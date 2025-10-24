От Твери до Чаула. Сколько в мире памятников Афанасию Никитину?

Путевые записки Афанасия Никитина увековечили его имя в истории словесности, а спустя почти полтысячелетия скульпторы попытались воссоздать визуальный образ отважного тверского купца. Корреспонденту MIR24.TV удалось узнать, где, кто и когда установил памятники бесстрашному путешественнику, а специалист по древнерусской литературе помог разобраться в тонкостях хронографии и многом другом.

© Мир24

Кто прав?

Юбилей и международный академический проект «Афанасий Никитин-550 при поддержке РАН, МИД РФ и РГО — это прекрасно. Однако датировка создания текста весьма условна. Ведь даже сведения о смерти путешественника всегда упоминают с пометкой «около 1475 года.

«Однозначного суждения о времени путешествия в научной литературе не существует. Измаил Иванович Срезневский в середине XIX века датировал его 1466-1472 годами, используя нюансы календарных обмолвок в тексте. Например, Пасха в Гурмызе. Но ведь Никитин мог и путать, сопоставляя православные праздники, например, с Курбан-байрамом. Круг доказательств и сведений, привлекаемых Леонидом Сергеевичем Семеновым в книге 1980 года и его же комментариях к изданию «Хожения в серии «Литературные памятники 1986 года, гораздо шире и включает индийские источники. По Семенову, пребывание Никитина именно в Индии датируется 1471-1474 годами, при том что считается, что Никитин умер до 1475 года. В датировке самого «Хожения сложным является вопрос, в какой мере и когда автор подвергал обработке свои путевые записки. Об этом писал Николай Сергеевич Трубецкой в работе «Хождение Афанасия Никитина как литературный памятник еще в 1926.

Набережная Афанасия Никитина

В 1991 году на карте Твери появилась набережная, названная в честь Афанасия Никитина. Дело в том, что задолго до этого, на когда-то Первомайской набережной (а до 1923 года вообще Заволжской) автору «Хожения установили первый памятник в мире. Проект разработали скульпторы Сергей Михайлович Орлов и его ученик Анатолий Петрович Завалов (они ранее участвовали в создании монумента Юрию Долгорукому, который до сих пор грозно смотрит на Тверскую улицу в центре Москвы) и архитектор Григорий Алексеевич Захаров.

До сих пор тверская композиция остается самой масштабной и концептуальной по сравнению с другими (забегая вперед, смело можно сказать: памятников путешественнику мало). Фигура купца в родном городе стоит на площадке — символической палубе ладьи с носом в виде конской головы. Впереди Волга, а за спиной — купола церкви Трех Исповедников. Храм построили лишь в ХVIII веке, Афанасий Никитин не мог там бывать, но так как был очень верующим человеком и брал благословение на свои скитания у игумена Макария в калязинском монастыре Святой живоначальной Троицы, то такое расположение не противоречило истине.

А вскоре на экраны вышла совместная работа советских и индийских кинематографистов.

Фильм 1958 года «Хождение за три моря, вне всякого сомнения, отражает вкусы и политические настроения своего времени, — поясняет профессор. — Для людей старшего поколения фигура Афанасия Никитина в значительной степени ассоциируется с образом, созданным Олегом Стриженовым. Памятник Никитину на берегу Волги в Твери был установлен на три года раньше, но обе эти визуализации отражают укрепление особых отношений с Индией.

Действительно, на его открытии в 1955 году присутствовал посол Индии в СССР Кумар Падма Шивашанкар Менон. Международные дипломатические связи последовательно налаживались через объекты культурного наследия и кинематограф.

«Уникальный текст XV века идеально подходил для совместной постановки, учитывающей вкусы зрителей обеих сторон. «Хожение можно назвать первым шагом к новым описаниям реальных, а не легендарно-сказочных стран и народов, как это было свойственно средневековым произведениям вроде «Сказания об Индии богатой, — продолжает собеседник. — Кроме того, «Хожение — не официальный текст, а значит, допускает интермедиальную аранжировку. Несмотря на десятилетия, прошедшие со времени съемок, фильм интересен прежде всего своими художественными решениями, зрелищными пейзажными и этнографическими кадрами. В отдельных случаях работа художника и оператора заставляет вспомнить картины Николая Рериха. Конечно, содержание древнерусского памятника передано достаточно условно, избирательно: например, зрителю может быть не совсем понятно, о каких «трех морях идет речь — Хвалынское, то есть Каспийское, и Черное море как бы остались за кадром. Местные предания, вообще характерные для древнерусских хожений, представлены в тексте Афанасия Никитина легендами о Ханумане и птице Гукук. Первая из них в фильме лишь упоминается в индийской песне.

«А морем шли шесть недель в таве до Чаула

Второй точкой на карте мира, где можно встретить объект, напоминающий о путешествии тверитянина, стала Индия уже в ХХI веке.

17 января 2002 года в штате Махараштра появилась 7-метровая стелла, на гранях которой на русском, хинди, маратхи и английском языках кратко отдается дань памяти Афанасию Никитину как человеку, кто «ступил на землю Индии, открыв тем самым первую страницу в летописи российско-индийской дружбы. Перед стеллой — гранитная доска с маршрутом первопроходца, опередившего Васко да Гаму.

