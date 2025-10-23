Валерий Попенченко: тайна смерти лучшего боксера в истории СССР

В истории советского спорта было немало чемпионов, но Валерий Попенченко стоял особняком. Он был не просто лучшим боксером СССР — он был «боксером-интеллектуалом», чья яркая жизнь оборвалась трагически и загадочно.

Восхождение чемпиона

Судьба Валерия с детства была непростой. Его отец, военный летчик, погиб на фронте в 1941 году. Мать, мечтая вырастить из сына настоящего мужчину, отдала его в Ташкентское суворовское училище. Именно там 12-летний Валерий пришел в бокс.

Его талант раскрылся мгновенно. Уже в 1955 году он стал чемпионом СССР среди юношей. Поступив в Ленинградское пограничное училище, он продолжил тренировки и в 1959 году впервые завоевал титул чемпиона страны среди взрослых.

Путь к мировому признанию был непростым. Тренеры долго не брали его в сборную из-за «корявой» техники: Попенченко двигался по рингу с откинутой головой и низко опущенными руками, а его удары напоминали движения в уличной драке. Но именно этот нестандартный стиль и принес ему славу.

В 1963 году он стал чемпионом Европы, отправив в нокаут в финале румынского боксера. А на Олимпиаде 1964 года в Токио Валерий добился величайшего успеха — он не только стал олимпийским чемпионом, но и был удостоен Кубка Вэла Баркера как самый техничный боксер Игр. Это достижение осталось непревзойденным: ни один советский боксер больше не получал эту престижную награду.

Чемпион вне ринга

После 213 боев, в 200 из которых он одержал победу, Попенченко неожиданно покинул большой спорт. Впрочем, кроме спорта, в его жизни были вещи, которые он считал, возможно, более важными: служба в Высшем инженерно-техническом училище, где он защитил диссертацию и получил степень кандидата технических наук, членство в ЦК ВЛКСМ. А еще Попенченко увлекался искусством, в совершенстве знал английский язык и писал стихи. В шахматы же он играл на уровне мастера спорта и однажды выиграл у самого Анатолия Карпова. За все это его прозвали «боксером-интеллектуалом».

Со своей будущей женой, студенткой кораблестроительного института Татьяной Вологдиной, Попенченко познакомился в Эрмитаже на выставке Родена. Три месяца спустя Валерий и Татьяна поженились. После рождения сына Максима семья перебралась в Москву, где жила мать Валерия.

Чужая могила

В столице Попенченко стал заведовать кафедрой физического воспитания МВТУ имени Баумана, собирался защищать докторскую диссертацию. В это время, в середине 70-х, в вузе строились новые корпуса. Попенченко контролировал работу строителей и часто бывал на стройплощадках. 15 февраля 1975 года приключилась трагедия. Сбегая по лестнице с низкими перилами, Валерий неожиданно на очередном повороте не удержал равновесия и упал в пролет. Очевидцы утверждали, что при этом Попенченко не издал ни звука. Гибель была квалифицирована как несчастный случай.

Ходили, впрочем, слухи, что Попенченко упал с лестницы не сам, а был сброшен кем-то уже в бесчувственном состоянии. По одной из версий, у него случился конфликт с прорабом строительной бригады, у которого обнаружилась финансовая недостача. Тот нанял каких-то уголовников, которые расправились с бывшим боксером. Другая версия гласит, что у Попенченко была любовница, ее муж узнал об их романе и затеял драку, в результате которой и произошло падение.

Валерия Попенченко похоронили на Введенском кладбище, в могиле, предназначавшейся писателю Василию Шукшину. В последний момент кто-то из правительства распорядился похоронить Шукшина на более престижном Новодевичьем кладбище. Приготовленная же могилка осталась незанятой. Вот и пригодилась, когда погиб знаменитый боксер…