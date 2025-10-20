Варфоломеевская ночь: как французский король отменил свободу вероисповедания

340 лет назад король Франции Людовик XIV отменил Нантский эдикт, гарантировавший свободу вероисповедания гугенотам. Монарх не просто запретил французский протестантизм, но и повелел разрушать гугенотские храмы и школы. Сотни тысяч протестантов были вынуждены бежать из Франции, причём среди них было много высококвалифицированных специалистов в различных сферах экономической деятельности. По словам историков, наступление Людовика XIV на права гугенотов привело Францию к возникновению серьёзных экономических проблем.

Религиозные войны

Идеи религиозной реформации во Франции стали распространяться в первой половине XVI века. Для преследования гугенотов-кальвинистов власти страны создавали специальные трибуналы — Огненные палаты. Лишь одна из них, сформированная Генрихом II Валуа в 1547 году, за три года работы осудила около 600 гугенотов, многих из них отправили на костёр. Важную роль в преследовании протестантов играло аристократическое семейство Гизов, стоявшее на консервативных католических позициях и имевшее серьёзное влияние на французских монархов.

После того как в 1560 году королём Франции стал десятилетний Карл IX, королева-мать Екатерина Медичи попыталась снизить социальное напряжение в обществе, обеспечив гугенотам некоторую свободу в ряде регионов. Однако 1 марта 1562 года вооружённый отряд во главе с герцогом Франсуа де Гизом атаковал группу гугенотов, собравшихся на богослужение в местечке Васси в недозволенном законом месте. Около 50 протестантов были убиты, не менее 100 получили ранения. По словам историков, это событие раскололо страну.

«Францию захлестнули религиозные гражданские войны», — отметила в разговоре с RT ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО доктор исторических наук, профессор Наталия Таньшина.

За десять лет между католиками и гугенотами во Франции произошло три войны, каждая из которых заканчивалась частичным компромиссом, однако затем боевые действия возобновлялись. В 1570 году одному из лидеров партии протестантов, Генриху Наваррскому, пообещали руку сестры короля — Маргариты де Валуа. Бракосочетание состоялось 18 августа 1572 года. На празднование съехались видные представители партии гугенотов со всей Франции.

Четыре дня спустя произошло покушение на одного из лидеров протестантов — адмирала Гаспара Колиньи, а 24 августа, в канун Дня святого Варфоломея, католики устроили массовое убийство находившихся в столице гугенотов, известное как Варфоломеевская ночь. Долгое время в историографии существовала точка зрения, что главной виновницей расправы была Екатерина Медичи, недовольная ростом влияния Колиньи на молодого короля. Однако сегодня историки ставят под сомнение личную вину королевы-матери, поскольку массовое истребление гугенотов не вяжется с её предшествующей и последующей политикой.

Убийства сопровождались насилием и грабежами. Многие пользовались случаем для сведения личных счётов и удовлетворения низменных страстей. Жертвами убийц становились не только мужчины боеспособного возраста, но и женщины, дети, пожилые люди. Прокатившаяся по Парижу волна насилия распространилась и на другие населённые пункты. Резня продолжалась несколько недель. Общее количество её жертв достоверно неизвестно. В различных источниках можно найти оценки от 5 тыс. до 30 тыс. убитых.

«События Варфоломеевской ночи стали мировоззренческим переворотом, потому что это показало, что какие-то попытки навязать единоверие силой невозможны», — отметила Наталия Таньшина.

Партия гугенотов понесла значительные потери, сотни тысяч протестантов покинули Францию. Многие государства осудили массовые убийства. В том числе жёсткой критике произошедшее подверг русский царь Иван IV.

События Варфоломеевской ночи спровоцировали четвёртую религиозную войну. Она продолжалась почти год. Католики так и не смогли захватить города Ла-Рошель и Сансер. Очередной виток противостояния завершился заключением мирного договора. По его условиям гугенотам вернули отнятое у них имущество и разрешили проводить богослужения в отдельных населённых пунктах.

Однако мир вновь оказался недолгим. До конца XVI века между католиками и протестантами во Франции произошло ещё пять вооружённых конфликтов. Новый французский король Генрих III попытался прекратить рознь, но нажил себе врагов в лице семейства Гизов. По приказу монарха лидеры радикальной католической партии были уничтожены, но его самого убил противник гугенотов — монах-доминиканец Жак Клеман. После смерти бездетного Генриха III династия Валуа прервалась.

