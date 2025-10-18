Скрывают ли записки с «Курска» тайну гибели подлодки

Авария АПЛ «Курск» произошла 12 августа 2000 года, во время масштабных учений ВМФ в Баренцевом море, первых в своем роде со времен распада СССР. Экипаж подлодки, считавшийся лучшим на Северном флоте, должен был произвести пуск учебной торпеды 65-76А «Кит» по крейсеру «Петр Великий», который изображал условного противника. В 08:51 субмарина получила подтверждение приказа об учебном пуске, и в 11:40 открывалось окно для его выполнения.

© globallookpress

Неполадки на учениях

Однако в 11:28:26 операторы гидроакустической станции на «Петре Великом» услышали мощный подводный взрыв — точнее говоря, для этого даже не требовались специальные приборы, поскольку взрыв ощутил весь корабль. Спустя минуту сейсмические детекторы норвежской системы NORSAR, созданной для наблюдения за советскими ядерными испытаниями, зафиксировали толчок магнитудой 1,5 в зоне проведения учений.

Следующий толчок в 11:31:48 услышали сейсмографы уже по всей Европе и даже на Аляске. Его магнитуда составила уже 3,5, что эквивалентно взрыву трех тонн тротила — ни на одном флоте мира нет таких торпед.

Но на флоте не придали большого значения ни взрыву, ни отсутствию учебного пуска. Около трех часов дня предполагаемое место нахождения «Курска» осмотрели вертолеты ВМФ, но субмарины не обнаружили.

Это довольно странно — от подводной лодки с настолько тяжелыми повреждениями должно было остаться как минимум масляное пятно на воде. Лишь к поздней ночи лодку объявили аварийной, а масштабные поиски начались лишь ранним утром 13 августа — несмотря на то, что весь вечер под водой слышались сигналы SOS.

В истории с аварией «Курска» есть много эпизодов, официальные оценки которым имеют право дать либо профильные органы, либо будущие историки. Например, даже если списать два подводных взрыва на браконьерскую рыбалку неподалеку, то непонятна безразличная реакция командования на отсутствие учебного пуска и одновременный невыход субмарины на связь в положенное время. Для сравнения, во время катастрофы американской АПЛ Thresher в 1963 году тревога была объявлена спустя полтора часа после потери связи с кораблем сопровождения по подводному телефону.

Также неясно, почему после обнаружения лежащего на дне «Курска» информация об этом держалась в тайне вплоть до утра 14 августа, когда сообщения о «неполадках» во время учений появились в информагентствах. Когда тонула Thresher, командующий подводными силами в Атлантике сообщил об этом родственникам членов экипажа вечером того же дня. Родственники же служивших на «Курске» подводников были вынуждены даже спустя много дней ехать за информацией в Видяево (рядом с Мурманском), где крейсер базировался.

Поздно спешить

Флотское командование наотрез отказывалось принять любую иностранную помощь в спасении моряков, хотя предложения поступили от США, Великобритании, Норвегии и Франции. Лишь 16 августа, когда российские подводные аппараты в очередной раз не смогли присосаться к аварийно-спасательному люку «Курска», президент лично приказал ВМФ принять зарубежных специалистов и оборудование.

К вечеру 19 августа к месту аварии прибыло норвежское судно Normand Pioneer с британским спасательным аппаратом на борту LR5. От попыток состыковать его с аварийным люком флотское командование отказалось, поскольку считало, что на тот момент все моряки были уже мертвы. Поэтому к вскрытию подводного крейсера приступили с помощью норвежских дайверов и проводного подводного дрона, управляемого с судна Seaway Eagle.

21 августа специалистам удалось вскрыть аварийный люк. Из него вырвалось какое-то количество воздуха, но сам девятый отсек был затоплен, а выдвинутая на шесте видеокамера обнаружила тела погибших моряков.

Стало ясно, что торопиться некуда.

Лишь 18 октября началась совместная российско-норвежская-британская операция по подъему тел, проводимая с помощью специализированного судна поддержки водолазов MSV Regalia. Его главной особенностью было наличие комплекса из водолазных колоколов, сатурационных камер, специальных дыхательных смесей и другого оборудования, которое при грамотном использовании позволяет работать на большой глубине многие дни и недели без перерыва. Иностранные специалисты прорезали в корпусе дыры, а внутрь заходили лишь российские дайверы, обученные работать с западным оборудованием.

О чем рассказали мертвые?

За 16 дней операции удалось поднять 12 тел подводников. Чьи-то тела были обожжены, при трех находились записки. Одна из них, написанная капитан-лейтенантом Дмитрием Колесниковым, облетела всю страну и стала символом трагедии.

Ольга! Я тебя люблю, не переживай сильно. Г.В. привет. Моим привет.

12.08.2000г 15.15

Здесь темно писать, но наощупь попробую.

Шансов похоже нет, %-10-20

Будем надеяться, что хоть кто-нибудь прочитает

Здесь список л/с отсеков, которые находятся в 9-м, и будут пытаться выйти.

Всем привет, отчаиваться не надо.

Колесников.

— Дмитрий Колесников, подводник из 9-го отсека АПЛ «Курск».

Записка старшего мичмана Андрея Борисова очень похожа на нее по содержанию. Личное послание родным, написанное впопыхах и с ошибками на клочке бумаги.

