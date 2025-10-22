Гриф «секретно»: как СССР приблизил победу над бандеровцами

21 октября 1947 года власти СССР провели операцию «Запад» по переселению вглубь страны членов семей боевиков Украинской повстанческой армии (УПА)*. По словам историков, родственники бандеровцев служили тылом бандитским группировкам, передавая им информацию, снабжая их всем необходимым и укрывая преступников. Операция прошла быстро и в условиях строжайшей секретности. Несмотря на немногочисленные провокации со стороны сочувствующих националистам жителей Западной Украины, родственников боевиков выселили из региона, не прибегая к насилию. В результате операции и комплекса других чекистских мероприятий активность бандеровского подполья стала резко снижаться.

Нацистский террор

Организация украинских националистов (ОУН)** была создана в 1929 году на базе нескольких ультраправых эмигрантских объединений, включая Украинскую войсковую организацию и Союз украинских фашистов. Её первым руководителем стал бывший глава УВО Евгений Коновалец.

Руководство ОУН быстро установило контакты с немецкой разведкой и получило от неё финансирование. Члены организации занимались террористической и подрывной деятельностью на территории Польши и Украины. В частности, в 1933 году они убили во Львове советского дипломата Андрея Майлова.

По словам историков, в спецслужбах СССР понимали, что от ОУН исходит значительная террористическая угроза. Поэтому в 1938-м сотрудник НКВД Павел Судоплатов ликвидировал в Роттердаме Евгения Коновальца, после смерти которого ОУН развалилась на две фракции. Одну из них возглавил близкий соратник Коновальца Андрей Мельник, а другую — молодой радикал Степан Бандера. Лидеры обеих структур в дальнейшем были завербованы германской разведкой в качестве агентов.

Украинские националисты массово проходили подготовку в разведывательно-диверсионных школах. Они приняли участие в нападении нацистской Германии на СССР в 1941 году. По словам историков, на начальном этапе войны оуновцы были ценны для вермахта и немецких спецслужб тем, что свободно владели местными языками и хорошо знали западные регионы Советского Союза. При этом националисты отличались чрезвычайной жестокостью к коммунистам, а также к представителям ряда народов: полякам, евреям, русским.

«Деятельность националистов на Украине была отмечена громкими террористическими акциями. Например, в конце июня — начале июля 1941 года члены ОУН участвовали во Львовском погроме, в ходе которого были убиты по разным оценкам от 2 тыс. до 5 тыс. евреев — жителей города. Разъярённая толпа гнала их по городу, унижала, избивала и насиловала», — рассказал в беседе с RT методист научно-методического отдела Музея Победы Никита Борисов.

Как отмечают историки, в дальнейшем немцы разочаровались в украинских националистах — из-за плохой дисциплины, склонности к коррупции и их завышенного самомнения. Бывших разведчиков и диверсантов стали переводить в карательные полицейские формирования. Украинская вспомогательная полиция была задействована в крупнейших акциях по уничтожению еврейского населения, в том числе в массовых убийствах в киевском Бабьем Яре, где погибли от 100 тыс. до 150 тыс. человек.

После того как националисты попытались создать без согласования с высшим руководством рейха украинское «государство» под нацистским протекторатом, гитлеровцы ожесточились к бандеровской части ОУН. Бандере, по словам экспертов, припомнили хищения денег, выделенных на оперативные расходы, и отправили его хоть и в достаточно комфортные условия, но в концлагерь.

Ещё один видный представитель бандеровской фракции, Роман Шухевич, был переведён с разведывательной на полицейскую службу в Белоруссию. В дальнейшем он формально покинул ряды гитлеровской полиции и возглавил боевое крыло ОУН — Украинскую повстанческую армию (УПА)*.

Хотя в современной украинской историографии утверждается, что УПА якобы воевала и против Красной армии, и против немцев, это опровергается огромным массивом документов и свидетельских показаний. УПА взаимодействовала с нацистской Службой безопасности СД и с гитлеровской военной разведкой. Одним из ключевых координаторов деятельности УПА с немецкой стороны был офицер абвера Дитрих Витцель (псевдоним Кирн).

Боевики УПА в годы войны активно противодействовали советским партизанам и совершали этнические чистки. Самая знаменитая из них — Волынская резня, в ходе которой были убиты до 100 тыс. человек.

Операция «Запад»

После того как Красная армия освободила Западную Украину от нацистов, УПА перешла к диверсионной деятельности у неё в тылу. После разгрома Третьего рейха боевики установили связь со спецслужбами США и Великобритании.

«УПА устраивала засады, проводила рейды, убивала советских военнослужащих и стремилась подорвать позиции советской власти на Украине», — рассказал Никита Борисов.

