Почему Жукова не расстреляли в 1937 году

Георгий Жуков вошел в историю как Маршал Победы, один из главных творцов триумфа СССР в Великой Отечественной войне. Однако его путь к славе пролегал через эпоху Большого террора 1937-1938 годов, когда Красная Армия была обескровлена репрессиями. Удивительно, но Жуков не только уцелел, но и продолжил карьерный рост в этот период. Как ему это удалось?

Обезглавленная армия

Перед войной командный состав РККА был практически уничтожен. Данные, которые приводят историки, шокируют: были расстреляны трое из пяти маршалов, все десять командармов II ранга, 50 из 57 комкоров и 154 из 186 комдивов. Общие потери офицерского корпуса оцениваются в десятки тысяч человек. Армия вступила в войну, будучи серьезно ослабленной накануне величайшего испытания.

Жуков на лезвии ножа

Неверно считать, что Жуков избежал внимания НКВД. В своих мемуарах он описывал царившую в стране «жуткую обстановку» всеобщего страха и недоверия.

Ммаршал откровенно рассказал о массовых арестах среди руководящего состава Красной армии, произошедших в период репрессий.

«В стране создалась жуткая обстановка. Никто никому не доверял, люди стали бояться друг друга, избегали встреч и каких-либо разговоров, а если нужно было – старались говорить в присутствии третьих лиц – свидетелей. Развернулась небывалая клеветническая эпидемия. Клеветали зачастую на кристально честных людей, а иногда на своих близких друзей. И все это делалось из-за страха не быть заподозренным в нелояльности. И эта жуткая обстановка продолжала накаляться», – так Г.К. Жуков описал предвоенное время.

В 1937 году были арестованы многие сослуживцы будущего маршала Победы. Среди них – командарм I ранга И.П. Уборевич, обвинявшийся по нашумевшему «делу Тухачевского», и командир корпуса Д.Ф. Сердич, с которым Г.К. Жукова связывали дружеские отношения.

22 июля 1937 года Георгия Константиновича назначили командиром 3-го кавалерийского корпуса. Но перед повышением у него состоялся неприятный разговор с членом Военного совета округа Ф.И. Голиковым, который рассказал, что на Г.К. Жукова поступил донос, подписанный комиссаром 3-го конного корпуса, Юнгом. Он пожаловался на грубое и пренебрежительное отношение Георгия Константиновича к политработникам и сообщил, что дочь военачальника Элла якобы получила церковное крещение, что противоречит коммунистической идеологии.

Г.К. Жукову удалось отбиться от всех обвинений, в том числе и в дружбе с «врагами народа», но его предполагаемое повышение «повисло в воздухе».

«А я, откровенно говоря, отчасти даже был доволен тем, что не получил назначения на высшую должность, так как тогда шла какая-то особо активная охота на высших командиров со стороны органов государственной безопасности. Не успеют выдвинуть человека на высшую должность, глядишь, а он уже взят под арест как «враг народа» и мается бедняга в подвалах НКВД», – написал будущий маршал Победы.

Но, все же, назначение состоялось, хотя Г.К. Жуков буквально ходил по лезвию бритвы. Так, 28 января 1938 года военачальник получил выговор «за грубость, за зажим самокритики, недооценку политработы, за недостаточную борьбу с очковтирательством». Таким оказался результат партийного собрания, на котором разбирались жалобы, поступившие руководству на Георгия Константиновича. Ему пришлось извиниться перед политработниками за грубость и объяснить свою дружбу с «врагом народа» Д.Ф. Сердичем, а также признать, что однажды в его доме обедал расстрелянный И.П. Уборевич. Г.К. Жуков сказал, что до ареста этих людей он и не предполагал, что сослуживцы могут быть врагами.

Будущий маршал считал удачей, что участники собрания ограничились лишь выговором, а не исключили Георгия Константиновича из рядов ВКП(б), как заранее планировали политработники, ведь тогда он тоже оказался бы в казематах НКВД.

Впрочем, руководящих кадров в РККА по причине массовых репрессий явно не хватало, поэтому выговор не сказался на карьере Г.К. Жукова. 25 февраля 1938 года он стал командиром 6-го кавалерийского корпуса, а 9 июня – заместителем командующего Белорусским военным округом.

А был ли донос

Большой террор не коснулся Г.К. Жукова лично. Некоторые исследователи склонны объяснять этот факт тем, что военачальник сам строчил доносы на сослуживцев, доказывая свою лояльность политическому режиму. Например, известный писатель и публицист Владимир Карпов опубликовал работу «Маршал Жуков, его соратники и противники в годы войны и мира» в журнале «Знамя» (No 10 за 1989 год). В ней автор полностью процитировал донос на маршала А.И. Егорова, авторство которого приписывается Георгию Константиновичу.

