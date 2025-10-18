Каких женщин брали на работу в КГБ

В советских спецслужбах к женщинам-агентам предъявлялись особые, почти двойные стандарты. От них требовались не только железная выдержка, знание языков и тонкое понимание психологии, но и привлекательность, раскованность и готовность к соблазнению. В условиях Холодной войны красота и обаяние становились таким же стратегическим оружием, как и шпионские гаджеты.

«Неженское дело»

Долгое время в СССР бытовало мнение, что разведка — не место для женщины. Считалось, что эта профессия требует сугубо мужских качеств: хладнокровия, риска и аналитического ума. Легендарный разведчик Рихард Зорге и вовсе заявлял, что женщины «слабо разбираются в высокой политике, слишком эмоциональны и нереалистичны».

Однако сама жизнь опровергла эти стереотипы. Как отмечала разведчица-нелегал Галина Федорова, именно «женские слабости» — чувствительность, привязанность к дому, эмоциональность — давали им мощные рычаги воздействия в сфере человеческих отношений. Советское руководство, видя успехи западных коллег (например, в британских МИ-6 и МИ-5 женщины составляли более 40% персонала), также начало активно привлекать «слабый пол» к работе. К 1989 году, по словам председателя КГБ Владимира Крючкова, женщины составляли 14% сотрудников ведомства.

Артистизм как главное оружие

К женщинам-нелегалам предъявлялись повышенные требования. Им предстояло годами жить вдали от Родины, вживаться в чужую роль, постоянно контролируя каждое слово и жест. Поэтому ключевым качеством был артистизм — врожденный талант к перевоплощению.

Ярчайшим примером служит судьба актрисы Ольги Чеховой, которая по заданию СССР жила в нацистской Германии. Ей удалось не только войти в высшие круги Третьего рейха, но и стать любовницей рейхсмаршала Германа Геринга, получая ценнейшую информацию. Другой пример — разведчица Ирина Алимова, которая вела шпионскую работу в Японии, став достойной продолжательницей дела Рихарда Зорге. Так, всю Японию облетел снимок, где Алимова была запечатлена с женой императора Страны восходящего солнца. Легко налаживая связи и уходя от подозрения, разведчица получала ценнейшие сведения об американских военных базах и береговых укреплениях на территории Японии.

Обольстить и скомпрометировать

По данным историков разведки, именно в СССР была создана одна из самых мощных в мире спецслужб, которая готовила женщин-шпионов, владевших приемами обольщения мужчин. Не так давно была опубликована книга об истории секс-шпионажа в СССР, в которой приводятся показания перебежчицы по имени Вера. Бывший агент рассказывала, как спецслужбистам приходилось вербовать симпатичных студенток, обещая им всевозможные блага и привилегии взамен на выполнение гражданского долга.

По словам перебежчицы, девушек старались избавить от застенчивости и стыда, обучали искусству любви, показывали порнографию, в том числе и с различными извращениями. Ученицы обязаны были выполнить любое задание.

«Вы - солдаты, ваше оружие - ваши тела», – такими словами напутствовали будущих секс-агентов.

Советская секретная служба даже открыла специальную школу под Казанью, в которой проходили подготовку не только женщины-шпионы, но и молодые люди нетрадиционной ориентации.

К моменту окончания обучения бывшие студентки становились циничными и искушенными обольстительницами, что совсем не вязалось с моральным обликом образцовой советской девушки. Но родина требовала жертв.

Перед выполнением агентом очередного задания объекты атаки тщательно изучались, выявлялись их интимные пристрастия. Знакомство должно было выглядеть случайным и не вызывать подозрений. Но конец был всегда один – шантаж. Попавшемуся на крючок вежливо объясняли, что ему ничего не остается, кроме как сотрудничать с советской разведкой.

«Ночные ласточки»

Малоопытных студенток не всегда удавалось превратить в матерых соблазнительниц. Приходилось прибегать к услугам жриц любви. На российском телевидении неоднократно появлялась информация о том, что в контрразведке СССР было подразделение под названьем «Ночные ласточки» – это были валютные проститутки, которые обслуживали приезжих иностранцев.

Василий Картузов, в прошлом полковник 2-го Главного управления КГБ, подтверждает этот факт. По словам Картузова, «Ночные ласточки» – это «агентура Второго Главка, которая могла быть подставлена в вербовочных или других целях иностранцу, представлявшему интерес для нашего ведомства».

Бывший спецслужбист поведал об одной операции в Ленинграде, когда жрица любви по фамилии Шевич во время аукциона пушных изделий была подослана к миллионеру из США. В номере американец так сконфузился, что оказался не способен на любовные утехи. Тем не менее в дальнейшем у бизнесмена и секс-агента завязались отношения, и очень скоро Шевич уехала со своим избранником в США.

«А что было терять подобным одиноким девушкам?» – оправдывал перебежчицу Картузов.

В каждом крупном советском отеле КГБ оборудовало специальные номера, в которых осуществлялись прослушка и видеосъемка. Попавшемуся на крючок клиенту показывали записанный материал и принуждали его к сотрудничеству.

При всей отлаженности работы секс-агентуры интимных салонов в СССР не было. Существующее законодательство не позволяло их открыть. А вот в ФРГ такая возможность была. В специальный салон, открытый советскими спецслужбами во Франкфурте-на-Майне, приходили отдохнуть и расслабиться офицеры НАТО. Добытая информация тут же переправлялась в ГДР, а затем и в Советский Союз.

Конфуз

Нередко вопреки ожиданиям компрометирующие материалы не имели никакого воздействия на лицо, которое агенты КГБ хотели завербовать. Так случилось во время одного из визитов в СССР индонезийского президента Ахмеда Сукарно, известного своей любовью к постельным играм.

К президенту была подослана группа юных соблазнительниц, которые предварительно познакомились с ним под видом стюардесс «Аэрофлота». Увлекшийся Сукарно пригласил девушек в отель и устроил там грандиозную оргию. Утехи снимали во всех ракурсах на лучшую в то время американскую пленку.

Казалось бы, все шло как по маслу. Но когда Сукарно продемонстрировали порнофильм с его участием, он неожиданно для всех воспринял это как подарок от советского правительства и попросил сделать еще несколько копий фильма. Операция провалилась.

Ответственная специальность – оператор

В 1979 году приказом главы КГБ Юрия Андропова в СССР был регламентирован механизм прослушивания. Точки прослушивания устанавливались везде, в том числе и в посольствах, для перехвата переговоров зарубежных дипломатов.

Операторами в пунктах прослушивания в основном были женщины. Они вели запись переговоров на магнитофонную ленту и стенографировали их. Далеко не каждая сотрудница могла справиться с подобной работой, ведь каждый оператор должен был уметь распознать до 50 различных голосов. К моменту распада СССР в Москве работали около 900 таких операторов, в Ленинграде - порядка 400.

Авторам книги Red Web удалось найти одну из женщин-операторов. Зовут ее Любовь (фамилия по понятным соображением не приводится). В 1984 году Любовь окончила географический факультет МГУ по специальности «экономическая география». Она прекрасно владела португальским языком, благодаря чему ее взяли на работу в КГБ для прослушивания политических деятелей Анголы. Бывший агент, в частности, рассказала, как во время путча ГКЧП в августе 1991 года ей приходилось прослушивать Виталия Уражцева – одного из соратников Бориса Ельцина.