«Борятся» или «борются»: как правильно пишется?
В русском языке много слов, написание которых вызывает сомнение. К их числу можно отнести и глагол «бор(ю)тся». «Лента.ру» рассказывает, как правильно писать слово «бороться» в третьем лице множественного числа, к какому спряжению относится этот глагол, а также объясняет, как легко запомнить правило.
Как правильно: «борются» или «борятся»?
Правильная форма написания глагола с безударным окончанием — «борются». Она образована от возвратного глагола «бороться», который относится к первому спряжению.
Что такое спряжение глагола и как его определить?
Спряжение глаголов в русском языке — это изменение формы глаголов в зависимости от времени, лица и числа. Например, глагол «читать» может быть изменен так:
- я читаю — 1-е лицо, единственное число;
- ты читаешь — 2-е лицо, единственное число;
- он читает — 3-е лицо, единственное число;
- мы читаем — 1-е лицо, множественное число.
Спряжение помогает точно указать, кто и когда выполняет действие.
По правилу русского языка, чтобы определить спряжение глагола, нужно поставить его в личную форму (он, она, они). Например, глагол «читать» превратить в «читает», а затем определить, куда в этой форме падает ударение. Если на окончание — значит перед вами слово, которое относится ко второму спряжению.
Если же у глагола окончание безударное, нужно поставить его в начальную форму так, чтобы он отвечал на вопрос «что делать?» или «что сделать?»:
если в такой форме слово оканчивается на «-ить», то перед вами глагол второго спряжения (например, строить, ходить);
если слово оканчивается на что-то другое, то вы имеете дело с глаголом первого спряжения ( например, читать, полоть, нести).
Есть исключения, их нужно запомнить. К примеру, к ним относятся слова «брить», «стелить». Несмотря на то, что слова в начальной форме имеют окончания «-ить», они являются глаголами первого спряжения.
К глаголам-исключениям второго спряжения относятся 11 слов, в том числе «зависеть», «терпеть», «гнать», «держать», «смотреть», «вертеть».
В настоящем времени, в форме третьего лица множественного числа глагол «бороться» всегда принимает окончание «-ют-», пояснила «Ленте.ру» лингвист, доцент кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации Лариса Микаллеф.
Вариант написания «борятся» не используется в литературной речи и считается ошибкой.
Написание «борются» считается правильным, так как глагол «бороться» принадлежит к первому спряжению — на это указывает инфинитив на «-оть». Во множественном числе третьего лица (отвечая на вопрос «они что делают?») глаголы первого спряжения могут иметь окончания только «-ут» или «-ют».
Правило распространяется на большинство глаголов с инфинитивами на:
- «-ать» (слушать — они слушают);
- «-ять» (надеяться — они надеются);
- «-еть» (вытереть — они вытирают);
- «-оть» (бороться — они борются);
- «-уть» (дуть — они дуют);
- «-ть» (принять — они принимают).
Как запомнить правило
Избежать ошибок в окончаниях третьего лица множественного числа глаголов помогут несколько простых приемов.
Стихи и рифмовки
По словам Ларисы Микаллеф, хорошо работают короткие стишки, которые помогают запомнить правило «не через сухую формулу, а через образный текст».
Ко второму же спряженью Отнесем мы без сомненья Все глаголы, что на «-ить», Исключая «брить», «стелить».
Составление предложений
Полезно не только механически учить формы, но и включать их в речь. Составляя предложения с разными глаголами, человек учится применять правило в реальном контексте.
Игры и тренировки
Можно заниматься самостоятельно или с друзьями в игровой форме — устраивать упражнения, мини-игры, квизы, где нужно быстро подбирать правильные формы глагола.
«Это сделает процесс изучения любого правила русского языка увлекательным и динамичным», — уверена Лариса Микаллеф.
Использование приложений и онлайн-ресурсов
Сегодня доступны интерактивные сервисы и мобильные приложения с упражнениями, тестами и тренажерами по спряжению глаголов. К примеру, есть бесплатные «Грамотей! Тест Русского Языка» или «Карта слов».
Ассоциации и визуализация
Трудные глаголы и исключения легче запомнить, если связать их с яркими образами, ассоциациями или рисунками. Каждый вырабатывает свой образ и свои ассоциации. Такой способ активирует визуальную память.
Можно запомнить, что слово «борются» не должно быть похоже на имя Боря, а значит, в нем не может быть буквы «я».
Регулярное повторение
Самое надежное средство закрепления — систематическая практика.
«Достаточно ежедневно повторять несколько глаголов в разных формах, чтобы материал стал привычным», — убеждена Лариса Микаллеф.
Примеры со словом «борются»
Короткие предложения
- Экологи борются с загрязнением окружающей среды.
- Спортсмены борются за медали на чемпионате.
- Жители города борются с ростом цен на коммунальные услуги.
- Школьники борются со своими страхами и сомнениями перед экзаменами.
- Ученые борются с распространением дезинформации.
- Журналисты борются за свободу слова в странах с авторитарными режимами.
- Команды по киберспорту борются за кубок и денежный приз.
- Социальные сети стали платформой, где люди борются с дискриминацией и неравенством.
Примеры длинных предложений со словом «борются»
- По всему миру ученые и врачи борются с распространением новых штаммов вируса, разрабатывая вакцины и методы лечения, которые помогут остановить пандемию и защитить здоровье миллионов людей.
- В сложных экономических условиях многие предприниматели борются за выживание своего бизнеса, внедряя новые технологии и оптимизируя расходы, чтобы удержаться на плаву и сохранить рабочие места для своих сотрудников.
- Студенты-активисты борются за реформу системы образования, требуя увеличения финансирования университетов, снижения стоимости обучения и повышения качества преподавания.
- Специалисты в области психологии борются с детскими страхами, применяя современные методы работы с детьми, чтобы помочь им преодолеть трудности в общении и адаптации.
- На международной арене страны борются за влияние и ресурсы, заключая стратегические альянсы и соглашения, которые помогают им укрепить свои позиции в различных сферах — от экономики до безопасности.
Тест на правописание
1. Какое спряжение имеет слово «борются»:
- А) первое спряжение;
- Б) второе спряжение;
- В) третье спряжение;
- Г) это инфинитив.
2. Спряжение глаголов в русском языке — это
- А) изменение глаголов по времени и лицам;
- Б) изменение глаголов по числам и времени;
- В) изменение глаголов по времени и лицам;
- Г) изменение глаголов по родам и времени.
3. В каком предложении допущена ошибка
- А) Студенты борются за стипендии.
- Б) Студенческие команды борятся за победу в спортивных соревнованиях.
- В) Студенты-волонтеры борются с бедностью, организуя благотворительные акции.
- Г) Студенты борются с прокрастинацией.
Ответы
- А.
- В.
- Б.