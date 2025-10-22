«Борятся» или «борются»: как правильно пишется?

В русском языке много слов, написание которых вызывает сомнение. К их числу можно отнести и глагол «бор(ю)тся». «Лента.ру» рассказывает, как правильно писать слово «бороться» в третьем лице множественного числа, к какому спряжению относится этот глагол, а также объясняет, как легко запомнить правило.

© Lenta.ru

Как правильно: «борются» или «борятся»?

Правильная форма написания глагола с безударным окончанием — «борются». Она образована от возвратного глагола «бороться», который относится к первому спряжению.

Что такое спряжение глагола и как его определить?

Спряжение глаголов в русском языке — это изменение формы глаголов в зависимости от времени, лица и числа. Например, глагол «читать» может быть изменен так:

я читаю — 1-е лицо, единственное число;

ты читаешь — 2-е лицо, единственное число;

он читает — 3-е лицо, единственное число;

мы читаем — 1-е лицо, множественное число.

Спряжение помогает точно указать, кто и когда выполняет действие.

По правилу русского языка, чтобы определить спряжение глагола, нужно поставить его в личную форму (он, она, они). Например, глагол «читать» превратить в «читает», а затем определить, куда в этой форме падает ударение. Если на окончание — значит перед вами слово, которое относится ко второму спряжению.

Если же у глагола окончание безударное, нужно поставить его в начальную форму так, чтобы он отвечал на вопрос «что делать?» или «что сделать?»:

если в такой форме слово оканчивается на «-ить», то перед вами глагол второго спряжения (например, строить, ходить);

если слово оканчивается на что-то другое, то вы имеете дело с глаголом первого спряжения ( например, читать, полоть, нести).

Есть исключения, их нужно запомнить. К примеру, к ним относятся слова «брить», «стелить». Несмотря на то, что слова в начальной форме имеют окончания «-ить», они являются глаголами первого спряжения.

К глаголам-исключениям второго спряжения относятся 11 слов, в том числе «зависеть», «терпеть», «гнать», «держать», «смотреть», «вертеть».

В настоящем времени, в форме третьего лица множественного числа глагол «бороться» всегда принимает окончание «-ют-», пояснила «Ленте.ру» лингвист, доцент кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации Лариса Микаллеф.

Вариант написания «борятся» не используется в литературной речи и считается ошибкой.

Написание «борются» считается правильным, так как глагол «бороться» принадлежит к первому спряжению — на это указывает инфинитив на «-оть». Во множественном числе третьего лица (отвечая на вопрос «они что делают?») глаголы первого спряжения могут иметь окончания только «-ут» или «-ют».

Правило распространяется на большинство глаголов с инфинитивами на:

«-ать» (слушать — они слушают);

«-ять» (надеяться — они надеются);

«-еть» (вытереть — они вытирают);

«-оть» (бороться — они борются);

«-уть» (дуть — они дуют);

«-ть» (принять — они принимают).

Как запомнить правило

Избежать ошибок в окончаниях третьего лица множественного числа глаголов помогут несколько простых приемов.

Стихи и рифмовки

По словам Ларисы Микаллеф, хорошо работают короткие стишки, которые помогают запомнить правило «не через сухую формулу, а через образный текст».

Ко второму же спряженью Отнесем мы без сомненья Все глаголы, что на «-ить», Исключая «брить», «стелить».

Составление предложений

Полезно не только механически учить формы, но и включать их в речь. Составляя предложения с разными глаголами, человек учится применять правило в реальном контексте.

Игры и тренировки

Можно заниматься самостоятельно или с друзьями в игровой форме — устраивать упражнения, мини-игры, квизы, где нужно быстро подбирать правильные формы глагола.

«Это сделает процесс изучения любого правила русского языка увлекательным и динамичным», — уверена Лариса Микаллеф.

Использование приложений и онлайн-ресурсов

Сегодня доступны интерактивные сервисы и мобильные приложения с упражнениями, тестами и тренажерами по спряжению глаголов. К примеру, есть бесплатные «Грамотей! Тест Русского Языка» или «Карта слов».

Ассоциации и визуализация

Трудные глаголы и исключения легче запомнить, если связать их с яркими образами, ассоциациями или рисунками. Каждый вырабатывает свой образ и свои ассоциации. Такой способ активирует визуальную память.

Можно запомнить, что слово «борются» не должно быть похоже на имя Боря, а значит, в нем не может быть буквы «я».

Регулярное повторение

Самое надежное средство закрепления — систематическая практика.

«Достаточно ежедневно повторять несколько глаголов в разных формах, чтобы материал стал привычным», — убеждена Лариса Микаллеф.

Примеры со словом «борются»

Короткие предложения

Экологи борются с загрязнением окружающей среды.

Спортсмены борются за медали на чемпионате.

Жители города борются с ростом цен на коммунальные услуги.

Школьники борются со своими страхами и сомнениями перед экзаменами.

Ученые борются с распространением дезинформации.

Журналисты борются за свободу слова в странах с авторитарными режимами.

Команды по киберспорту борются за кубок и денежный приз.

Социальные сети стали платформой, где люди борются с дискриминацией и неравенством.

Примеры длинных предложений со словом «борются»

По всему миру ученые и врачи борются с распространением новых штаммов вируса, разрабатывая вакцины и методы лечения, которые помогут остановить пандемию и защитить здоровье миллионов людей.

В сложных экономических условиях многие предприниматели борются за выживание своего бизнеса, внедряя новые технологии и оптимизируя расходы, чтобы удержаться на плаву и сохранить рабочие места для своих сотрудников.

Студенты-активисты борются за реформу системы образования, требуя увеличения финансирования университетов, снижения стоимости обучения и повышения качества преподавания.

Специалисты в области психологии борются с детскими страхами, применяя современные методы работы с детьми, чтобы помочь им преодолеть трудности в общении и адаптации.

На международной арене страны борются за влияние и ресурсы, заключая стратегические альянсы и соглашения, которые помогают им укрепить свои позиции в различных сферах — от экономики до безопасности.

Тест на правописание

1. Какое спряжение имеет слово «борются»:

А) первое спряжение;

Б) второе спряжение;

В) третье спряжение;

Г) это инфинитив.

2. Спряжение глаголов в русском языке — это

А) изменение глаголов по времени и лицам;

Б) изменение глаголов по числам и времени;

В) изменение глаголов по времени и лицам;

Г) изменение глаголов по родам и времени.

3. В каком предложении допущена ошибка

А) Студенты борются за стипендии.

Б) Студенческие команды борятся за победу в спортивных соревнованиях.

В) Студенты-волонтеры борются с бедностью, организуя благотворительные акции.

Г) Студенты борются с прокрастинацией.

Ответы