Дело установки стало воистину международным. Землю на безвозмездной основе предоставило Образовательное общество региона Конкан на территории школы имени Пиланкара в местечке Ревданде, а средства на изготовление выделила администрация Тверской области, поэтому на открытии присутствовали ее делегаты.

Почему именно Ревданда?

«И шли мы морем до Маската десять дней, а от Маската до Дега четыре дня, а от Дега до Гуджарата, а от Гуджарата до Камбея. Тут родится краска да лак. От Камбея поплыли к Чаулу, а из Чаула вышли в седьмую неделю после Пасхи, а морем шли шесть недель в таве до Чаула. И тут Индийская страна, и люди ходят нагие, а голова не покрыта, а груди голы, а волосы в одну косу заплетены, все ходят брюхаты, а дети родятся каждый год, а детей у них много. И мужчины, и женщины все нагие да все черные. Куда я ни иду, за мной людей много — дивятся белому человеку.

На самом деле ответ на поверхности. Ревданда — современное название порта Чаула.

С 2020 года энтузиасты из РГО предлагают увековечить соотечественника еще и в Бидаре, мотивируя это тем, что он там прожил дольше всего и отправлялся в другие индийские города и селения именно оттуда. Но пока памятников на всем земном шаре остается три.

Под стенами Генуэзской крепости

Самый новый монумент появился в 2008 году в Феодосии — древней Кафе, где незадолго до смерти, на обратном пути домой, Афанасий Никитин невольно задержался на несколько месяцев.

Неслучайно скульптор Валерий Зенонович Замеховский выбрал для своего последнего масштабного творения Карантиный холм, или попросту Карантин. Здесь до сих пор возвышаются руины некогда неприступной Генуэзской крепости.

Она была построена в XIII веке, и Афанасий Никитин точно гулял под ее стенами. А по прибытии 40 дней находился в море на карантине — отсюда и названия рельефа. В те времена здесь люто косила людей чума. Топонимика до сих пор напоминает об этом: рядом на карте можно обнаружить мыс Чумку.

Лицо трехметровой чугунной скульптуры обращено к церкви Иверской иконы Божией Матери, день памяти которой отмечается по новому стилю 26 октября. По преданию, именно там молился путешественник, когда ступил на берег. Даты создания тоже разнятся, но то, что храм уже действовал в XV веке, сомнений не вызывает. Скорее всего, тогда он был греческим.

В фильме, кстати, не раз проскальзывают слова о вере, но у исследователя свое мнение на этот счет.

«Созвучно атеистическим настроениям, в картине практически отсутствует конфессиональная тема, весьма важная для автора «Хожения и являющаяся для него аспектом самоидентификации в чужом времени и пространстве, — говорит Алексей Пауткин. — Острота вопроса позволила даже некоторым западным славистам предположить отказ Никитина от православной веры. Например, так считает американская исследовательница Глория Ленхофф. В «Хожении неоднократно появляется информация военного свойства: описание выезда местных правителей, характера их войска. В фильме это отразилось лишь в эпизоде проверки лояльности Никитина великим визирем. В записках Афанасия Никитина затронута и тема взаимоотношения полов, но нет никакой романтической истории автора-героя. Ее добавили создатели совместного фильма, видимо, учитывая вкусы зрителя, в том числе индийского. Любопытен и языковой аспект, ведь купец порой «шифруется, используя в тексте тюркское наречие, когда ему неудобно в силу тех или иных причин писать по-русски, а в фильме он предстает истинным полиглотом. В какой мере создатели картины считались с мнением исторического консультанта, которым выступил будущий академик Борис Рыбаков, сказать трудно.

Возможно, американскую исследовательницу натолкнули фрагменты в тексте, о том, что Афанасий Никитин не соблюдает постов и потерял уже понимание, когда главные христианские праздники.

«О благоверные христиане! Кто во многие земли часто плавает, тот во многие грехи впадает и веры лишается христианской. Мне, рабу Божию Афанасию, сгрустнулось по вере: уже прошло четыре Великих поста, четыре Светлых воскресенья, а я, грешный, не знаю, когда Светлое воскресенье, когда пост, когда Рождество Христово и другие праздники, ни середы, ни пятницы.

Но ведь тогда в каждой стране было свое летоисчисление, а о календарях в нашем современном понимании и речи не было. Поэтому немудрено было потерять счет в чужой языковой стране и культуре привычным дням недели. Откуда сейчас современные верующие чаще всего узнают от главных переходных праздниках? Правильно, из интернета. Вот и ответ.

В окрестностях Карантина несколько средневековых храмов. Один из них освящен в честь святого великомученика Димитрия Солунского. Его возникновение относят к ХIV веку.

Внутри сохранились фрагменты фресок, принадлежащих кисти Феофана Грека (по крайней мере, так утверждают местные источники).

Шесть лет назад здесь появился ларец с мощами Димитрия Солунского. Его привез Федор Конюхов из разрушенного во время военных действий сирийского храма и пожертвовал приходу. Копию дарственной надписи паломникам показывает приветливый смотритель, если видит неподдельный интерес и благоговение к святыням.

Таким образом протянулась ниточка от одного путешественника сквозь века к другому. И Афанасий Никитин, и Федор Конюхов не оставляли мысли о Христе в своих странствиях.

В заключении возникает вопрос: будет ли востребована эта тема современными сценаристами и режиссерами?