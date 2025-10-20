От любви до ненависти: почему в СССР массово высаживали тополя

В наши дни в странах бывшего Союза активно вырубают тополя. Летом эти деревья становятся источником пуха, который вызывает аллергию. А еще за десятилетия многие тополя выросли до огромных размеров и, погибая от возраста или болезней, падают на здания, линии электропередач и даже на людей. В связи с этим, у многих возникает вопрос — зачем вообще при СССР эти деревья высаживали в таком количестве? Неужели было неясно, что когда-то тополя создадут множество проблем?

Почему именно тополь?

Массовая высадка тополей началась в 1950-е годы. Это было послевоенное время, когда огромная страна возрождалась из разрухи. Строили новые жилые микрорайоны и предприятия, вместо разрушенных, и тут же их озеленяли. Тополя выбрал для этих целей лично Иосиф Сталин. Сделал он это потому, что тополь быстро растет и нетребователен в уходе. Кстати, это не единственный неприятный растительный «подарок» вождя потомкам.

Кроме этого, роль сыграло и то, что тополя считались «природными фильтрами». Благодаря большой зеленой массе они отлично поглощают из атмосферы вредные вещества. Им не страшна загазованность и промышленные выбросы, характерные для крупных городов — тополя выживают в самых экстремальных условиях.

А еще тополь — настоящий рекордсмен в деле выработки кислорода. Ученые подсчитали, что одно большое дерево способно за сутки обеспечить кислородом 4 взрослых людей. Для крупных промышленных центров с вредными производствами и высокой плотностью населения, это было именно то, что нужно.

В СССР высаживали несколько сортов этих деревьев. Но чаще всего для озеленения использовался тополь пирамидальный. Важным преимуществом этих деревьев считалась узкая, вытянутая вверх крона. Благодаря этому деревья можно было высаживать очень близко друг к другу. Так делали вдоль дорог, чтобы защитить окрестности от пыли и выхлопных газов.

От любви до ненависти…

Нужно отметить, что не все тополя становятся источником пуха. Эта особенность свойственна только женским деревьям, которые цветут. Изначально планировалось высаживать только мужские экземпляры, но это оказалось не так уж и просто. Отличить пол саженца визуально не всегда могут даже ученые, что говорить о пионерах и работниках заводов и учреждений, занимающихся озеленением на субботниках. Поэтому высаживали все тополя подряд, создавая будущим поколениям серьезные проблемы.

Тополиный пух — это не только опасность для аллергиков. Он отлично горит и может вызывать серьезные пожары. Кроме этого, пух забивается в различное оборудование, начиная от радиаторов охлаждения автомобилей и заканчивая сложной промышленной электроникой. Из-за этого с тополями начали непримиримую борьбу — деревья массово вырубают, а на их место высаживают другие виды растений.