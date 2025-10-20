Сергей Захаров: преступление и наказание звезды советской эстрады

В середине 1970-х годов Сергей Захаров был восходящей звездой советской эстрады. Победитель «Золотого Орфея» и «Сопота», обладатель бархатного баритона и актерского успеха в фильме «Небесные ласточки» с Гурченко и Мироновым, он находился на пике славы. Однако в 1977 году его карьера рухнула в одночасье, а имя исчезло с афиш. Причиной стала драка, последствия которой вышли далеко за рамки обычного бытового конфликта.

Роковая потасовка

Поводом для инцидента послужила рядовая для артистической среды просьба. Перед концертом в Ленинградском мюзик-холле Захаров попросил у администратора Кудряшова бесплатные пропуски для друзей. Получив грубый отказ, певец вступил с ним в конфликт, переросший в потасовку. Несмотря на это, Захаров смог провести друзей на концерт.

После выступления конфликт разгорелся с новой силой в буфете, где столкнулись две компании. Исходом драки стала госпитализация администратора Кудряшова, который, по некоторым данным, имел разряд по боксу. Спустя неделю Сергея повесткой вызвали в милицию.

Следствие, суд, приговор

Следствие длилось почти полгода. Все это время Сергей Захаров сидел в «Крестах».

Эта история сильно обросла мифами и слухами, и сейчас, спустя 40 лет, не так-то просто отделить правду от вымыслов. Ситуация, в целом, понятная – драка, которая завершилась госпитализацией одного из участников, дело действительно, подсудное. Но все же.

Почему такая, в общем, обычная история – бытовая потасовка, расследовалась так долго? И не стоит думать, что администратор Кудряшов был каким-нибудь хлипким очкариком, которому молодой и сильный Захаров навалял без труда. Кудряшов имел разряд по боксу, так что, кто кому навалял сильнее – еще вопрос. И очень уж много шума поднялось после этой, довольно рядовой истории. И едкие статьи в газетах, как, например, публикация в «Вечернем Ленинграде» «Баритон разбушевался», и дружное осуждение Захарова, и, наконец, полное исчезновение этого имени из афиш и программок. Даже ни в чем не повинные «Небесные ласточки» оказались на какое-то время под запретом.

Обыватели толковали, что Захаров, напившись, избил тихого старичка-гардеробщика, что, совсем не соответствует истине.

Другие глядели глубже, усматривая причиной этой истории ревность первого секретаря Ленинградского обкома партии Романова к Захарову из-за красавицы Людмилы Сенчиной. И ничего, что у Захарова никогда не было романа с Сенчиной. Неважно даже, что и сам первый секретарь обкома-то вряд ли был близко знаком с очаровательной певицей. Публика сочла эту версию настолько убедительной, что она жива до сих пор.

Скорее всего, дело в том, что руководство на примере Захарова решило преподать наглядный урок борьбы со «звездной болезнью».

Захаров был осужден по статье «Прерывание служебной деятельности должностного лица», статья 109 часть 2 УК РСФСР. Даже не за причинение тяжких телесных повреждений.

Отсидка

Сергею дали один год «химии». Пять месяцев перед тем он отсидел в «Крестах». Сам Сергей Захаров впоследствии говорил, что не очень переживал о случившемся. Тюрьма и тюрьма.

Впрочем, сидел он, если можно так сказать, вполне комфортно. В одной камере с ним были интеллигентные люди – врач, который сделал незаконный аборт, и строитель, сбывавший «налево» стройматериалы». Уголовников рядом с ними не было.

Когда Сергей работал на стройке, из окрестных сел к ним приезжали целые экскурсии: учителя показывали детям живую знаменитость, и еще раз напоминали о том, что вести себя надо правильно, а то от наказания не спасет и слава.

После освобождения

Сидел Сергей всего год. Однако сразу после освобождения вернуться на сцену ему не удалось. Прежние друзья исчезли, телевизионное начальство и слышать не хотело о передачах с его участием. Захаров долго перебивался случайными заработками, пел в филармонии Одессы и Магадана. Каким-то чудом не спился, продолжал бороться и не терял достоинства и веры в себя.

Возвращение

Все изменилось в начале 80-х годов. Сначала с Захарова сняли судимость, затем разрешили вернуться на сцену. В 1983-м он дал первый после отсидки концерт. Он состоялся в Ленинграде, в концертном зале «Октябрьский». Был настоящий триумф. Зрители и критики отмечали, что испытания пошли артисту на пользу. Его исполнение стало глубже, серьезнее.

Захаров вернулся в свой родной мюзик-холл. Он часто выступал в Москве, на телевидении, получил звание Народного артиста России.