Роковое путешествие: куда ездил Борис Ельцин перед смертью

Спустя три недели после возвращения из поездки на Ближний Восток первого президента России не стало. Многие биографы и сегодня называют то путешествие роковым, связав резкую смену климата и обострение старых недугов с трагической развязкой.

Болезни и травмы президента

К 2007 году здоровье Бориса Ельцина было серьезно подорвано многолетней борьбой с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Знаменитая операция аортокоронарного шунтирования, перенесенная в 1996 году, хоть и дала ему второе дыхание, но не остановила прогрессирование недуга. Несмотря на видимые усилия — диету, плавание, контроль веса — проблемы накапливались.

Новый удар последовал в 2000-х годах: тяжелейшее воспаление легких, после которого врачи Центральной клинической больницы буквально вытащили его с того света. Но и это не заставило Ельцина отказаться от активной жизни. Роковая случайность подстерегла его в сентябре 2006 года на итальянской Сардинии — падение и перелом шейки бедра. Для человека его возраста это была крайне серьезная травма, от которой он уже полностью не оправился.

Депрессия и последнее путешествие

К концу 2006 года, по воспоминаниям Владимира Шевченко, руководителя протокольной службы, на Ельцина накатила глубокая депрессия. Он замкнулся, перестал ворчать — что для его характера было тревожным знаком — и всё чаще жаловался на сердце, бессонницу и отсутствие аппетита.

Мало того, Ельцин вдруг начал подводить итоги своей жизни и поговаривать о поездке в Иорданию. «Надо съездить», - говорил он. И в конце марта 2007 года Борис Николаевич действительно отправился в Иорданию. Несколько дней он провел на Мертвом море, а затем перебрался в Израиль. Президент посетил реку Иордан, где, согласно преданиям, крестился Иисус Христос, омыл руки и лицо водой. А в самом начале апреля того же года Ельцин уже вернулся на родину.

Ухудшение здоровья и смерть

Именно это короткое путешествие Бориса Ельцина Леонид Млечин, автор издания «Ельцин», и называет роковым. По мнению Млечина, негативное влияние на и без того хрупкое здоровье президента оказала резкая смена климата. После поездки Ельцин должен был присутствовать на теннисном матче между Россией и Францией. Этим видом спорта Борис Николаевич, как известно, тоже некогда увлекался. Но на этот раз он даже не смог приехать на матч, сославшись на простуду.

Тем не менее Ельцин собирался на отдых в Крым. Об этом он сообщил по телефону Виктору Черномырдину. Хотя президент пожаловался Виктору Степановичу и на боли в сердце. Вскоре Борис Николаевич вновь оказался на больничной койке. Казалось, Ельцину немного полегчало. Но утром 23 апреля 2007 года он потерял сознание и больше в себя не пришел. Реанимационные мероприятия успехом не увенчались. Таким образом всего через 3 недели после возвращения из своего последнего путешествия Борис Николаевич ушел из жизни.