Нантский эдикт

Наследником престола стал Генрих Наваррский, его права на корону на смертном одре подтвердил и Генрих III. Однако католики, составлявшие большую часть населения Франции, не желали видеть гугенота на троне. Новый монарх одержал ряд военных побед над своими политическими противниками, но полностью сломить идеологическое сопротивление не смог. В 1593 году он публично отрёкся от протестантизма и официально стал католиком. В литературе ему в этой связи приписали фразу: «Париж стоит мессы». Однако историческими источниками она не подтверждена. Лидер гугенотов Генрих Наваррский превратился в короля Франции Генриха IV.

«Генрих понимал, что для стабилизации ситуации во Франции необходимо найти устойчивый компромисс между католиками и гугенотами. И этим компромиссом стал Нантский эдикт, подписанный им в 1598 году. Данный документ остановил религиозные войны, но заложил основу для будущих противоречий между центральной властью и протестантской автономией», — рассказал в беседе с RT профессор МПГУ, доктор исторических наук Виталий Захаров.

Эдикт даровал католикам и протестантам полное равноправие. Документ запрещал даже вспоминать о религиозной смуте. Гугеноты получали право на богослужение во всех населённых пунктах, где им это было ранее разрешено. Любые преследования по религиозным причинам запрещались. Католическому духовенству возвращались права и имения, утраченные в ходе конфликта из-за действий протестантов. В Париже и нескольких других населённых пунктах гугенотам разрешали жить, но не проводить богослужения. Во многих местностях протестанты могли открывать храмы и школы, занимать общественные должности. Более того, Генрих IV обязал правительство предоставлять гугенотам дотации на духовные и образовательные нужды.

Нантский эдикт наделял протестантские общины административными и судебными полномочиями. Под контролем гугенотов оставался ряд крепостей и замков.

«Этот документ был очень важен, потому что Франция получила мир, Франция наконец-таки успокоилась после 40-летних религиозных войн. Гугеноты получили политические права. Но на юге, а прежде всего на юго-западе Франции возникло гугенотское «государство в государстве», которое было несовместимо с дальнейшей тенденцией централизации власти», — рассказала Наталия Таньшина.

Король Людовик XIII формально признал действие Нантского эдикта, однако глава его правительства кардинал Арман Жан дю Плесси Ришельё начал наступление на права гугенотов, лишив их партию политического влияния. В частности, при нём королевскими войсками был взят и ограничен в правах важный город, подконтрольный гугенотам, — Ла-Рошель. По словам Наталии Таньшиной, целью Ришельё в этом случае было противостояние не протестантизму, а политическому сепаратизму.

Более серьёзные проблемы с реализацией положений Нантского эдикта возникли при новом короле — Людовике XIV.

«Это как раз апогей французской государственности. Для Людовика важно было создать мощную и сильную Францию. И для него наличие очагов сепаратизма было неприемлемо», — подчеркнула Наталия Таньшина.

В 1660-е годы во Франции под влиянием католического духовенства начались религиозные гонения. Католики разрушали протестантские церкви в местах, где их возведение не было разрешено в XVI веке, свобода вероисповедания постепенно ограничивалась. А 18 октября 1685 года король подписал так называемый эдикт Фонтенбло, полностью отменяющий действие Нантского эдикта. Свобода вероисповедания ликвидировалась, любые уступки гугенотам запрещались, все протестантские школы и храмы подлежали сносу.

«Отмена Нантского эдикта была связана с курсом Людовика XIV на создание жёстко централизованной системы управления и переход к абсолютизму. Существование широкой идеологической и политической автономии у гугенотов полностью противоречило этому курсу», — заявил Виталий Захаров.

Король хотел, чтобы гугеноты приняли католичество, и запретил им выезжать из Франции. Однако, несмотря на запрет, около 300 тыс. протестантов бежали из страны. Они уезжали в Англию, Нидерланды, Данию, Швейцарию, германские государства и Америку.

«Значительная часть гугенотов были талантливыми ремесленниками, художниками, предпринимателями и торговцами», — отметил Захаров.

Поэтому власти стран, в которые переезжали французские протестанты, принимали их с радостью. Великий курфюрст Бранденбургский даже даровал им особые привилегии.

По словам историков, хотя отмена Нантского эдикта и способствовала централизации государственной власти во Франции, она не только ограничила религиозные права населения страны, но и негативно повлияла на экономическую ситуацию. В частности, в упадок пришла французская торговля.