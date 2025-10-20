Калининград: как подарки Сталина обернулись географической несправедливостью

80 лет назад по итогам Ялтинской и Потсдамской конференций у Советского Союза появилась новая область Кенигсбергская. Дорога на Берлин открылась после того, как Красная армия взяла этот город, крепость, которую Гитлер считал неприступной. А уже после Победы город вошел в состав СССР и сменил имя на Калининград, передает политический обозреватель «МИР 24 Дмитрий Барбаш.

6 апреля 1945 года. Советские войска прорвали первую линии обороны Кенигбсерга и вышли на окраины города. После войны эту операцию назовут «идеальным штурмом.

Дмитрий Павлов участник реставрационной группы Форт №1 «Перед штурмом города собирается огромный макет города Кенигсберга. При штурме Кенигсберга каждый командир свое подразделение четко знал, на какую улицу выйти, в какое направление, даже в какое время.

«Слабая русская крепость Севастополь держалась 250 дней, а Кенигсберг не будет сдан никогда, заявлял Гитлер. Старые форты с метровыми стенами. Каменные дома, превращенные в ДОТы. Чтобы взять эту неприступную цитадель, Красной армии понадобился 81 час.

После того как гарнизон капитулировал, утром 10 апреля по приказу маршала Александра Василевского здесь водрузили красное знамя. Кенигсберг взят.

Испокон веков здесь проживал народ пруссы. Они были язычниками, делились на племена самбы, натанги, скальвы. В XIII веке сюда пришли крестоносцы. Огнем и мечом обращали местных жителей в христианство. В 1255 году на берегу реки Прегель рыцари Тевтонского ордена основали Кенигсберг.

Константин Петунин кандидат исторических наук, директор Музея янтаря «Это, по сути, сердце того региона, вокруг которого потом на протяжении столетий потихонечку объединялись немцы, и в конце XIX века после успешной для Пруссии франко-прусской войны, они объединились как раз вокруг Пруссии. Кенигсберг был вот как раз тем самым сердцем.

Древние пруссы исчезли как народ. Утрачен их язык и культура. Пруссаками стали называть тех, кто поселился на этой земле. А восточная Пруссия стала цитаделью рыцарства и прусского милитаризма, откуда немцы отправлялись в свои завоевательные походы.

Александр Золов кандидат исторических наук «И то, что ее от Германии нужно убрать, были согласны и мы, и американцы, и англичане. Речь о этом шла давно. А зачем она была нужна, в Тегеране товарищ Сталин об этом сказал спокойно: «Россия не имеет незамерзающих портов на Балтике.

В Тегеране Сталин заявил: Восточная Пруссия это исконно славянские земли. Одним народом руссов и пруссов считал и Михаил Васильевич Ломоносов.

Евгений Спицин историк «Существовала единая общность, балтославянская общность. Например, у нас в язычестве одним из самых известных богов был Перун, а у балтов Перкунос. Это как раз говорит о том, что мы были очень близкими, чуть ли не родственными, этническими группами.

Пруссом себя называл и Иван Грозный. В эпоху его правления литовцы стали вести свою родословную от Юлия Цезаря, а первый русский царь от императора Августа, чей племянник, некто Прусс, на южном побережье Балтийского моря и основал династию великих московских князей.

«Причиной появления этог нарратива стала переписка Ивана Грозного с шведским королем. Именно там Иван Грозный повинял Юхану, что он не знатного происхождения, и что он, дескать, пес смердячий, не ровней ему, который ведет свою династию аж от римского императора Августа, рассказал Евгений Спицин.

Существует предположение, что предки пруссов перед тем как осесть у побережья Балтийского моря, обитали в скифских степях в бассейне реки Дон. Не исключено, что в пищу употребляли конину и пили кумыс. Но в силу ряда обстоятельств вынуждены были искать другое пристанище.

«Какие-то родственные связи между аланорусами, падонскими русами, балтийскими русами вполне существуют. Тут надо просто иметь в виду, что хронологически это было все растянуто на десятилетия, а то и на столетия. Какой-то вполне себе скифский элемент, в том числе культурный языковой элемент, имел место, рассказал Евгений Спицин.

Это земля четыре года была русской. В ходе семилетней войны войска под командованием генерал-аншефа Вилима Фермора взяли Мемель, Тильзит, Кенигсберг и Балтийскую крепость.

«Ворота распахнулись, и навстречу нашим войскам вышел прусский гарнизон. Впервые Восточная Пруссия присягнула России. Здесь четыре года находился русский гарнизон, а императрицу Елизавету называли «наша прусская королева, рассказала заведующий филиалом ЦВММ «Музей Балтийского флота Анатолий Коваленко.

На Потсдамской конференции в 1945 году было окончательно решено: северная часть Восточной Пруссии отошла Советскому Союзу. 7 апреля 1946 года на территории округа была образована Кенигсбергская область в составе РСФСР. Но через три месяца умер всесоюзный староста Михаил Калинин, и Кенигсберг стал носить его имя.

В Калининград потянулись эшелоны с переселенцами. Почти 200 тысяч человек. Восстанавливать города и села. Предпочтение отдавали семьям из разрушенных войной областей. Их селили в уцелевших домах. Выделяли деньги на ремонт. Помогали с одеждой и обувью.

«Что касается сельской местности, здесь требовались навыки сельской работы. Когда стала восстанавливаться промышленность, конечно, требовались квалифицированные специалисты. Не хочу говорить, что в принудительном порядке, но отправляли сюда в командировки специалистов. Многие потом оставались, отметил старший научный сотрудник Калининградского областного историко-художественного музея Александр Макарычев.

В Калининградской области оставалось и более сотни тысяч немцев. Им выдавали продуктовые карточки. В первую очередь инженерам, строителям, врачам. Обеспечивали работой. Открылись немецкие школы и кирхи. Выходила газета «Нойе Цайт Новое время.

«Сталин такой даже давал приказ никого не трогать и без суда сразу давать пять лет. Мы все и в очереди стояли за продуктами, и общались.

Но потом эшелоны пошли уже в сторону Германии. Советское руководство решило депортировать немцев. Распоряжение было секретным. На сборы давали 48 часов. С собой можно взять 300 килограммов вещей на семью.

«У нас даже была подружка, Аня, но тогда по-другому было по-немецки, но мы ее звали Аня. В 2002 году, когда мы ездили в Германию, мы даже просили там и немцев, и всех просили, чтобы найти ее, чтобы мы встретились, но ничего не получилось.

В 1950 году Иосиф Сталин делает подарок Литовской СССР передает ей Мемель (Клайпеду). Позже Германия официально согласилась с правом Советского Союза на Восточную Пруссию. Но юридически собственником города признавала СССР, а не Литву.

«Сталин, весьма мило относившийся к Литве, Литва от Сталина получила треть своей территории, решил: нужен Литве порт, пусть будет у них порт, Клайпеда, отметил кандидат исторических наук Александр Золов.

Подарки Сталина обернулись географической несправедливостью. Калининградская область стала полуэксклавом. Ближайший сухопутный путь до границ Союзного государства проходит по Сувалкскому коридору. Он находится на малонаселенной территории между Литвой и Польшой. Длина около 100 км. Сегодня тот подарок Сталина один из главных портов НАТО на Балтике. Североатлантический альянс мечтает сделать ее своим внутренним морем. Но есть один нюанс российский Калининград.