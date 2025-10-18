Где в Европе в 1945 году советских солдат принимали хуже всего

В 1944-1945 годах Красная Армия, преследуя отступающего противника, вступила на территорию европейских государств. Однако далеко не везде советских солдат встречали как освободителей. Восприятие красноармейцев местным населением было сложным и неоднозначным, определяясь как нацистской пропагандой, так и глубокими историческими и политическими противоречиями.

Германия

В Германии приход советских войск вызывал панику. Население, годами находившееся под влиянием геббельсовской пропаганды, ожидало жестокой мести за зверства, совершенные вермахтом на Востоке. Министр пропаганды целенаправленно создавал образ красноармейца как «степного подонка» и «недочеловека», способного на самые ужасные преступления.

В своих дневниках от 2 марта 1945 года Геббельс прямо указывал на необходимость развернуть кампанию о «зверствах большевиков», чтобы мобилизовать народ на последнее сопротивление. Эта стратегия оказалась чудовищно эффективной: по свидетельствам современников, таких как австралийский военный корреспондент Осмар Уайт, страх перед «ордами с Востока» довел тысячи берлинцев до самоубийства накануне падения города.

Реальность, однако, была сложнее пропагандистских клише. Существовал строгий приказ Сталина от 19 января 1945 года «О поведении на территории Германии», который запрещал насилие против гражданского населения под угрозой расстрела. Тем не менее, наследие многолетней идеологической обработки и ужас тотальной войны создали в Германии атмосферу крайнего страха, последствия которой ощущаются до сих пор.

Польша

Отношение поляков к Красной Армии было глубоко противоречивым. С одной стороны, они видели в ней силу, избавляющую от нацистской оккупации, и во многих местах встречали солдат радостно. С другой — историческая память о советско-польской войне 1920 года и событиях 1939 года порождала глубинное недоверие.

Участник Великой Отечественной войны Николай Ларионов рассказывал, что поляки, мстившие за 1940-й год, частенько устраивали красноармейцам провокации, в том числе практиковали отравление колодцев.

Кроме этого из мемуаров поэта-фронтовика Давида Самойлова можно узнать, что советские женщины, опасаясь неприятностей, редко выходили на польские улицы поодиночке.

Венгрия

Самым преданным союзником нацисткой Германии, оказывавшим отчаянное сопротивление красноармейцам до 12 апреля 1945 года, являлась Венгрия, освобождая которую погибло 404 092 советских военнослужащих.

Дебреценская, Балатонская и Будапештская операции демонстрировали, что венгерские солдаты не рассматривали армию СССР в качестве освободительной силы. Впрочем, и мирные мадьяры относились к советским войскам с предубеждением, поскольку в стране активно муссировались слухи о том, что после победы коммунистов, все выжившие венгры будут переселены в Сибирь.

Возможно поэтому мирное население частенько наносило красноармейцам подлые удары в спину. О подобных случаях писал в своих воспоминаниях ветеран Борис Слуцкий, по словам которого, жившие на хуторах венгры нередко топили в силосных ямах находившихся в подпитии советских солдат.