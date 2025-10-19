Кто на самом деле заказал убийство Сергея Кирова

1 декабря 1934 года выстрелы в коридоре Смольного, оборвавшие жизнь первого секретаря Ленинградского обкома ВКП(б) Сергея Кирова, стали прологом к «Большому террору». Хотя убийца, Леонид Николаев, был известен сразу, истинные мотивы и обстоятельства этого преступления остаются предметом ожесточенных споров историков.

Хроника покушения

Около 16:30 1 декабря Киров прибыл в Смольный. Его охранник, Михаил Борисов, по невыясненным до конца обстоятельствам отстал. В пустом коридоре, у дверей кабинета второго секретаря, Николаев произвел три выстрела в затылок Кирову. Услышавшие выстрелы сотрудники выбежали из кабинетов и увидели, как Николаев пытался покончить с собой, но был обезоружен.

Это убийство, совершенное с необъяснимой легкостью в здании, охраняемом НКВД, породило три основные версии, каждая из которых определяла политический курс страны на долгие годы.

«Троцкистский заговор»

Эта версия, сформулированная лично Сталиным, стала официальной и повлекла за собой волну репрессий. Уже 2 декабря Сталин лично допрашивал Николаева. Вскоре было объявлено о раскрытии «ленинградского центра» во главе с Григорием Зиновьевым и Львом Каменевым.

Николаев и 13 других обвиняемых были приговорены к высшей мере наскоро организованным судом и расстреляны в ту же ночь. Телохранитель Кирова Борисов погиб при загадочных обстоятельствах по дороге на допрос — его грузовик резко затормозил, и он вылетел на мостовую.

Ни Зиновьев, ни Каменев не имели доступа в Смольный.

«Без помощи лиц, обладавших властью, сделать это вообще было невозможно, потому что все подходы к Смольному охранялись, а особенно охранялся подъезд, которым пользовался Киров. Организовать это могли лишь те, которым был доступен вход в данный подъезд», — Н.С.Хрущев.

Так Хрущев инициировал вторую версию.

«Сталинский заказ»

XX съезд дал основания для повторного расследования смерти Кирова. Хрущев не приписал тогда заказ на убийство открыто Сталину, но по оценке министра иностранных дел Молотова «зерно было брошено».

«Хрущев намекнул, что Кирова убил Сталин. Была создана комиссия в 1956 году. Человек двенадцать разных, смотрели много документов, ничего против Сталина не нашли… Пришла к выводу, что Сталин к убийству Кирова не причастен», — В.М.Молотов.

Были опрошены более 3000 человек. Некоторые свидетельства косвенно подтверждали «сталинскую версию». Одно из них - начальника Ленинградского областного управления НКВД Медведева, что за 2 года до расстрела – в 1935-ом – сказал своему родственнику Дмитрию Сорокину:

«Если останешься жив, запомни: идейный вдохновитель убийства — Сталин, исполнители — Ягода и Запорожец».

Но зачем Сталину было убивать Кирова? Он вроде к нему благоволил. Называл братом.

«Всем старым членам партии было хорошо известно, что на XVII съезде Киров был единогласно избран тайным голосованием в члены ЦК. Сталин же прошел далеко не единогласно. Среди чекистов тогда ходили слухи, что против Сталина голосовали не 11 человек, как было объявлено официально, а называли приблизительную цифру около 200-т.», — М. П. Шрейдер. НКВД изнутри, записки чекиста. 1995 г.

Киров был харизматичным лидером, трибуном. Народ Кирова любил и в Кирова верил. Ягода боялся Кирова. Киров готовил на пост наркома НКВД СССР Берию. Какие выводы напрашиваются?