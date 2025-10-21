«Вдовий поселок»: что не так с подмосковной Жуковкой

Жуковка — это поселок по Рублевскому шоссе, который долгие десятилетия отождествлялся с привилегированной жизнью советской верхушки. Но за респектабельным фасадом скрывалась другая история, подарившая Жуковке ее второе, неофициальное название — «вдовий поселок».

От крестьянских изб до дач НКВД

Конечно, изначально на месте Жуковки не было никакой элитной недвижимости. Ее предшественником было старинное село Луцкое, известное с XV века и принадлежавшее, в том числе, знаменитой боярыне Морозовой. В 1920-х годах жизнь луцких крестьян круто изменилась. Строительство Рублевского водохранилища привело к тому, что село ежегодно стало страдать от весенних паводков. В 1924 году жители обратились к советской власти с просьбой о переселении. Просьбу удовлетворили, выделив земли на высоком, лесистом берегу реки. Так появилось новое поселение, сначала названное Ново-Луцким, а затем — Жуковкой.

Однако судьба простого подмосковного села была предрешена в 1930-х годах, когда эти места приглянулись НКВД. Близость к даче Сталина в Кунцеве сделала район стратегически важным. Коренных жителей, попавших под категорию «неблагонадежных», выселили, а их дома были конфискованы и превращены в загородные резиденции для высших чинов госбезопасности, включая самого наркома Николая Ежова.

«Заповедник» советской элиты

С этого момента Жуковка стала элитным «заповедником». Ее ценили не только за статус, но и за уникальный микроклимат — поселок располагался на возвышенности, что делало воздух сухим и целебным в болотистом Подмосковье.

Со временем здесь сформировался настоящий «клуб избранных». В разное время здесь жили маршалы Георгий Жуков и Климент Ворошилов, министр культуры Екатерина Фурцева, премьер Андрей Косыгин, Вячеслав Молотов. Академики Юлий Харитон, Яков Зельдович и Николай Доллежаль, создавшие советский ядерный щит, также владели домами в Жуковке. Позже дачу здесь получил и Андрей Сахаров. Интересно, что здесь жил и виолончелист Мстислав Ростропович, у которого какое-то время скрывался Александр Солженицын.

Горькая ирония судьбы

Откуда же появилось печальное прозвище? Время не щадило обитателей Жуковки. Высокопоставленные мужчины, составлявшие костяк поселка, уходили из жизни раньше своих жен. А по правилам того времени, за вдовами видных государственных деятелей часто сохранялось право пожизненного пользования элитной дачей.

Так, в тишине жуковских улиц оставались доживать свой век жены ушедших из жизни партийных лидеров. Сюда, например, переселили Нину Кухарчук, вдову Никиты Хрущева. Здесь жила вдова академика Вольского, сдававшая свою дачу Александру Галичу.

Таким образом, поселок постепенно превращался в своего рода «пансионат для почетных вдов». Мужскую компанию в этом «женском царстве» до самой своей смерти в 1986 году представлял разве что Вячеслав Молотов, который и сам был вдовцом.