За что расстреляли наставника маршала Жукова

«Он был удивительным человеком крупных дарований... Думаю, что в военной среде не каждое десятилетие рождаются такие крупные, талантливые личности», — так отзывался о командарме Иерониме Уборевиче генерал-полковник А.П. Покровский.

Маршал Жуков называл его «бесподобным воспитателем» и большим знатоком военного дела. Судьба этого военачальника стала символом как нераскрытого потенциала Красной Армии, так и трагедии 1937 года.

Путь наверх

Биография Уборевича (1896–1937) — классический пример «социального лифта» раннесоветской эпохи. Сын литовского крестьянина, в восемь лет уже батрачивший и пасший скот, он благодаря выдающимся способностям блестяще окончил реальное училище с золотой медалью, учился в Петроградском политехническом институте и с отличием окончил Константиновское артиллерийское училище.

Участие в Первой мировой войне в чине подпоручика окончательно сформировало его революционные взгляды. Вступив в партию большевиков в 1917 году, он за время Гражданской войны совершил головокружительную карьеру — от командира полка до высших постов в РККА. Он успешно сражался на Северном фронте против интервентов, на Южном — против Добровольческой армии, а его действия в Одесской операции помогли остановить наступление белых на Москву.

В 1935 году, в возрасте 39 лет, Уборевич получил высшее воинское звание — командарм 1-го ранга. Он считался одним из самых образованных военных теоретиков, особенно после 13 месяцев стажировки в Германии, куда его направил лично Сталин.

Неожиданный крах

Уборевич по праву считался одним из лучших знатоков германской армии и призывал строить РККА по образцу рейхсвера. Исследователь С. Е. Лазарев приводит версию, согласно которой Сталин даже мог рассматривать Уборевича как возможную замену К.Е. Ворошилову.

Однако именно непримиримое противостояние наркому обороны СССР Ворошилову, близость к маршалу М. Н. Тухачевскому и утрата авторитетной поддержки после смерти благоволившего ему сталинского соратника Г. К. Орджоникидзе сыграли роковую роль в судьбе высоко влетевшего командарма. Попавший под следствие вместе с другими фигурантами дела Тухачевского, Уборевич был исключен из партии, уволен из армии и заключен под стражу. Командарм категорически отрицал свое участие в контрреволюционных организациях, однако в ходе следствия дал признательные показания. Архивные документы по делу Тухачевского свидетельствуют, что признания были даны под пытками.

Согласно обвинительному вердикту, все фигуранты дела Тухачевского были признаны членами антисоветской троцкистской военной организации, целью которой был насильственный захват власти. Их обвиняли в преступном сотрудничестве с германским Генштабом, разработке плана поражения РККА в борьбе с германской и польской армиями, подготовке терактов против членов Политбюро ЦК ВКП(б) и советского правительства и последующего вооруженного захвата Кремля. 12 июня 1937 года Уборевич и другие попавшие под обвинение военачальники были расстреляны. В 1957 году, после XX съезда, все «тухачевцы», включая Иеронима Уборевича, были реабилитированы, а дело прекращено «за отсутствием состава преступления».