территории Ближнего Востока через Кавказ.