Как приход Андропова к власти изменил жизнь советских граждан

С приходом к власти в 1982 году Юрий Андропов столкнулся с глубоким экономическим кризисом, унаследованным от периода «застоя». Одной из наиболее острых проблем, по мнению нового Генерального секретаря ЦК КПСС, было катастрофическое падение трудовой дисциплины. Как вспоминали современники, Андропов с возмущением отмечал, что в рабочее время «тысячи бездельников бродят по Москве». Ответом власти стала беспрецедентная кампания, сочетавшая попытки экономических реформ с репрессивными методами, характерными для прошлого руководителя КГБ.

Cистемный кризис

Экономическая ситуация в СССР к началу 1980-х годов была тревожной. Производительность труда неуклонно снижалась, а по подсчетам современных экономистов, реальный рост материального производства в конце 1970-х составлял лишь около 1% в год, что было в разы ниже официальных данных. Многолетняя практика попустительства со стороны руководства привела к тому, что многие советские граждане стали относиться к своим трудовым обязанностям крайне небрежно.

Это экономическое замедление имело далекоидущие последствия: жизнь простых людей ухудшалась, а технологическое отставание от Запада нарастало. Угроза стала стратегической — даже в военной сфере, оплоте советской мощи, СССР начал уступать потенциальному противнику.

Мобилизация и облавы

В августе 1983 года ЦК КПСС и Совет министров издали знаковое постановление «Об укреплении социалистической трудовой дисциплины». Чуть ранее было принято еще несколько подобных документов.

Милицейские наряды совместно с народными дружинниками начали в рабочее время разыскивать прогульщиков и «тунеядцев» в универмагах, кафе, других местах проведения досуга, а то и просто на улице. Заглядывали даже в бани и церкви. В кинотеатрах внезапно прерывали сеансы, проверяли у зрителей документы и задавали вопросы – почему они не на работе?

Между тем, у граждан были вполне рациональные причины уходить с работы – чтобы успеть днём приобрести дефицитные товары, которые как раз в это время «выбрасывались» на полки магазинов. В особенности это было характерно для женских коллективов.

Массовые облавы имели также незапланированные последствия – «под раздачу», например, попали школьники, прогуливающие уроки, так что директорам школ приходилось объясняться перед правоохранительными органами за своих подопечных.

Одновременно велась «антитунеядская» пропаганда в прессе, которую попросту никто не читал – слишком обесценилось печатное слово за годы бесконечных повторений шаблонных коммунистических лозунгов.

Последствия

Трудовые правила в эпоху Андропова были существенно ужесточены – отсутствие на рабочем месте в течение более чем трёх часов без уважительных причин приравнивалось к прогулу. Списки задержанных во время облав лиц передавались директорам предприятий, а уже те решали, что делать с прогульщиками. Меры наказания, впрочем, были не слишком «драконовскими» - лишение премий, сокращение отпусков. внушения со стороны «трудовых коллективов». Повторное нарушение трудовой дисциплины уже было поводом для увольнения. Кроме того, предпринимались кадровые выводы в отношении руководителей, неспособных «обеспечить надлежащую дисциплину труда на полученном участке работы».

Кампания по укреплению дисциплины, несмотря на все «перегибы», дала определенный положительный результат – в течение одного года объёмы производства, по официальным данным, выросли на 6%.

После смерти Андропова, несмотря на провозглашенную преемственность курса, его преемники отказались от практики массового задержания «бездельников» - вероятно, из-за того, что прогульщики стали сидеть дома, не рискуя показываться в общественных местах. Как считают политологи, «андроповские облавы» укоренили негативный образ советской власти в глазах значительной части граждан, что подготовило почву для горбачёвской перестройки.