Этот документ был адресован наркому обороны СССР К.Е. Ворошилову, он поступил в канцелярию военного ведомства 26 января 1938 года. То есть, за два дня до партийного собрания, которое едва не закончилось для Г.К. Жукова плачевно. Под письмом, напечатанным на машинке, стоит подпись: «член ВКП(б) Г. Жуков». Доносчик назвал А.И. Егорова предателем, шпионом и вредителем, который позволял себе критические замечания в адрес В.И. Ленина.

Публикация в журнале «Знамя» вызвала возмущение всех, кто лично знал Георгия Константиновича. Его дочери от первого брака – Элла и Эра – организовали графологическую экспертизу, которая доказала, что подпись, поставленная под доносом, не принадлежит Г.К. Жукову.

Как предполагают некоторые исследователи, автором письма, порочащего А.И. Егорова, мог быть любой однофамилец маршала Победы, чье имя тоже начинается на букву «Г», ведь фамилия «Жуков» довольно распространенная. Например, еще в 1919 году Георгий Константинович познакомился со своим тезкой – комиссаром Георгием Васильевичем Жуковым.

Кстати, по воспоминаниям многих современников, сам маршал Победы не раз утверждал, что за всю свою жизнь не написал ни одного доноса.

Из бедных крестьян

Причиной лояльного отношения НКВД к Г.К. Жукову могло быть его крестьянское происхождение. Будущий маршал родился в деревне Стрелковка Калужской губернии в семье Константина Артемьевича и Устиньи Артемьевны (Пилихиной – в девичестве). С самого раннего детства он познал и тяжелый труд, и нужду. Этот факт сам Георгий Константинович указывал во всех анкетах, ведь бедняки считались в СССР политически благонадежным классом.

Многие современные биографы маршала, однако, утверждают, что Жуковы вовсе не были нищими батраками. Разумеется, случались у крестьян и голодные годы, и пожары, но будучи людьми работящими и умелыми, родные Георгия Константиновича находили дополнительные источники дохода.

Земли у Жуковых было немного, поэтому отец подрабатывал сапожником, а дядя – Михаил Пилихин – владел небольшой скорняжной мастерской в Москве. К нему в ученики мать и устроила будущего маршала еще в 11-летнем возрасте.

Или просто повезло

Известный французский военный историк Жан Лопез и бывший дипломат Лаша Отхмезури совместно написали книгу «Жуков. Портрет на фоне эпохи», которая была опубликована в Москве в 2015 году (переводчик В.Е. Климанов). Авторы предположили, что Большой террор не коснулся Г.К. Жукова по причине его удачливости, ведь сталинские репрессии носили случайный характер и напоминали лотерею.

«Перед биографом встает трудноразрешимый вопрос: почему Жуков пережил Большой террор? Он командовал дивизией, а из командиров этой категории выжили только 32%. Его шанс, вернее, шансы оказаться в этой трети заключались в том, что он был русским, происходил из бедных крестьян и не поддерживал слишком тесных контактов с группой Тухачевского или с кружком Уборевича. Но, возможно, подлинная причина заключена в ответе бывшего офицера НКВД...» – считают Жан Лопез и Лаша Отхмезури.

А ответ чекиста, данный физику Алексу Вайсбергу, заключался в том, что репрессивная машина в СССР действовала наугад, и судьбами людей управлял слепой случай.

В подтверждение своей версии авторы книги о Г.К. Жукове приводят истории других военачальников:

маршал И.С. Конев происходил из зажиточных крестьян-кулаков, его родной дядя был урядником, арестованным ОГПУ в 1929 году;

маршал А.М. Василевский был сыном церковнослужителя;

маршал Р.Я. Малиновский воевал во Франции в 1916 году в составе экспедиционного корпуса царской армии, был советником республиканцев на испанской войне 1936-1939 годов.

Все они могли окончить свои дни в застенках НКВД, но этого не произошло. Им повезло.

Конфликт на Халхин-Голе

Большой террор завершился в 1938 году, но репрессии продолжались, пусть и не такие массовые. Сам Г.К. Жуков вспоминал: «На меня готовились соответствующие документы, видимо, их было уже достаточно, уже кто-то где-то бегал с портфелем, в котором они лежали. В общем, дело шло к тому, что я мог кончить тем же, чем тогда кончали многие другие».

Однако тучи, в очередной раз сгустившиеся над головой военачальника, развеялись с началом конфликта с японцами на Халхин-Голе. В июне 1939 года Г.К. Жуков был направлен командовать советскими войсками, участвовавшими в военных действиях на территории Монголии.

Поэтому еще одной причиной неуязвимости Георгия Константиновича перед лицом Большого террора можно назвать кадровый дефицит, образовавшийся в армии после всех «чисток». СССР нуждался в квалифицированных военных руководителях, способных успешно решать боевые задачи, и Г.К. Жукова снова не тронули.

После завершения военной миссии Георгия Константиновича принял И.В. Сталин. Их первая встреча состоялась в мае 1940 года. Нет сомнений, что перспективный военачальник, имевший победный опыт, произвел благоприятное впечатление на вождя народов. Иначе не стать бы ему маршалом.

Впрочем, Г.К. Жукова ожидало еще немало карьерных взлетов и падений.