Женщина нашла на берегу живую акулу

На берег Шетландских островов, Шотландия, вынесло еще живую акулу. Об этом пишет Jam Press.

Рыбу нашла посетительница пляжа Джой Пикок. Трехметровая акула поразила женщину своим размером. Пикок тут же сообщила о ней в местную организацию по защите дикой природы.

Представители организации определили, что на берег выбросилась синяя акула. Этот вид редко встречается в шотландских водах. Они пытались спасти рыбу, но им так и не удалось вернуть ее в воду.

Синие акулы отличаются окрасом, который обеспечивает им отличную маскировку в воде. Они совершают длительные миграции и питаются рыбой и головоногими моллюсками. Вид является одним из самых многочисленных и распространенных среди акул.

Ранее сообщалось, что в Великобритании рыбак выловил редкую акулу на популярном туристическом пляже. Сделать это ему помог совет из интернета.