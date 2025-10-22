Как на самом деле работает закон Мерфи

«Если какая-нибудь неприятность может случиться, она обязательно произойдет». Эта знаменитая формулировка, известная как Закон Мерфи, с середины XX века стала универсальным объяснением всех жизненных неурядиц. Но что стоит за этим «законом подлости» и почему он так прочно вошел в нашу жизнь?

© globallookpress

Рождение легенды

Вопреки расхожему мнению, Закон Мерфи — не плод народного творчества, а результат конкретного инцидента. В 1949 году на американской авиабазе «Эдвардс» капитан Эдвард Мерфи, инженер проекта «MX981», столкнулся с грубой ошибкой техников, которые неправильно подключили датчики в катапультируемом кресле.

Раздосадованный, Мерфи заключил: «If there’s any way they can do it wrong, they will» («Если есть хоть какой-то способ сделать это неправильно, они именно так и сделают»). Позже фраза была переформулирована в более ёмкую и пессимистичную: «Anything that can go wrong will go wrong» («Всё, что может пойти не так, обязательно пойдет не так»).

Фраза ушла в народ, а окончательно оформил её журналист Артур Блох, выпустивший в 1977 году бестселлер «Законы Мерфи». Сам же капитан Мерфи относился к своей славе скептически, настаивая, что говорил лишь о важности учёта человеческого фактора в технике.

У Мерфи были предшественники

Идея о том, что мир склонен к хаосу, не была новой. Ещё до Мерфи в Англии был популярен «Закон Сода», гласивший, что любая неприятность, которая может случиться с незадачливым мошенником, с ним непременно произойдёт.

В России ту же жизненную философию испокон веков отражал «закон подлости» или «закон бутерброда». А в 1928 году иллюзионист Адам Халл Ширк заметил: «Девять из десяти фокусов, которые могут не получиться, обычно и не получаются». Так что Мерфи не открыл новую истину — он просто дал ей имя и грамотный пиар.

Почему это работает?

Скажите честно, часто ли вы ищете причины того, почему каждый день вам удается доехать до работы или сделать какое-нибудь дело? Теперь представьте, что вам по какой-то причине пришлось опоздать на работу, застряв в пробке, или у вас «вдруг» заело молнию на куртке и вы опоздали на спектакль, на который собирались уже не один месяц.

По мнению психолога Стива Бриггса, законы Мерфи с их остроумным фатализмом работают исключительно по той причине, что мы склонны воспринимать благоприятное стечение обстоятельств за норму. Любой же промах человек склонен объяснять массой причин. Оправдание найдётся всегда, самое простое объяснить ошибку законами Мерфи.

Как это работает

Несмотря на свою искусственность, законы Мерфи реально работают. Их подтверждение каждый из нас не раз встречал в жизни. Когда вы едете в пробке, стоит вам занять свободную полосу, как она тут же становится «стоячей». Пытаясь сманеврировать между кассами в торговом центре, мы в итоге теряем самое выгодное место. Придя на экзамен, мы выбираем из сотни билетов тот, ответ на который не знаем.

Мы склонны объяснять эти вещи «законом подлости», хотя по законам Мерфи любой наш выбор приводит к неизменно худшему результату, поскольку «всякое решение плодит новые проблемы».

Если законы Мерфи чему и учат, так это ироничному отношению к неприятностям. Что тоже немало.