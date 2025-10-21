Почему в Исландии не водятся комары

Исландия утратила свой статус страны, в которой не водятся комары. Несколько экземпляров кровососущих насекомых были обнаружены энтомологом Бьёрном Хьялтасоном.

Как сообщает портал Visir.is, он осматривал смоченную сиропом ленту, с помощью которой ловит насекомых, и сделал удивительное открытие.

"Дамы и господа, позвольте представить... впервые в Исландии... КОМАРЫ!" - написал он в соцсетях.

По словам энтомолога, он использует красное вино, смешанное с сахаром, для приготовления сиропа, с помощью которого приманивает мотыльков. И пока те пьют сладкую жидкость, любуется ими. Но среди залетевших на огонек оказались необычные гости. Причем это происходило несколько дней подряд.

Энтомолог Исландского института естественной истории Маттиас Альфредсон помог идентифицировать комаров - оказалось, они принадлежат виду Culiseta annulata, который отличается сильной устойчивостью к холоду.

Как обратил внимание Бьёрн Хьялтасон, раз он заметил три экземпляра, значит, на острове их явно гораздо больше.

Visir.is в связи с этим открытием задается вопросом, смогут ли комары пережить зиму. Если да, то Исландия действительно утратит свой уникальный статус.

Примечательно, что ученые так и не смогли определиться, почему на острове нет комаров. Предполагается, что это может быть следствием уникального океанического климата. Чередование заморозков и потепления не позволяет им тут выжить. Личинки комаров просто не успевают завершить свой жизненный цикл и вылупиться. Впрочем, эксперты также обращают внимание на высокую кислотность воды, минерализацию почвы, отсутствие стоячей воды. Все это тоже влияет на комаров.

Впрочем, по мнению биолога Гилси Мар Гисласона, комары могут жить в Исландии, они просто не могут до нее добраться. В 1980-х он обнаружил комара на острове - в салоне недавно приземлившегося самолета. Тот экземпляр был заспиртован и хранится в лаборатории Исландского института естественной истории. До сих пор это был единственный комар, обнаруженный в Исландии.