Ева была второй: что стало с первой женой Адама

В мистической новелле Анатоля Франса «Дочь Лилит» фигурирует первая жена Адама. Так как она не запятнана первородным грехом, то представляет собой некую магическую сущность, напоминающую демона. Сегодня этот образ прочно укоренился в современной культурной традиции. Настолько, что многие ищут информацию о Лилит в Библии. Однако, это результат сложной эволюции фольклорных и мистических представлений, корни которых уходят в глубокую древность.

Призрак или птица

В каноническом тексте Ветхого Завета Лилит практически не упоминается. Единственное возможное указание содержится в Книге Исаии (Ис. 34:14), где пророк, описывая запустение Эдома, говорит о существе «lilith». Контекст предполагает, что это ночное создание, обитающее среди руин. Переводы этого термина сильно разнятся:

В греческой Септуагинте (III в. до н.э.) это «онокентавр» (получеловек-полуосел).

В латинской Вульгате (IV в.) — «ламия» (чудовище женского пола).

В английских переводах — «screech owl» (сипуха, разновидность совы).

Таким образом, в самой Библии «lilith» — это скорее мифическое существо или ночная птица, а не конкретная личность. И уж тем более там нет никаких указаний на то, что она была первой женщиной на Земле.

Идея о двух женах

Толчком к возникновению гипотезы о двух женах Адама послужило кажущееся противоречие в Книге Бытия. В первой главе говорится: «…мужчину и женщину сотворил их» (Быт. 1:27), что можно истолковать как одновременное создание равных существ. Во второй главе подробно описывается создание Евы из ребра Адама (Быт. 2:21-22). Поздние интерпретаторы, стремясь согласовать эти два сообщения, выдвинули идею о двух разных женщинах: первой, созданной из праха наравне с Адамом (Лилит), и второй — Еве.

Ключевым же текстом, сформировавшим известный нам образ Лилит, стал анонимный средневековый трактат «Алфавит Бен-Сира» (примерно VII-X вв.). Правда, ученые считают его своего рода пародией или сатирическим произведением. Именно здесь впервые излагается полная история Лилит. Созданная из праха, как и Адам, Лилит отказалась подчиняться ему во время акта любви, заявив: «Мы оба равны, ибо мы оба из праха». Произнеся тайное имя Бога, она улетела от Адама и обосновалась у Красного моря, где стала рожать демонов (шелдим).

Трое ангелов (Санви, Сансанви и Семангелаф) были посланы вернуть ее, но Лилит отказалась. В наказание ей было предрешено ежедневно терять сотню своих детей-демонов. В ответ она поклялась вредить человеческим младенцам. Чтобы защититься от нее, люди стали использовать амулеты с именами этих ангелов.

Древнейшие корни

На самом деле идея такой «матери демонов» куда древнее. Прообразы Лилит встречаются еще в мифологии Древней Месопотамии. В шумерских и аккадских текстах упоминаются демоны-духи lilu и lilitu. Это были зловредные ночные существа, которые нападали на беременных женщин и младенцев, а также соблазняли мужчин. Их имя, вероятно, происходит от шумерского слова «лиль» («ветер», «воздух», «призрак»), что подчеркивает их бесплотную, демоническую природу.

В каббале и еврейском фольклоре Лилит окончательно закрепилась как могущественный и злобный демон, враг деторождения и символ неконтролируемой сексуальности. А вот православная и другие христианские традиции не признают Лилит. Два рассказа о сотворении в Книге Бытия считаются не противоречащими, а дополняющими друг друга. Ведь идея о том, что человек (пусть и созданный первым) может превратиться в демона, противоречит богословскому учению о принципиально разной природе людей и ангелов (включая падших).