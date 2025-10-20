Почему Соединенным Штатам не удалось задушить Кубу санкциями

65 лет назад власти США ввели эмбарго в отношении Кубы. В Белом доме возмутились, что кубинские революционеры национализировали имущество американских компаний, контролировавших ранее экономику острова и ограничивавших её развитие. За десятилетия экономической блокады руководство Соединённых Штатов неоднократно вводило против Кубы новые санкции, однако так и не смогло сменить власть в республике. Как официальный Вашингтон оказывал экономическое давление на Кубу и что из этого вышло — в материале RT.

Кубинская революция

В 1950-е годы власть на Кубе принадлежала совершившему военный переворот Фульхенсио Батисте. Гавана при нём стала одним из крупнейших в Западном полушарии центром азартных игр и проституции, находившимся под контролем американской мафии.

Американские монополисты контролировали около 70% кубинской экономики, включая 90% горнодобывающей промышленности, энергетики и услуг связи, 80% коммунальных предприятий и 50% посевов сахарного тростника. Производство последнего было основой национальной экономики — его доля в экспорте превышала 80%. При этом, несмотря на благоприятный для ведения сельского хозяйства климат, Куба импортировала почти треть продуктов питания (преимущественно из США). Американские компании пользовались на Кубе таможенными льготами.

Большая часть земель сельскохозяйственного назначения на Кубе принадлежала помещикам-латифундистам. Всего 0,5% собственников контролировали более 36% земель на острове, зато сотни тысяч крестьянских семей вообще не имели собственных участков. Значительная часть земли (до 90% в крупных латифундиях) не обрабатывалась, чтобы не развивать внутренний аграрный рынок и сохранять его для американских производителей. В середине 1950-х годов правительство Батисты специально уменьшило посевы риса, чтобы создать выгодные условия для поставщиков продуктов питания из США.

Безработица на Кубе в конце 1950-х годов достигла 40%, что в два-три раза превышало уровень безработицы в западных странах во время Великой депрессии. Люди, занятые на плантациях сахарного тростника, работали всего по три-четыре месяца в году. Из-за антисанитарии и недоедания кубинцы массово страдали от туберкулёза и тропической лихорадки, причём более 86% населения страны не имели доступа к медицинским услугам. По некоторым данным, до 50% жителей Кубы были неграмотными.

По словам историков, с учётом существовавших на Кубе условий для жизни нет ничего удивительного в том, что на острове возникло мощное революционное движение левого толка. В июле 1953 года молодой кубинский адвокат и общественный деятель Фидель Кастро попытался поднять восстание в Сантьяго-де-Куба. Однако повстанцы были разбиты, а сам Кастро арестован. Лидер восстания был приговорён к 15 годам лишения свободы, однако два года спустя Батисте под давлением общественности пришлось объявить амнистию.

После освобождения Кастро вместе с группой сторонников уехал в Центральную Америку, где продолжил готовиться к свержению режима Батисты. В декабре 1956 года повстанцы высадились с яхты «Гранма» в провинции Орьенте и начали партизанскую войну.

В начале 1957 года положение повстанцев было крайне тяжёлым, но под знамёна Кастро стали массово стекаться кубинцы. Параллельно противники диктатуры Батисты устраивали протестные акции в городах. После первых военных побед революционеров переговоры о сотрудничестве с Кастро начали представители умеренной оппозиции.

В 1958 году повстанцы стали громить крупные подразделения противника. К ним перешла стратегическая инициатива. В декабре Батиста бежал с острова. 1 января 1959 года армия революционеров вступила в Сантьяго и Гавану. Вскоре на Кубе было создано временное правительство, которое возглавил Фидель Кастро.

Торговая блокада

Придя к власти, Фидель Кастро начал на Кубе масштабные социально-экономические преобразования. Были расформированы репрессивные органы режима Батисты, снижены коммунальные тарифы и стоимость медицинских услуг, повышены зарплаты, введены пенсии, началось строительство социального жилья. Новое руководство страны запустило реформу образования и развернуло кампанию по борьбе с безграмотностью. Куба установила дипломатические отношения с СССР, Чехословакией, КНДР, Китаем и другими социалистическими странами.

Весной 1959 года на Кубе стартовала аграрная реформа, в ходе которой была ограничена максимальная площадь участков и введён минимальный порог землевладения для бедных крестьянских семей.