Милые мои Наташа и сынок Саша!!!

Если у вас это письмо значит меня нет. Я вас обоих очень люблю.

Наташа прости меня за всё. Сашуля будь мужчиной.

Я Вас крепко целую.

Борисов. А.М.

— Андрей Борисов, подводник из девятого отсека АПЛ «Курск».

С третьей найденной запиской была связана нездоровая интрига. Ее власти поначалу публиковать отказались, а еще возникла путаница с авторством. Ее нашли на теле капитан-лейтенанта Рашида Аряпова, но, как потом стало известно, написал ее капитан-лейтенант Сергей Садиленко. Это создавало ощущение, будто с гибелью АПЛ связана какая-то тайна, которую власти хотят скрыть.

Однако когда текст был опубликован, стало ясно, что никаких тайн в нем нет, а отказ от быстрой публикации легко объяснялся ее характером. Это не личное послание, а служебная заметка о состоянии корабля, пусть и написанная на титульном листе сборника детективных романов.

«В 9-м отсеке 23 человека. Самочувствие плохое. Ослаблены действием СО [угарного газа] при БЗЖ [борьба за живучесть]. Давление в отсеке 0,6 кг/см2. Кончаются В-64 [регенераторы кислорода]. При выходе на поверхность не выдержим компрессию. Не хватает брасовых ремней ИДА [дыхательных аппаратов]. Отсутствуют карабины на стопор — фале. Необходимо закрепить буй — вьюшку. Протянем еще не более суток», — Сергей Садиленко, подводник из девятого отсека АПЛ «Курск».

Дальнейшее расследование выявило, что моряки не дожили даже до полного исчерпания запаса средств регенерации кислорода. Вечером 12 августа трое подводников решили вставить свежие пластины в установку-регенератор. Во время этого либо одна пластина, либо вся банка с ними упала в воду, которая покрывала нижнюю часть отсека. Входящий в состав пластин надпероксид калия взорвался, соприкоснувшись с водой, что убило и обожгло троих подводников, а также выжгло оставшийся в отсеке кислород, заполнив его угарным газом. От него и погибли все оставшиеся в живых моряки.

Расследование также позволило установить причину аварии. Это — утечка перекиси водорода из учебной торпеды в торпедном аппарате №4, которая воспламенилась от контакта с керосином и вызвала детонацию боевой части. Это привело к пожару, от которого сдетонировали боевые части нескольких других торпед в первом отсеке с суммарной энергией в 3–4 тонны тротила, что и зафиксировали сейсмические станции. Этот взрыв полностью уничтожил передние отсеки лодки и нанес тяжелые повреждения структуре всего подводного крейсера. Лишь чудом не произошло существенной утечки радиации.

Тайные контакты под водой

Для тех, кто интересуется подводным флотом, в описанной истории нет ничего необычного. Торпеды на перекиси водорода и так опасны для собственного флота не меньше, чем для противника, а уж конкретно то изделие, которое взорвалось на «Курске», и вовсе должны были списать из-за брака всей серии. Не списали же торпеду лишь потому, что ее классифицировали как учебную, а не боевую.

Тем не менее, с момента аварии и до сих пор живы множество других теорий катастрофы. Некоторые из них утверждают, будто «Курск» был торпедирован американской подводной лодкой. Иногда в качестве доказательств этого приводят фотографии поднятого корпуса «Курска», на котором якобы видно аккуратное круглое входное отверстие в корпусе. Эта версия не выдерживает совсем никакой критики.

Во-первых, на американских торпедах Mark 48, единственных стоящих на вооружении, установлен неконтактный магнитный взрыватель. Во-вторых, у этих торпед спереди расположен мягкий «нос» из похожего на пластмассу материала, то есть головка самонаведения. Пробивать же пластмассой сталь довольно тяжело. Наконец, в месте расположения дыры у лодок проекта «Антей» находятся пусковые установки ракет «Гранит», отлично видные на других ракурсах. Предположить же, что торпеда пробила внешний легкий корпус, пусковую с ракетой и толстый прочный корпус, после чего взорвалась внутри (раз пусковая цела), было бы безумием. Видимое отверстие, вероятнее всего, было проделано водолазами при подъеме крейсера или других работах.

Другие теории, более реалистичные, предполагают, будто «Курск» столкнулся с американской субмариной, наблюдавшей за учениями. Гипотетически в этом нет ничего невозможного — в Баренцевом море периодически сталкивались отечественные и американские субмарины. В качестве предполагаемых «виновников» чаще всего называют подлодки типа Los Angeles — либо Memphis, либо Toledo. Однако нет ни одного доказательства в пользу этой теории, зато есть множество аргументов против. Так, Los Angeles примерно вдвое меньше «Антея», легкий (внешний) корпус у них отсутствует, их нос непрочен и целиком занят огромной гидроакустической станцией, и маловероятно, чтобы столкновение на малой скорости привело бы к фатальным последствиям для российской субмарины. Гидроакустики «Петра Великого» зафиксировали именно взрыв, а не скрежет столкновения. Да и о длительном ремонте Memphis и Toledo не было никаких новостей — они продолжили службу в мировом океане.

Так что катастрофа «Курска» останется в истории как пример человеческой трагедии и спорных решений высшего военного начальства.