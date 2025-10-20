Почему 20 октября в народе прозвали Сергей Зимний, или Начальник

В Русской православной церкви вспоминают двух святых Сергеев. Преподобный Сергий Печерский жил в XIII веке и получил прозвище Послушливый, так как главным его подвигом называют полное отречение от собственной воли и совершенное послушание настоятелю. Второй - Сергей Муромский, или Вологодский, жил на рубеже XIV и XV веков. Он был греком по происхождению, пришел на Русь, чтобы стать учеником Сергия Радонежского. По народному календарю это Сергей Зимний, или Начальник.

Связано такое наименование было вовсе не с боссами древности, а с тем, что часто в эти дни выпадал первый снег, с него и начиналась зима и морозы. Отогнать мороз можно было таким действом: просили самого юного члена семьи растопить печь. Если печь быстро становилась теплая, значит, еще постоит тепло и на улице. Хорошей приметой в этот день было умыться простоквашей, считалось, что она сохранит молодость надолго. Роившихся в этот день детей пеленали только в белые простыни, чтобы было счастье им по жизни.

В этот день не пекли хлеб, но замешивали тесто, считалось, что это может принести здоровье. Не принимали в этот день подарки от незнакомцев, чтобы никто не сглазил. Верили, что в этот день нельзя жаловаться на жизнь, так как можно все потерять.

Если снега много выпало - зима скоро наступит.

Иней на траву лег - еще долго будет тепло.

Считалось, что погода в этот день показывает, какими будут ближайшие три недели. Если утром льет дождь, он будет идти семь дней, в обед осадки зарядили - вторая неделя будет дождливая. Снег идет, но листва не вся облетела - скоро осадки растают.