Какие территории Китай хотел забрать у СССР после смерти Сталина

Советско-китайские отношения, скрепленные в 1950 году Договором о дружбе, оказались не столь прочным и долговечными, как предполагалось. Первые разногласия начались уже после смерти Иосифа Сталина в 1953 году, а своего пика они достигли после XX съезда КПСС в 1956 году, где Никита Хрущев осудил «культ личности». Тогда между Москвой и Пекином обозначилась громадная идеологическая трещина, а вскоре дело дошло и до территориальных претензий.

Идеологический раскол

Китайское руководство во главе с Мао Цзэдуном восприняло критику Сталина как личное оскорбление и стратегическую ошибку. Для Мао советский лидер был эталоном революционера, и «разоблачения» Хрущева подрывали идеологические устои самого Китая. Новый курс нового советского лидера, с его стремлением к «мирному сосуществованию» с Западом, в Пекине расценили как отступничество от марксизма-ленинизма и «ревизионизм».

На фоне этого идеологического спора, который современные историки называют «Великой войной идей», Пекин начал предъявлять Москве все более жесткие требования. В 1963 году в официальном письме ЦК КПК советскому руководству, наряду с требованием передать технологии водородной бомбы и признать Китай равноправным лидером коммунистического движения, прозвучало и требование о «возврате утраченных территорий».

Какие земли оспаривал Китай

Китайская сторона настаивала на пересмотре договоров о границе, заключенных в XVII–XIX веках между Российской империей и Цинским Китаем. По мнению Пекина, эти соглашения были «неравноправными» и закрепляли за Россией обширные исторические владения Китая.

К числу спорных территорий относились обширные регионы на Дальнем Востоке, включающие южную часть современной Амурской области, Приморский и Хабаровский края (так называемая «Внешняя Маньчжурия») и отдельные участки в Средней Азии: части территорий современных Казахстана, Таджикистана и Киргизии (бывший «Восточный Туркестан»).

Фактически, Пекин оспаривал легитимность ключевых участков совместной границы протяженностью более 7600 км.

От дипломатии к вооруженному конфликту

Территориальные споры довольно быстро вышли за рамки дипломатической переписки. С начала 1960-х годов на границе стали все чаще случаться провокации, которые инициировала китайская сторона. Кульминацией противостояния стал вооруженный конфликт в марте 1969 года за остров Даманский на реке Уссури.

Столкновения, в ходе которых погибли десятки советских пограничников и сотни китайских военных, едва не переросли в полномасштабную войну. По некоторым данным, СССР даже рассматривал возможность нанесения превентивного ядерного удара по объектам в Китае. Инцидент заставил обе стороны сесть за стол переговоров, однако окончательное урегулирование затянулось на десятилетия.

Разрешение спора

Вопрос о принадлежности острова Даманский и ряда других пограничных территорий оставался открытым вплоть до распада СССР. Окончательная демаркация границы между Российской Федерацией и Китаем была завершена лишь в 2000-х годах. В соответствии с подписанными соглашениями, остров Даманский (кит. Чжэньбаодао) и часть других спорных островов на Амуре и Уссури отошли к КНР.

На сегодняшний день Москва и Пекин официально заявляют, что между ними не осталось нерешенных территориальных вопросов. Длительный и сложный пограничный спор, ставший одним из символов советско-китайского раскола, был окончательно урегулирован дипломатическим путем.