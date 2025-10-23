Кого в СССР хоронили на Новодевичьем кладбище

В тени древних стен Новодевичьего монастыря раскинулся некрополь, который по праву считается вторым по значимости в России после Кремлёвской стены. Но если у Кремля покоятся в основном политические деятели, то Новодевичье — это настоящий пантеон русской культуры, науки и истории. Здесь молчаливые памятники рассказывают биографии целой страны.

История Новодевичьего

История кладбища началась не в 1898 году, как принято считать, а гораздо раньше — в XVI веке. Изначально это был скромный погост, где находили последний приют монахини и знатные особы, вроде родственниц Ивана Грозного или царевны Софьи.

Но свой современный статус «главного кладбища интеллигенции» оно обрело в советскую эпоху. В 1950-х годах территорию значительно расширили, обнесли кирпичной стеной и превратили в официальное место захоронения национальной элиты. Сегодня здесь на 11 участках покоятся более 26 000 человек, чьи имена составляют гордость отечества.

Кто здесь покоится

Новодевичье — это живой учебник истории. Не случайно оно находится под защитой ЮНЕСКО. Совершим же воображаемую прогулку по его самым знаменитым «кварталам».

Нашли здесь покой высокородные инокини, а в прошлом – царевны Екатерина и Евдокия Милославские, Софья, сестра царя Петра I, и его супруга Евдокия Лопухина.

Позднее здесь были похоронены представители известных русских фамилий: князья Сергей Трубецкой, Александр Муравьев, декабрист Матвей Муравьев-Апостол, граф Алексей Уваров и др. В годы советской власти на Новодевичье был перенесен прах великого автора «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Николая Гоголя и всемирно известного оперного певца Федора Шаляпина (прах последнего был перевезен из Франции спустя несколько десятилетий после смерти Федора Ивановича).

Интересно, что на старой территории кладбища «вырос» в каком-то смысле настоящий «вишневый сад». Здесь похоронены многие известные актеры МХАТа во главе с незабвенными Антоном Чеховым и Константином Станиславским. Помимо могил этих выдающихся людей на Новодевичьем можно встретить надгробия последних пристанищ Михаила Булгакова, Владимира Маяковского, Самуила Маршака, Сергея Прокофьева, Владимира Вернадского, Ивана Сеченова и других поэтов, писателей, драматургов, композиторов и ученых с мировым именем.

Здесь же захоронены и многие политические деятели Страны Советов и России, так или иначе повлиявшие на ход истории: Лазарь Каганович, Александра Коллонтай, Вячеслав Молотов, Никита Хрущев, Раиса Горбачева, Виктор Черномырдин и др.

Кого могут похоронить на Новодевичье в наше время

По официальным данным, места под захоронения предоставляются в 2-х случаях: за особые заслуги перед Отечеством и при наличии старинных родовых захоронений. В первом случае правительство Москвы безвозмездно предоставляет место на кладбище человеку, чьи заслуги перед Родиной неоспоримы. К таким лицам относятся выдающиеся ученые, деятели искусства и литературы, политические деятели и т.п. Им государство бесплатно предоставляет возможность упокоиться в непосредственной близости от великих сынов России и автоматически пополнить этот славный пантеон.

Во втором случае нужно быть потомком старинной русской фамилии, представители которой уже имеют могилы на Новодевичьем. Естественно, в такой ситуации необходимо предоставить документы, подтверждающие родство усопшего с теми, кто был ранее захоронен на историческом кладбище. Новые родовые захоронения по закону здесь открывать нельзя (Новодевичье считается кладбищем закрытого типа).

При этом нередко можно встретить объявления ритуальных служб, которые предлагают помощь в проведении захоронений на Новодевичьем. По неофициальным данным, цены на участок на этом историческом кладбище начинаются от 150 тысяч рублей и могут достичь суммы в 1,5-1,8 миллиона. Обычно такие погребения возможны только в случае переноса очень старой могилы, но это бывает крайне редко.