Почему за вредность давали именно молоко

Еще пару десятилетий назад оно полагалось каждому, кто работал на заводах, в химических лабораториях или шахтах. Считалось, что стакан молока помогает нейтрализовать токсины, уменьшает действие вредных веществ и якобы «смывает» радиацию. Однако, на самом деле смысл у этой меры был совсем иной. Подробнее — в материале «‎Рамблера».

Как появилась традиция?

Практика выдачи молока возникла в Петрограде в 1918 году, в тяжелое послереволюционное время. Промышленные рабочие трудились по 10–12 часов в условиях голода, холода и дефицита белка. Продовольственные пайки были скудными, а физическая нагрузка — колоссальной. Поэтому выдача молока была не медицинской, а социальной мерой поддержки: этот продукт был питательным, калорийным и хоть как-то помогал удержать людей в строю.

Как отмечают историки медицины, идея принадлежала санитарным врачам и эпидемиологам, которые заметили, что рабочие, получавшие молоко, реже болели и лучше переносили смены. Но причина была проста — не в «защите от токсинов», а в том, что молоко восполняло дефицит белков и жиров, необходимых организму в условиях хронического недоедания.

Почему считали, что молоко защищает от токсинов?

Уже в 1930–40-е годы в СССР активно развивалась промышленность, появились тысячи новых химических производств. Рабочие контактировали с парами свинца, ртути, хлора, серной кислоты. Медицинская наука того времени еще не имела четких представлений о механизмах действия токсинов, поэтому логика была интуитивной: если организм «накормить» и «разбавить» вредное вещество, оно якобы не принесет вреда.

От переливания молока до протухшей сметаны: как раньше лечили людей

Считалось, что молоко «связывает яды» или «смазывает слизистые» дыхательных путей. На деле же молоко не способно нейтрализовать химические соединения — особенно тяжелые металлы или радиоактивные элементы. Более того, жиры в его составе могут даже усиливать всасывание липофильных токсинов в желудке и кишечнике. Об этом говорили исследования Института медицины труда еще в 1970-е годы: улучшение состояния рабочих объяснялось питательностью, а не «очистительными свойствами» напитка.

«Молоко от радиации»: миф, рожденный холодной войной

После Второй мировой войны, с началом атомной эпохи, традиция молока получила новый символический смысл. Его стали раздавать работникам атомных станций и радиационных лабораторий, считая, что оно выводит радионуклиды. Однако эксперименты, проведённые в СССР и за рубежом (в частности, в Институте радиобиологии АН БССР в 1960-х), показали, что никакого «вымывания радиации» не происходит.

Молоко может лишь частично уменьшать усвоение некоторых радиоактивных изотопов, если принимать его одновременно с загрязнённой пищей, но этот эффект крайне незначителен. Поэтому уже в 1980-х врачи начали сомневаться в пользе такой практики, а после Чернобыльской катастрофы было доказано, что молоко наоборот может стать источником радиоцезия, если коровы пасутся на зараженных территориях.

Молоко как элемент советской заботы о трудящихся

Несмотря на сомнительную научную основу, норма молока за вредность была закреплена в советских санитарных инструкциях и трудовых кодексах. Согласно постановлению Минздрава СССР от 1958 года, рабочим, занятым во вредных условиях, полагалось 0,5 литра молока в день, независимо от длительности смены. Выдавали его прямо на заводах, иногда — в буфетах или медпунктах.

Эта мера имела не только медицинский, но и идеологический смысл: государство демонстрировало заботу о «рабочем классе», о тех, кто трудился в опасных условиях ради индустриализации страны. К 1970-м годам «молоко за вредность» стало символом особого статуса — как сейчас корпоративные бонусы или медицинская страховка.

Современная наука: молоко не лечит от токсинов

Современные токсикологи и диетологи подтверждают: молоко не обладает детокс-свойствами. Оно не ускоряет выведение тяжелых металлов (ртуть, свинец, кадмий), не защищает от растворимых ядов и не препятствует их всасыванию. Исключение — лишь вещества, способные раздражать слизистые (например, кислоты или щелочи), где молоко может временно смягчить симптомы, но не устранить причину отравления. Как отмечают специалисты Всемирной организации здравоохранения, единственные реально эффективные меры при контакте с токсинами — индивидуальные средства защиты, вентиляция, соблюдение техники безопасности и регулярные медосмотры, а не продукты питания.

Что осталось от традиции сегодня?

Советская норма молока за вредность официально отменена в 2020 году, но ее следы сохранились в российском законодательстве. Согласно статье 222 Трудового кодекса РФ, работники по-прежнему имеют право на бесплатное получение молока или равноценных продуктов при вредных условиях труда.

Норма выдачи осталась прежней — 0,5 литра на смену, но теперь предприятие может заменить продукт денежной компенсацией. Формально молоко можно выдавать и в другой форме — кефир, ряженку, кисломолочные напитки. Однако за границей аналогов такой практики не существует: в США, Германии или Японии предприятия заботятся о сотрудниках другими методами — медицинской страховкой, чистым воздухом и сокращением контакта с токсинами, а не молоком.

