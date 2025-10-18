За что советскую школьницу приговорили к 25 годам лагерей

В 1951 году обычная московская школьница Сусанна Печуро была приговорена к 25 годам исправительно-трудовых лагерей. Её преступление заключалось не в воровстве или насилии, а в инакомыслии. История десятиклассницы, организовавшей подпольную организацию, стала одним из ярких символов эпохи политического террора.

«Союз борьбы за дело революции»

Сусанна Печуро, родившаяся в 1933 году, была обычной ученицей московской школы. Однако в 1949 году её жизнь круто изменилась. Вместе со своими друзьями — студентами Борисом Слуцким и Владленом Фурманом — она создала в Доме пионеров литературный кружок, который быстро превратился в подпольный «Союз борьбы за дело революции».

Как вспоминала сама Печуро, группа считала, что сталинский режим отошёл от принципов ленинизма, превратившись в «бонапартистскую» диктатуру. Молодые идеалисты ставили перед собой задачу «разъяснять людям, замороченным пропагандой», истинную сущность существующей системы.

Приговор для школьницы

Однако «Союз борьбы за дело революции» просуществовал недолго. Уже в 1951 году подпольная организация была вскрыта сотрудниками госбезопасности, а ее члены, включая Сусанну Печуро, которая в тот момент училась в 10 классе, были арестованы. В тексте обвинительного заключения, говорится о том, что участники «кружка» ратовали за свержение существовавшего строя, готовили террористические акты, направленные против руководителей партии.

Поэтому упомянутые ранее Слуцкий и Фурман, а также студент московского института Евгений Гуревич были приговорены к смертной казни. Сусанну Печуро приговорили к 25 годам лагерей и поражению в правах с конфискацией имущества за контрреволюционную деятельность, измену Родине, а также за подготовку убийств видных партийных деятелей. За период отбытия наказания Печуро подверглась многочисленным пересылкам и этапам, она сменила 11 тюрем и 7 лагерей, в том числе Минлаг (Инта, Абезь), Дубравлаг (Мордовия), Владимирская тюрьма.

После освобождения

Впрочем, Сусанне Печуро, можно сказать, повезло, так как в 1956 году ее дело было пересмотрено. Сусанна Соломоновна была освобождена и поступила в Московский историко-архивный институт. Однако Печуро продолжала придерживаться прежних идей. Даже в вузе она занималась исследованием репрессий, правда, тех, что относились к периоду правления Ивана Грозного. Вместе с мужем в 1960-х годах Сусанна Печуро, уже работая в Архиве древних актов, а после и в институте Африки, распространяла материалы самиздата.