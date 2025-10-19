Кто из офицеров-белогвардейцев дожил до распада СССР

История Гражданской войны в России официально завершилась в 1920-х годах, но ее участники — солдаты и офицеры Белого движения — стали живыми символами ушедшей эпохи. Многие из них, разбросанные по всему миру, прожили невероятно долгую жизнь и стали свидетелями события, которое, казалось, оправдало их многолетнее изгнание — распада Советского Союза в 1991 году.

Столетние полковники

Среди ветеранов, встретивших конец советской власти, особенно выделяются двое офицеров, каждый из которых прожил ровно сто лет.

Александр Бразоль, полковник лейб-гвардии, прошедший Первую мировую и Гражданскую войны в рядах Добровольческой армии, скончался в 1993 году в Нью-Гэмпшире. Эвакуированный из Крыма в 1920 году, он работал в эмиграции шофером, таксистом и преподавателем верховой езды, но до последних дней оставался верен воинским традициям, отмечая полковые праздники.

Его современник, Константин Рейнгарт, также полковник, умер в 1991 году, буквально на закате советской эпохи. После эмиграции он построил успешную карьеру в банковском деле во Франции и США, а последнее десятилетие жизни провел на знаменитой Толстовской ферме в Нью-Джерси — одном из центров русской эмиграции.

Господа офицеры

Офицеров более низкого ранга, доживших до 1991 года, известно намного больше.

Например, летом 1993 года в Детройте скончался капитан Борис Михайлович Иванов, участник Первого Кубанского («Ледяного») похода 1918 года, впоследствии председатель Русского общевоинского союза.

До 1999 года дожил подпоручик конной артиллерии Русской армии Врангеля Василий Дмитриевич Матасов, автор книги «Белое движение на Юге России». В эмиграции он жил в Югославии, Австрии и США.

Одну из самых удивительных жизней среди офицеров Белой армии прожил Константин Николаевич Свежевский (в монашестве Серафим). Родился он в украинском Проскурове в 1899 году. Окончил в 1917 году Сергиевское артиллерийское училище, воевал на румынском фронте Первой мировой войны. В Гражданскую войну учился в офицерском училище, участвовал в боях в Северной Таврии. Монашество Свежевский принял уже после Второй мировой войны. В 1957 году он стал епископом Каракасским и Венесуэльским, и занимал эту кафедру 27 лет. В последние годы жил в монастыре Ново-Дивеево в США.

«Эмиграция для всех слово страшное и горькое, — признавался бывший белогвардеец. – Я же прошел почти все этапы ее: Константинополь, Чаталджа, Лемнос, Болгария, Бельгия, Америка. Я из той первой «волны» русских, которая потеряла сначала родину – Россию, потом похоронила на чужой стороне остатки армии и последнее, что со слезами и горечью воспринималось каждым из нас, — надежду на скорое возвращение домой».

Когда 94-летнего архиепископа спросили о ситуации в постсоветской России, он ответил так:

«То, что сейчас в России не гладко, так на всё нужно время и терпение. И любовь нужна. Это прежде всего».

Как другие белогвардейцы через 74 года после революции восприняли распад Советского Союза, неизвестно. Однако в целом настроения в эмигрантской среде, как можно судить по сообщениям прессы начала 1992 года, были противоречивыми. Надежды на демократические преобразования в России сочетались со скорбью от утраты огромных территорий.

Кто последний?

В настоящее время, по-видимому, умерли уже все участники Гражданской войны в России, которая закончилась 97 лет назад. Между тем, точно неизвестно, кого можно называть «последним белогвардейцем». По одним данным, им был донской атаман Николай Фёдоров (1901-2003 гг.), по другим – умерший в 2010 году в Аргентине 105-летний Владимир Шостак, который, ещё будучи гимназистом, воевал в Польше в 1920 году.