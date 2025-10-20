За что награждали «похоронщиков»

Война — это не только атаки и контратаки. Глубоко в тылу, на только что отбитых у врага территориях, совершали свой ежедневный подвиг бойцы, чья работа редко попадала в сводки Совинформбюро и почти никогда — в списки на награждение. Это были военнослужащие похоронных команд, на чьи плечи легла тяжелейшая задача — предавать земле павших товарищей.

© Русская семерка

Похоронные команды

Еще в марте 1941 года был издан приказ, регламентирующий порядок захоронения с воинскими почестями. Однако в хаосе отступлений 1941-1942 годов выполнить его было практически невозможно. Армия отходила, и хоронить погибших было некогда и некому.

Ситуация изменилась с переходом Красной Армии в наступление. Но и тогда о полноценных похоронных командах по штату речь не шла — в них всегда наблюдалась катастрофическая нехватка людей. Как свидетельствуют воспоминания ветеранов, например, Константина Сомова, и художественная литература («Жизнь, иль ты приснилась мне…» Владимира Богомолова), небольшие бригады из 4-6 человек за день могли хоронить до 200 погибших.

Работа была адской. Нехватка элементарной экипировки, в том числе средств защиты от трупного смрада, психологическое давление и колоссальные физические нагрузки — всё это делало службу в похоронных командах одним из самых тяжелых испытаний войны.

Награждения “похоронщиков”

Медали и ордена должны были не только увековечить память о подвиге человека, но и показать пример остальным. По этой причине члены похоронных команд практически никогда не награждались. Советское руководство не считало, что эта тяжелая работа достойна наград. Нередко даже сами солдаты достаточно нелестно высказывались о них, что связано в основном с частыми случаями мародерства среди “похоронщиков”.

Известный российский поисковик Сергей Мачинский в работе “Долг. Похоронная команда” повествует об одном ветеране, который служил в похоронной команде. По окончании войны на его груди красовалась лишь одна медаль “За отвагу”. Причем это скорее исключение из правил, так как подобную награду членам похоронных бригад вручали крайне редко.

Порядок награждения

До Великой Отечественной войны орденами и медалями награждали крайне редко, поэтому любой подобный случай обрабатывался Верховным Советом. Так как во времена войны геройство стало “повсеместным и обыденным”, то данную обязанность переложили на плечи командиров, которые должны были вести учет награжденных с последующей передачей этой информации высшим органам власти.

В отличие от современных уставов воинские документы тех лет практически ничего не говорили о порядке награждения. Фактически условие было только одно: награда вручалась командиром в присутствии состава воинского подразделения, в котором проходил службу солдат.

Нередко даже этими правилами частично пренебрегали, например, среди всех сослуживцев в строю могло присутствовать всего 3 человека, включая самого награждаемого – военное время не всегда позволяло соблюдать формальные требования.

Сам же награждаемый традиционно отвечал “Служу Советскому Союзу” – этот ответ пришел на смену фразе “Служу трудовому народу”в 1937 году.

Что говорили членам похоронных команд при награждении

Командир, который вручал награду, традиционно озвучивал звание и имя награждаемого, далее следовала заслуга, благодаря которой последний получает награду. Например, для вышеупомянутой медали “За отвагу!” произносили следующее: “За личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и исполнении воинского долга”. Далее командир закреплял медаль или орден на груди у награждаемого, и в этот момент обычно следовало какое-либо неофициальное поздравление или напутствие, учитывая особенность деятельности “похоронщиков” нередко могли звучать фразы, наподобие:

“За всех нас ты долг отдаешь покойным”;

“Это тебе благодарность от всех матерей усопших”;

и т.д.

На самом деле вариаций могло быть множество, все зависело от конкретного командира. В воспоминаниях ветеранов вы можете встретить множество других вариантов.