Крушение «Максима Горького»: кто виноват в катастрофе

18 мая 1935 года в небе над подмосковным поселком Сокол произошла одна из самых громких авиакатастроф в истории СССР. Столкновение флагмана советской авиации, гигантского самолета-агитатора АНТ-20 «Максим Горький», с истребителем сопровождения унесло жизни 48 человек. Официальная версия винила в трагедии пилота, однако обстоятельства крушения до сих пор вызывают вопросы у историков.

© РИА Новости

Чудо инженерной мысли

Самолет «Максим Горький» был настоящим символом эпохи. Построенный на народные пожертвования к 40-летию творчества писателя, этот восьмимоторный гигант поражал воображение. При размахе крыльев 63 метра он мог взлетать с небольших аэродромов.

Но главное чудо скрывалось внутри. Самолет был оснащен по последнему слову техники: здесь работали собственная типография, фотолаборатория, радиостудия, пневмопочта и даже кинопроектор. Для пассажиров были предусмотрены комфортабельные каюты с двухъярусными кроватями и уникальными прозрачными полами.

Роковой полет

В тот роковой день «Максим Горький» совершал показательный полет над столицей. На его борту находились лучшие работники авиационной промышленности и члены их семей. Сопровождение обеспечивали два самолета — Р-5 и истребитель И-5 за штурвалом первого находился пилот по фамилии Рыбушкин, за штурвалом второго – Благин. Участникам события и наблюдателям с земли стало ясно, что дело идет к трагической развязке, когда Благин начал совершать маневры в опасной близости к АНТ-20. Выполняя мертвую петлю, И-5 рухнул на «Горького». Самолет Благина выбил из гиганта двигатель и буквально воткнулся в образовавшееся от потерянного мотора отверстие. Потом от истребителя оторвался хвост, который нанес АНТ-20 последний сокрушительный удар. «Горький» перевернулся и рухнул в районе селения Сокол. Все члены экипажа и пассажиры (48 человек) погибли.

Почему Благин не мог совершить ошибку?

Сразу после катастрофы ее виновником объявили Николая Благина. Как сообщило ТАСС, Благин вопреки приказу руководства начал выполнять запрещенные фигуры высшего пилотажа, что и привело к трагедии. Все решили, что опытный пилот переоценил свои силы, за что и поплатился. Однако товарищи Благина в один голос заявляли, что тот был очень дисциплинированным сотрудником и никогда бы не ослушался приказа начальства. Невыполнение приказа не сулило пилоту ничего хорошего. Скорее всего, при успешном выполнении трюка его бы с позором уволили. К тому же в салоне «Максима Горького» находились сослуживцы Благина и их дети. А рисковать жизнями своих коллег и тем более детей он вряд ли бы стал.

Версию о несчастном случае поставила под сомнение и статья в польском издании «Меч». В газете было напечатано якобы подлинное письмо пилота, которое тот написал незадолго до гибели. В нем Благин заявлял о том, что он ненавидит советскую власть, и что таран «Максима Горького» он спланировал. Таким образом, по словам пилота, он собирался расправиться хотя бы с несколькими коммунистами. Вот только жена Благина, прочитав заметку, искренне удивилась, так как ни о каком письме она не знала, да и стиль изложения абсолютно не согласовывался со стилем, присущим ее мужу.

Странным кажется и то, что пилота, которого признали виновным в гибели нескольких десятков человек, похоронили вместе с погибшими. Расходы на погребение взяло на себя государство. Причем, семьям пострадавших было выплачено по 10 тысяч рублей. Значительную помощь оказали власти и вдове Благина.