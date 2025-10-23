Кем был легендарный чапаевский Петька на самом деле

Фильм «Чапаев», вышедший на экраны в 1934 году, подарил зрителю троицу незабываемых героев: легендарного комдива, бесстрашную Анку и его верного ординарца Петьку. Образ простоватого и преданного деревенского парня стал народным любимцем. Но существовал ли у него реальный прототип?

Актеры Леонид Кмит (в роли Петьки) и Борис Бабочкин (в роли Василия Чапаева) в кадре из художественного фильма «Чапаев» (1934). © Ленфильм/РИА Новости

Сценаристы и автор первоисточника Дмитрий Фурманов изначально утверждали, что Петька — персонаж собирательный. Однако историкам удалось найти несколько реальных людей, чьи судьбы, вероятно, и легли в основу киногероя.

Петр Косых

Сенсационное открытие было сделано в архивах Карагандинской области. Среди документов 1938 года обнаружилось постановление о назначении пенсии Евдокии Косых — «матери героически погибшего сына Петра в 25-й Чапаевской дивизии».

Согласно архивной справке, у Евдокии Власовны было двое сыновей: Семен и Петр Косых. Оба служили у Чапаева: Семен командиром отделения, а Петр — его ординарцем. В документе указано, что 5 сентября 1919 года во время налета на штаб в Лбищенске Семен был смертельно ранен, а Петр Косых «героически погиб вместе с товарищем Чапаевым в реке Урал». Подлинность этой находки не вызывает сомнений, что делает Петра Косых одним из главных кандидатов в прототипы знаменитого Петьки.

Петр Камешкерцев

Согласно другой версии, которой придерживаются потомки самого Чапаева, у комдива был боевой товарищ по имени Петр Камешкерцев. Именно его черты, по семейным легендам, угадываются в кинообразе. К сожалению, эта версия пока не нашла весомого документального подтверждения, а найти потомков Камешкерцева не удалось, поэтому сведений о нем слишком мало, для того чтобы подтвердить или опровергнуть эту версию.

Петр Исаев

Все же самой распространенной версией остается предположение, что прототипом любимого героя стал Петр Исаев. Его биография весьма интересна и имеет ряд противоречивых фактов.

Родился он, по одной версии, в 1880 году, по другой, - в 1884-м. А вот место рождения не вызывает сомнений - это село Корнеевка, расположенное в Саратовской области (это подкрепляется документами, хранящимся в Доме-музее В. И. Чапаева в городе Пугачев).

Петр Исаев вовсе не был наивным и простым, каким является герой фильма. До Первой мировой войны он закончил обучение в Саратовском реальном училище и был более образованным, чем комдив Чапаев, посещавший лишь церковно-приходскую школу. Свой военный путь Исаев начал старшим унтер-офицером музыкальной команды, а завершил командиром 326-й роты Белограйского полка в звании штабс-капитана. Под его началом и служил фельдфебель Василий Чапаев.

Февральская революция позволила им обоим стать членами полкового комитета. А вот Октябрьская поменяла многое: Чапаева избрали командиром полка, а Исаева ждала незавидная участь. В то время солдаты закололи штыками не успевших скрыться офицеров. Чапаев встал на защиту верного товарища и назначил Петра своим адъютантом. Впоследствии Исаев не раз спасал от смерти комдива, часто подсказывал ему грамотные тактические и военные решения.

Во время Первой мировой Исаев получил ранения и вернулся домой, где организовал антибольшевистское восстание, а после в Семеновке вновь встретился с Чапаевым.

Версии смерти Петра Исаева

До сих пор существует несколько версий смерти Петра Исаева. Интересно, что каждая из них находит как подтверждения, так и опровержения.

Согласно первой версии, он героически погиб вместе со своим командиром 5 сентября 1919 года в станице Лбищенская в момент вражеской атаки. Вторая это опровергает это и гласит, что Исаева не было в тот день рядом с Чапаевым и он застрелился сразу, как узнал о его гибели.

Третья версия больше напоминает легенду - якобы Петр застрелился через год на поминках Чапаева, выкрикнув громкую фразу: «Нет Василия Ивановича, и мне не жить».

Если же верить тому, что рассказывают его дочери, Петр Семенович после гибели Чапаева продолжил путь с дивизией дальше. Участвовал в военных действиях под Казахстаном, где и был тяжело ранен. Из госпиталя он сбежал домой. Тяжелые ранения дали о себе знать - Исаев не смог полноценно восстановиться и скончался от брюшного тифа в 1929 году.

Установить точную дату смерти так и не удалось, а вот могила знаменитого адъютанта сохранилась - находится она в Челябинской области, в селе Кундравы. На ней установлен памятник с надписью: «Исаев Петр Семенович. Порученец Чапаева». Интересно, что отсутствуют даты рождения и смерти. Вот такой загадочной судьбы был человек.

Так был ли прототип

Противоречивые версии наталкивают на мысль о том, что образ Петьки все же имел собирательный характер. Несмотря на то что большинство источников и свидетельств современников склоняют нас к личности Петра Исаева, отрицать причастность Камешкерцева и Косых все же не стоит. Официальные документы и рассказы родственников позволяют предполагать, что и их черты мы видим в герое известного советского фильма.