При этом, как отмечают историки, основными объектами нападений боевиков были не военнослужащие, а гражданское население, настроенное на сотрудничество с властями СССР.

«Советская власть предоставляла западным украинцам реальные возможности: получить образование, стать инженером, учителем, учёным. Это резко контрастировало с лозунгами националистов», — отметил в разговоре с RT представитель московского отделения Российского военно-исторического общества Сергей Перелыгин.

По словам экспертов, националисты жестоко расправлялись с женщинами, детьми и пожилыми людьми. В списках официально установленных с 1944 года жертв боевиков из числа советских граждан фигурируют 15 355 колхозников и крестьян, 860 детей, домохозяек и пенсионеров, 676 рабочих, 1881 представитель интеллигенции, несколько тысяч гражданских советских служащих. В том числе бандиты убивали приезжавших из восточных областей УССР педагогов.

Борьба с бандподпольем усложнялась тем, что тылом находившимся в лесах террористам служили сочувствующие им лица, остающиеся в населённых пунктах. Как отмечают историки, родственники и знакомые собирали для бандитов информацию, передавали им еду и одежду, прятали их во время разыскных мероприятий.

Ещё в 1944 году нарком внутренних дел СССР Лаврентий Берия распорядился переселять совершеннолетних родственников осуждённых и ликвидированных оуновцев в отдалённые районы Красноярского края, Омской, Новосибирской и Иркутской областей. В 1944—1946 годах под переселение подпали свыше 14 тыс. таких семей, однако полностью это проблему не решило.

Весной и летом 1947 года схожие мероприятия проводили власти Польши, переселившие в рамках операции «Висла» около 140 тыс. связанных с украинскими националистами лиц. Их переместили из восточных районов страны в западные, ранее принадлежавшие Германии.

В мае 1947 года замминистра государственной безопасности СССР Сергей Огольцов и министр государственной безопасности УССР Сергей Савченко предложили министру госбезопасности Виктору Абакумову продолжить выселять семьи оуновцев, так как это «сокращало пособническую базу» и «затрудняло оуновским главарям вербовку новых членов». Инициативу чекистов поддержало 13 августа 1947 года политбюро ЦК ВКП(б).

22 августа 1947 года Абакумов издал приказ «О выселении семей осуждённых, убитых и находящихся на нелегальном положении, активных националистов и бандитов с территории западных областей Украины». Операция получила кодовое наименование «Запад».

«Было принято решение ударить по социальной базе националистов», — отметил Никита Борисов.

Для обеспечения мероприятий выделили мотострелковые части и направили оперативных работников органов госбезопасности. Подготовка к переселению заняла около двух месяцев. В конце августа — начале октября в западных областях прошёл ряд совещаний, в ходе которых обсуждались технические вопросы, связанные с переселением семей националистов. План мероприятий был утверждён 10 октября. Для его выполнения создали оперативный штаб.

Для оформления переселения были заранее подготовлены бланки типовых документов. Сотрудники МГБ наносили на военные топографические карты места размещения сборных пунктов. Руководителей местных правоохранительных и партийных органов уведомили о конкретной дате проведения операции за два-три дня, а исполнителей — непосредственно в день переселения.

Во Львове собирать родственников боевиков начали в ночь на 21 октября. При этом действия сотрудников госбезопасности затруднялись тем, что двери парадных входов в дома были закрыты на ночь.

Без эксцессов акция, начавшаяся утром 21 октября, проходила на Волыни. Подлежавшие выселению лица, которых во время мероприятий не было дома, позже сами приходили в МГБ и просили отправить их вслед за родственниками.

С провокациями столкнулись участники операции в Ровненской области. Там сочувствующие ОУН граждане перекрывали дороги машинам, укрывали родственников боевиков, демонстративно требовали их расстрелять.

В горных районах переселение проводили после бурана. Толщина снежного покрова доходила до 2 м. Десятки машин оказались в снежных капканах. Операцию там пришлось продлевать до 23 октября.

«Операция прошла без применения насилия, за исключением одного случая предупредительных выстрелов в воздух в Ровненской области», — подчеркнул Никита Борисов.

За время операции «Запад» вглубь СССР были перевезены 26 682 семей националистов общей численностью 76 192 человека. Большинство из них поселили в восточных регионах России и в Казахстане. В частности, около 8 тыс. человек трудоустроили на предприятии «Карагандауголь».

По словам историков, операция носила вспомогательный характер, будучи частью обширной чекистской деятельности по противодействию националистическому бандподполью. Операция «Запад» позволила подорвать схемы снабжения боевиков. Деятельность УПА в итоге пошла на спад.

_____________________________

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

** «Добровольческое движение организации украинских националистов» (ОУН) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда Российской Федерации от 08.09.2022).