Правительство стало пересматривать отношения с американскими монополиями, а затем начало национализацию имеющих стратегическое значение предприятий. В частности, 6 августа 1960 года перешла в государственную собственность телефонная компания «Кубан тэлэфон компани» — дочернее подразделение американской корпорации ИТТ. Вместе с ней национализировали три нефтеперерабатывающие компании и 21 сахарный завод. В сентябре под национализацию попали кредитно-финансовые учреждения и сотни компаний, принадлежавших старой власти и иностранным владельцам.

В результате реформ Кастро понесли убытки свыше 900 американских компаний. Они потеряли около $1 млрд прямых капиталовложений, до 2 млн гектаров земли и десятки промышленных предприятий.

По словам историков, независимый политический курс Кубы и изъятие собственности, которую американцы получили на выгодных условиях при режиме Батисты, вызвали сильное раздражение в Вашингтоне. 19 октября 1960 года президент США Дуайт Эйзенхауэр, чтобы оказать давление на официальную Гавану, ввёл эмбарго на торговлю с Кубой, которое не распространялось лишь на лекарства и отдельные виды продуктов питания.

«Вводя блокаду, США преследовали цель сменить легитимную власть, поддержанную народом Кубы. Они рассчитывали на внутреннее противостояние на фоне ухудшения экономической ситуации, которое могло бы перерасти в поддержанный Западом государственный переворот. Однако этого не случилось благодаря мудрой политике команданте Фиделя и сплочённости кубинцев, которые прекрасно понимали реалии колониального существования, сполна проявившиеся в республике во время диктатуры Батисты», — отметил в беседе с RT генеральный директор Латиноамериканского культурного центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской.

В январе 1961 года Соединённые Штаты официально разорвали дипломатические отношения с Кубой. А в апреле на острове, в заливе Свиней, под прикрытием американских кораблей в рамках разработанной спецслужбами США операции высадился десант боевиков из числа кубинских эмигрантов. Но силы вторжения были полностью разгромлены армией Кубы. США потеряли 114 человек убитыми, 1202 были взяты в плен. Провальная операция нанесла болезненный удар по имиджу Соединённых Штатов.

В сентябре 1961 года конгресс США принял закон, запрещающий любую американскую помощь Кубе, а также странам, поддерживающим официальную Гавану. А 3 февраля 1962 года президент Соединённых Штатов Джон Кеннеди сделал торговую блокаду Кубы полной.

«Администрация США взяла уже курс на экономическое удушение Кубы. Нечто подобное северные штаты во время Гражданской войны сделали с Конфедерацией, когда победа в конфликте была достигнута не столько на поле боя, сколько в результате истощения ресурсов Юга. Но в случае с Кубой эта политика не сработала. На помощь стране пришёл СССР, начавший поставлять на остров машины и оборудование и оказавший помощь в создании полноценного агропромышленного комплекса. Куба смогла добиться серьёзных успехов на данном направлении, а также в сфере медицины, образования. Если бы Куба осталась в орбите США, то она была бы сугубо сельскохозяйственной страной без каких-либо иных перспектив», — подчеркнул в разговоре с RT главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

Соединённые Штаты заблокировали импорт любых кубинских товаров и поставки американской продукции на Кубу. Кроме того, они запретили третьим странам использовать в расчётах с Кубой доллары США.

Даже после прекращения Карибского кризиса политика Вашингтона в отношении Гаваны не изменилась. Американские власти пообещали, что не нападут на Кубу, но экономические санкции не сняли. Напротив, со временем они становились жёстче.

В 1982 году Соединённые Штаты объявили Кубу государством, поддерживающим терроризм, а ещё через десять лет приняли законы о кубинской демократии и о свободе и демократической солидарности на Кубе. Любому судну, участвующему в торговле с островом, затем на 180 дней запрещалось заходить в порты США. Были ужесточены санкции против компаний, инвестировавших в собственность, изъятую у американских граждан. В 2004 году наказание за нарушение эмбарго подняли до десяти лет лишения свободы, а штрафы — до $1 млн.

«После распада СССР Куба пережила жёсткий экономический кризис, но даже в условиях сохранения полной экономической изоляции со стороны США сумела переориентироваться — активизировать сотрудничество с Европой и Латинской Америкой», — рассказал Владимир Васильев.

Генеральная ассамблея ООН приняла уже десятки резолюций, призывающих США прекратить блокаду Кубы. В 2015 году санкции были частично ослаблены: между странами восстановили связь, снова начали работать посольства, однако эмбарго сохранилось. По мнению экспертов, в обозримом будущем торговая блокада вряд ли будет снята. Такова цена права на проведение независимой от Вашингтона политики.