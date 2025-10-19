Почему в СССР в 1981 году запретили каратэ

В 1960-е годы Советский Союз познакомился с каратэ. Если в Японии оно считалось философской системой, то в СССР его восприняли прежде всего как эффективное боевое искусство, делая акцент на силе и отработке ударов. Этот культурный импорт пережил невероятный взлет и столь же стремительное падение, завершившееся полным запретом.

Золотой век советского каратэ

Толчком к популярности стала демонстрация каратэ на Токийской Олимпиаде 1964 года. Зрелищность единоборства вызвала огромный интерес. Знания проникали в страну фрагментарно: через иностранных студентов, спортсменов, выезжавших за рубеж, и боевиков с Брюсом Ли.

К концу 1970-х движение приобрело официальный статус. В 1978 году была создана Федерация каратэ СССР, а в 1980-м в Ташкенте прошел первый всесоюзный чемпионат. По разным оценкам, на пике популярности каратэ занималось до шести миллионов человек. Конкурс в только что открывшуюся Центральную школу каратэ достигал 200 человек на место. И вдруг каратэ запретили.

Легче запретить, чем контролировать

Осенью 1981 года Верховным Советом РСФСР был принят комплекс указов о каратэ, среди которых был указ «Об административной ответственности за нарушение правил обучения каратэ» и внесение в статью 219 УК РСФСР «Незаконное хранение оружия» пункта 1 – «Незаконное обучение каратэ». Теперь за обучение приемам каратэ можно было сесть на два года и получить штраф до трехсот рублей, если тренер брал с учеников деньги — штраф возрастал до пятисот рублей. Если же материальную выгоду могли счесть «существенной», а тренер уже привлекался за подобное, его могли посадить на пять лет, а имущество – конфисковать.

Чтобы показать народу серьезность настроя властей, провели показательный процесс над тренером ушу Валерием Гусевым. Никого не интересовало, что китайская гимнастика не имеет отношения к каратэ. Гусеву инкриминировалось не только тренерство, его обвиняли в попытке создать организацию, целью которой было свержение советской власти. Обнаружили, что за годы наставничества он получил от учеников чуть больше девятисот рублей «нетрудового дохода» (7 рублей 53 копейки в месяц). В итоге Валерий сел в тюрьму на пять лет и вышел на свободу в 1988 году. Еще одного тренера единоборств Алексея Штурмина осудили на восемь лет за операции с валютой; почти полтора года отбыл в местах не столь отдаленных тренер Тадеуш Касьянов. С чем же был связан запрет? Есть несколько версий произошедшего.

Отток спортсменов из других видов спорта Каратэ стало настолько популярным, что им занимались все — хоккеисты, дзюдоисты, футболисты. Возможно, каратэ вызвало отток хороших спортсменов из бокса и дзюдо. Так как это олимпийские виды спорта, уход спортсменов подрывал престиж страны, допустить такое в Спорткомитете не могли. В статье Фролова «Некоторые вопросы развития бокса в СССР» (ежегодник «Бокс», 1985 год) прямо указывалось, что сборная СССР не занимала призовые места с 1968 года.

Криминализация

К этому времени улицы городов были криминализированы: хождение молодежных банд «стенка на стенку» стали обычным делом. Но то, что еще вчера заканчивалось синяками и ушибами, в начале восьмидесятых начинало заканчиваться переломами и смертями.

В тех случаях, когда тренеры секций сами имели отношение к криминалитету, их подопечные быстро вставали на скользкую дорожку организованной преступности. Именно в это время активизировались цеховики, которые организовали государство в государстве со своей теневой экономикой, и этим людям требовались охранники и боевики для борьбы с конкурентами, а это было уже серьезным преступлением.

Культ учителя

Поскольку в каратэ существует культ учителя, органам безопасности стало ясно, что в стране возникает разветвленная сеть секций со своей строгой иерархией и дисциплиной. Все они могли быть поставщиками бойцов для криминалитета либо стать частью заговора с целью смены строя. По-видимому, запретить каратэ было легче, чем взять под контроль огромное количество секций, часто подпольных.

Предпринимательство

Материальную выгоду из популярности каратэ стали извлекать не только горе-тренеры, которые часто сами не знали, что преподают, но и цеховики, которые шили для каратистов форму и производили снаряжение, печатали плакаты, делали значки. По меркам советской экономики денежные потоки были значительными, и их требовалось остановить.

Кроме этих предположений, существуют еще версии об особой травмоопасности каратэ, отсутствии подготовленных тренеров, интриги в комитете по физкультуре СССР. Есть и политическая версия, по которой подготовленные каратисты были замечены в беспорядках в Польше.

Во время запрета боевые искусства преподавали в секциях КГБ СССР, например, учитель-японец Тецуо Сато давал уроки специалистам в Высшей школе КГБ.

Запрет на этот вид спорта был снят в 1986 году; в 1989 году наши каратисты участвовали в первенстве Европы, а в Москве снова открылась ассоциация восточных единоборств.