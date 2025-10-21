Русско-чукотская война: что это было

В массовом сознании чукчи прочно ассоциируются с незамысловатыми анекдотами и оленями — главным богатством коренных народов Севера. Однако этот стереотип крайне далек от истины. Реальная история этого этноса — это летопись невероятного мужества и свободолюбия. Чукчи вошли в историю как один из немногих народов, который так и не склонил голову перед Российской империей, оставаясь непокоренным вплоть до 1917 года.

«Сибирские черкесы»

Если на Кавказе символом сопротивления для царской власти были черкесы, то на бескрайних сибирских просторах эту роль взяли на себя чукчи. Удивительно, но все попытки империи подчинить их, продолжавшиеся полтора столетия, окончились полным провалом. В середине XVIII века, на пике колониальной экспансии, когда один за другим сибирские народы признавали власть «белого царя» и начинали платить ясак (пушную подать, бывшую в ту эпоху аналогом нефти), чукчи оказались несгибаемы.

В 1652 году казаки заложили на Чукотке Анадырский острог, рассчитывая быстро усмирить местное население. Однако очень скоро они столкнулись с противником, чей боевой дух поразил их. По воспоминаниям современников, чукчи были людьми крепкого телосложения, необычайно воинственными, свободолюбивыми и мстительными. Они виртуозно владели луком и копьем, хотя не были знакомы с порохом, и часто отбирали оленьи стада у соседних племен. Но больше всего казаков поражало их презрение к плену: чукчи предпочитали смерть потере свободы. Покорить такую нацию было поистине титанической задачей.

Русско-чукотская война

Несмотря на то, что в исторических документах покорение чукчей фигурирует под названием Русско-чукотской войны, на самом деле ежедневных боевых действий, разумеется, никто не вел. Численность населения чукчей в то время составляла не более 10 000 человек, учитывая детей, стариков и женщин, тогда как гарнизон острога насчитывал всего несколько сотен штыков. Основные боевые действия велись с 1720 по 1750 - е годы. Командовали отрядами русских войск Павлуцкий и Шипицын, которые никак не могли поделить между собой власть, но оба отличались редким коварством и жестокостью.

Известен случай, когда Шипицын пригласил на переговоры старейшин чукчей и всех их перерезал. Однако, покорности от свободолюбивого народа этим шагом он так и не добился. В ответ, когда в 1730-м году казачий голова Шестаков попал к чукчам в плен, ему просто отрезали голову. В свою очередь Павлуцкий действовал более мудро, методом кнута и пряника. Он долго и упорно приучал камчадалов к хлебопашеству и скотоводству. Ему охотно подчинялись все народы, встречавшиеся на его пути кроме чукчей.

Павлуцкий гонялся за ними по всему полуострову. Под оружейными выстрелами, после ощутимых потерь чукчки приняли «принуждение к миру», но лишь на время. Стычки местных жителей и казаков проходили постоянно. Однажды в марте 1747 года чукчки нагло угнали прямо из-под носа Павлуцкого гарнизонное стадо оленей. Во время погони, чтобы покарать вероломных воров, получивший к тому моменту звание майора, Павлуцкий вместе с отрядом из сотни казаков погиб.

«Оставьте их в покое»

Как только в Санкт-Петербурге узнали о вопиющем происшествии, на Чукотку незамедлительно были отправлены карательные войска. Но, воевать им по большому счету оказалось не с кем, поскольку чукчи предпочли тактику партизанской войны.

Тем не менее, на протяжении пятнадцати лет правительственные войска с переменным успехом пытались наказать непокорных чукчей. Так продолжалось до того момента, пока губернатором Сибири не был назначен адмирал Федор Соймонов. Внимательно изучив историю Русско-чукотской войны, он предложил Елизавете оставить чукчей в покое, предоставив им возможность жить по своему укладу на собственной земле. Аргументация у губернатора была железная: земля у чукчей скудная, а данная территория и так давно находится в юрисдикции Российской империи. Императрица к дельному совету Соймонова не прислушалась.

Ситуация разрешилась лишь в 1763 году, когда начальник анадырской партии полковник Фридрих Плениснер, отправил в Санкт-Петербург донесение в котором приводил огромные цифры в которые обходится казне содержание на Чукотке правительственных войск. Доходы из региона при этом оказались мизерными. Власти отреагировали незамедлительно. Сенат вынес решение: партию ликвидировать, острог срыть, а солдат вывести.

Подобным образом бесславно закончилась Русско-чукотская война. Чукчи же продолжал оставаться свободным непокоренным народом вплоть до революции 1917 года, после которой добровольно стали гражданами Советской России.