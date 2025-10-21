Группа «А»: рождение легенды

Среди множества засекреченных структур КГБ одной из самых легендарных по праву считается Группа «А», более известная как «Альфа». Созданная в обстановке строжайшей секретности, она прошла путь от узкоспециального отряда до одного из самых эффективных антитеррористических подразделений в мире.

Рождение легенды

Официальной датой рождения «Альфы» считается 29 июля 1974 года. Инициатором ее создания выступил председатель КГБ Юрий Андропов. Непосредственным толчком послужили трагические события на Олимпиаде-1972 в Мюнхене, где палестинские террористы захватили и убили одиннадцать израильских спортсменов. Советское руководство осознало необходимость иметь в своем арсенале профессиональную команду, способную противостоять подобным угрозам.

Элита элитных

Отбор в группу «А» был исключительно строгим. В нее принимались только офицеры КГБ, обладавшие не только безупречной биографией, но и выдающимися спортивными достижениями. Ценились не только борцы и боксеры, но и легкоатлеты, лыжники и пловцы, что свидетельствовало о поиске разносторонне развитых бойцов.

Подразделение оснащалось уникальным для своего времени вооружением и спецсредствами. По воспоминаниям ветеранов, в их арсенале были бесшумные гранатометы, замаскированное под бытовые предметы оружие (кейсы, фонари-электрошокеры) и другие специальные разработки.

Захват дворца Амина

Одна из самых известных операций, в которой принимала участие «Альфа», произошла 27 декабря 1979 года. Это была первая операция «Альфы» под руководством нового главы группы - Виктора Федоровича Карпухина. Бойцы группы «А» совместно с подразделениями Советской Армии осуществили захват резиденции «Тадж-бек» в Кабуле (Афганистан), также известной как дворец Амина. В ходе спецоперации был убит президент Афганистана Хафизулла Амин. Ликвидация Амина привела к последующему вводу советских войск в страну.

Захват школы в Сарапуле

Группа «А» заслужила славу как лучшее в мире подразделение по борьбе с терроризмом. «Альфа» имеет огромный опыт освобождения заложников.

В декабре 1981 года два вооруженных дезертира захватили 25 десятиклассников в городе Сарапуле (Удмуртская республика). Как выяснилось в ходе переговоров, террористы не очень хорошо продумали свой план: они требовали денег и вылета в США. Сотрудники «Альфы» представились сотрудниками МИДа и попросили зайти в школу, чтобы передать захватчикам анкеты для вылета за рубеж. Дезертиры впустили спецотряд и были тут же задержаны. Заложники не пострадали.

Захват СИЗО в Сухуми

В августе 1990 года сотрудники «Альфы» потребовались для решения нестандартной ситуации. В Сухуми (Абхазия) 75 заключенных захватили следственный изолятор. Ситуация осложнялась тем, что, в связи с кампанией по изъятию нелегального оружия в республике, в СИЗО находились три тысячи единиц различного «огнестрела». Этими винтовками завладели заключенные.

Они потребовали денег, вертолета и возможности свободного вылета из Сухуми.

Захватчикам был предоставлен автобус, чтобы они могли добраться до площади Ленина в центре города, где их ждал вертолет. Однако автобус был изначально заминирован специальной взрывчаткой для оглушения террористов. После активизации взрывных устройств началась перестрелка, в ходе которой было ранено двое сотрудников спецназа и ликвидировано трое заключенных. Вскоре после этого остальные участники бунта также сложили оружие.

Захват Белого дома

20 августа 1991 года перед бойцами группы «А» встала серьезная моральная дилемма – руководство КГБ приказало им захватить Белый дом и арестовать руководство РСФСР, в том числе и Бориса Ельцина. Для осуществления приказа под контроль командира группы «А» Карпухина были переданы группа «Вымпел» и подразделения МВД. Однако оценив обстановку, Карпухин пришел к выводу, что в ходе операции неизбежно пострадает много гражданских лиц. Тогда он собрал бойцов группы и изложил им свои соображения. Посовещавшись, группа отказалась штурмовать Белый дом.

Это решение стоило Карпухину поста руководителя «Альфы». Уже 23 августа 1991 года он был отправлен в отставку. В том же году он занял пост руководителя Службы безопасности Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. В 1993 году он открыл частное детективное предприятие. Карпухин скончался от ишемической болезни сердца в ночь с 23 на 24 марта 2003 года.

После СССР

После распада Советского союза несколько групп подразделения «Альфы», чей состав уже превышал несколько сотен человек, достались Украине, Казахстану и Белоруссии. На их основе формировались местные подразделения спецназа.

Российское подразделение «Альфы» сначала перешло под руководство ФСО, затем, с 1996 года – вошло в состав Антитеррористического центра ФСБ.