Кто на самом деле победил при Бородино

7 сентября 1812 года у села Бородино развернулось одно из самых кровопролитных однодневных сражений в истории. У него два названия: для французов — «битва у Москвы-реки» (Bataille de la Moskova), для русских — Бородинская битва. Итоги её до сих пор вызывают споры историков. Кто же одержал победу? Предлагаем взглянуть на события глазами их непосредственных участников и современников.

Взгляд со стороны Франции

Наполеон Бонапарт: Его оценка, пожалуй, самая известная и красноречивая. «Из всех моих сражений самое ужасное то, которое я дал под Москвой. Французы в нем показали себя достойными одержать победу, а русские стяжали право быть непобедимыми... в битве под Москвой выказано французами наиболее доблести и одержан наименьший успех».

Генерал Ж. Рапп (адъютант Наполеона): Его рапорт указывает на ключевой стратегический просчёт. После ранения я сказал Императору: «Я думаю, Вам придется пустить в дело гвардию». На что он ответил: «Я не сделаю этого; не хочу рисковать ею». И действительно, гвардия в бою не участвовала.

А. Де Коленкур (обер-шталмейстер): Подтверждает тактический успех, но не стратегическую победу.

«Ночью было явно заметно, что неприятель начал отступление... Неприятель унес подавляющее большинство своих раненых, и нам достались только... 12 орудий...»

Л. Де Боссе (дворцовый префект).

«Как бы там ни было, но победа была полная, настолько полная, что русская армия ни одной минуты не могла поверить в возможность отстоять свою столицу. Но это не помешало им служить там молебны».

Взгляд со стороны России

М.И. Кутузов (генерал-фельдмаршал)

«Сей день пребудет вечным памятником мужества и отличной храбрости российских воинов, где вся пехота, кавалерия и артиллерия дралась отчаянно. Желание всякого было умереть на месте и не уступить неприятелю. Французская армия под предводительством самого Наполеона, будучи в превосходнейших силах, не превозмогла твёрдость духа российского солдата, жертвовавшего жизнью за своё Отечество».

Д. Н. Болговский (дежурный штаб-офицер)

«…Мы отступили на следующий день после сражения, не разбитые, но по недостатку способных к бою, между тем как неприятель имел еще в своем распоряжении свежие войска. Но где же причина этого очевидного и необъяснимого бездействия Наполеона? Как понять, что в начале сражения он действовал наступательно и доводя дело до конца, а в три часа, в тот момент, когда ему удалось овладеть всеми пунктами, которые обеспечивали наш фронт от стремительности его атак, и, следовательно, в минуту одержания полного успеха он держался, скорее, в оборонительном положении, нежели активно».

А. Б. Голицын (адъютант М. И. Кутузова)