Самые дерзкие ограбления музеев в истории

Мир искусства и истории, представленный в музеях, к сожалению, не всегда находится в безопасности. Зачастую соблазн обладания ценными артефактами берёт верх, приводя к дерзким и хорошо спланированным ограблениям. От похищения драгоценностей, принадлежавших Наполеону, до таинственного исчезновения картин стоимостью миллионы долларов — эти преступления ставят под сомнение надёжность музейной охраны. Подробности — в материале RT.

Болгарки, подъёмник и паяльная лампа: ограбление Лувра в 2025 году

В октябре 2025 года Лувр стал объектом дерзкого нападения, которое сразу же окрестили «ограблением века». Четверо преступников, замаскированных под рабочих, проникли в галерею Аполлона, где хранились сокровища французской монархии. Используя автоподъёмник, болгарки и паяльную лампу, они вскрыли решётки и витрины, похитив семь уникальных драгоценностей, принадлежавших Наполеону и королям страны.

Операция заняла всего несколько минут, после чего злоумышленники скрылись на скутерах. На месте преступления были обнаружены брошенные инструменты и повреждённая корона императрицы Евгении.

По словам прокурора Парижа Лоры Бекко, преступление было тщательно спланировано и могло быть совершено по заказу или с целью отмывания денег, сообщает Le Figaro.

Что любопытно, как сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на главу профсоюза SUD Сару Абдельхеди, накануне сотрудники службы безопасности Лувра отказались приступить к работе до момента уведомления руководством музея о том, какие меры усиления будут приняты после ограбления.

Также, по данным NYT, ранее профсоюзы Лувра поднимали вопрос о технических и кадровых трудностях, в первую очередь касающихся сотрудников охраны.

Каков ущерб от ограбления в Лувре

Франция не сможет получить компенсацию за похищенные из Лувра драгоценности, так как, по заявлению Министерства культуры, они не были застрахованы, сообщает Financial Times.

Официальный представитель ведомства уточнил, что в обычных условиях хранения музейных экспонатов национального музея государство берёт на себя роль собственного страховщика.

Охватить страховкой всю коллекцию Лувра практически невозможно, ведь стоимость бесценных шедевров, например «Моны Лизы» Леонардо да Винчи и «Большого сфинкса из Таниса», не поддаётся точной оценке.

Прокурор Парижа Лора Бекко сообщила в эфире радиостанции RTL, что ущерб, нанесённый во время ограбления Лувра, оценивается в €88 млн.

Три года отсутствия «Моны Лизы» в Лувре (1911—1914)

Более века назад, в 1911 году, Лувр уже пережил громкое похищение, которое, возможно, сделало шедевр Леонардо да Винчи самым известным произведением искусства в мире.

21 августа 1911 года «Мона Лиза» исчезла со стены музея. Подозрение пало на всех, включая Пабло Пикассо и Гийома Аполлинера.

Однако, как выяснилось позже, преступником оказался итальянский реставратор Винченцо Перуджа, который спрятался в музее ночью, а утром вынес картину под одеждой. Перуджа вывез «Мону Лизу» в Италию и попытался продать её флорентийскому антиквару, но был арестован. Суд приговорил его к небольшому сроку, учитывая его патриотические мотивы — желание вернуть шедевр на историческую родину.

После этого «Мона Лиза» вернулась в Лувр, где и находится по сей день, окружённая пуленепробиваемым стеклом и толпами восхищённых посетителей.

124 экспоната из Музея антропологии в Мехико в 1985 году

В рождественскую ночь 1985 года Национальный музей антропологии в Мехико подвергся ограблению, которое мексиканцы назвали «ограблением века». Двое злоумышленников, воспользовавшись отсутствием сигнализации в системе вентиляции, проникли в музей и похитили 124 артефакта древних цивилизаций майя и ацтеков. Среди похищенного были золотые украшения, нефритовые маски и другие бесценные предметы.

Кражу обнаружили только утром, при смене караула. Через несколько лет полиция арестовала преступников, которыми оказались студенты. Большая часть сокровищ была возвращена музею.

Картины на $200 млн из Музея Изабеллы Стюарт Гарднер

Одним из самых загадочных и дорогостоящих ограблений в истории искусства стало похищение 13 шедевров из Музея Изабеллы Стюарт Гарднер в Бостоне в 1990 году. Два переодетых в полицейских преступника проникли в музей ночью, связали охрану и не спеша в течение полутора часов выбирали самые ценные экспонаты, включая работы Рембрандта, Вермеера, Мане и Дега.

Общая стоимость украденного оценивается в колоссальные $500 млн. Несмотря на все усилия ФБР, картины до сих пор не найдены, а личности преступников остаются неизвестными.

Пустые рамы картин до сих пор висят в музее, напоминая о невосполнимой утрате.

Ограбление на 400 предметов в Бергене в 2017 году

В 2017 году в Норвегии из Музея Бергенского университета было похищено более 400 предметов эпохи викингов. 11—13 августа воры проникли в музей через строительные леса на фасаде здания. Украденные объекты были размещены на седьмом этаже, куда забрались грабители, так как вскоре предметы искусства планировалось транспортировать в более безопасное место (14 августа). Однако меры безопасности оказались недостаточными.

Кража из музея Бергена стала крупнейшей в истории Норвегии. Похищенные артефакты, большинство из которых являются мелкими металлическими предметами, не имели особой материальной ценности, но обладали огромной исторической значимостью. Коллектив музея размещал фотографии украденных артефактов в социальных сетях, чтобы их труднее было продать.

Эти громкие ограбления — лишь малая часть длинного списка преступлений против искусства и истории. Они показывают, что даже самые известные и охраняемые музеи мира не застрахованы от посягательств злоумышленников, и заставляют задуматься об эффективности существующих систем безопасности и о необходимости постоянного улучшения методов защиты культурного наследия.