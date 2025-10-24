Шумеры: откуда пришел самый таинственный народ в истории

В плодородной долине между Тигром и Евфратом, там, где сегодня лежит юг Ирака, примерно 7000 лет назад появился удивительный народ — шумеры. Они заложили основы человеческой цивилизации, но их величайшей тайной остается собственное происхождение. Откуда они пришли? На каком языке говорили? Ответы на эти вопросы теряются в веках.

Язык, не похожий ни на один другой

До прихода шумеров Месопотамию населяли племена семитов-скотоводов. Пришельцы с юга вытеснили их на север. Шумеры не были родственны семитам, и их язык — один из древнейших письменных языков — составляет уникальную и до сих пор не классифицированную языковую семью.

К счастью для нас, шумеры оставили множество глиняных табличек. Из них мы узнаем, что соседи называли этот народ «шумерами», тогда как сами они гордо именовали себя «санг-нгига», то есть «черноголовые». Свой язык они величали «благородным» и считали его единственным, достойным людей, в отличие от наречий соседних племен.

Шумерский язык был сложен и неоднороден: в нем существовали особые диалекты для мужчин и женщин, для рыбаков и пастухов. Как он звучал — неизвестно. Обилие омонимов наводит ученых на мысль, что это был тоновый язык, подобно китайскому, где смысл слова зависел от высоты звука. И даже после заката своей цивилизации шумерский язык столетиями оставался языком религии и науки в Месопотамии.

В поисках прародины

Где же искать корни этого народа? Ученые, анализируя археологические и письменные источники, составили своего рода «портрет» загадочной прародины.

Во-первых, она должна была находиться у моря. Шумеры приплыли в Месопотамию по воде, их первые поселения возникли в дельте рек. Это были опытные мореплаватели, сумевшие подняться вверх по незнакомым рекам.

Во-вторых, их родина, вероятно, была гористой. Об этом говорит тот факт, что в их языке слова «страна» и «гора» пишутся одинаково. Даже их знаменитые ступенчатые храмы-зиккураты, по форме, напоминают горы.

И, в-третьих, это была страна с развитыми технологиями. Шумеры не были примитивными переселенцами — они принесли с собой передовые знания: колесо, ирригацию и уникальную письменность. Одна из гипотез помещает эту легендарную прародину на юге Индии.

Пережившие потоп

Шумеры не зря избрали своей новой родиной долину Междуречья. Тигр и Евфрат берут начало в Армянском нагорье, и несут в долину плодородный ил и минеральные соли. Из-за этого почва в Месопотамии чрезвычайно плодородная, там в изобилии росли фруктовые деревья, злаки и овощи. Кроме того, в реках водилась рыба, на водопой стекались дикие звери, а на заливных лугах было вдоволь пищи для скота.

Но у всего этого изобилия была и обратная сторона. Когда в горах начинали таять снега, Тигр и Евфрат несли в долину потоки воды. В отличие от разливов Нила, разливы Тигра и Евфрата нельзя было предсказать, они не были регулярными.

Сильные разливы превращались в настоящее бедствие, они уничтожали все на своем пути: города и деревни, колосящиеся поля, животных и людей. Наверно, впервые столкнувшись с этим бедствием, шумеры и создали легенду об Зиусудре.

На собрание всех богов были принято страшное решение – уничтожить все человечество. Лишь один бог Энки пожалел людей. Он явился во сне к царю Зиусудре и велел ему построить огромный корабль. Зиусудра выполнил волю бога, на корабль он погрузил своё имущество, семью и родичей, различных мастеров для сохранения знаний и технологий, домашний скот, зверей и птиц. Двери корабля были засмолены снаружи.

Наутро начался страшный потоп, которого испугались даже боги. Дождь и ветер свирепствовали шесть дней и семь ночей. Наконец, когда вода начала отступать, Зиусудра покинул корабль и принес жертвы богам. Тогда в награду за его верность, боги даровали Зиусудре и его жене бессмертие.

Эта легенда не просто напоминает предание о Ноевом ковчеге, скорее всего библейская история является заимствованием из шумерской культуры. Ведь первые дошедшие до нас поэмы о потопе восходят аж к XVIII веку до нашей эры.

Цари-жрецы, цари-строители

Шумерские земли никогда не являлись единым государством. По сути дела это была совокупность городов-государств, каждый со своим законом, своей казной, своими правителями, своей армией. Общими были лишь язык, религия и культура. Города-государства могли враждовать между собой, могли обмениваться товарами или вступать в военные союзы.

В каждом городе-государстве правили три царя. Первый и самый главный назывался «эн». Это был царь-жрец (впрочем, эном могла быть и женщина). Главной задачей царя-эна было проведение религиозных церемоний: торжественных процессий, жертвоприношений. Кроме того, он заведовал всем храмовым имуществом, а иногда – имуществом всей общины.

Важной сферой жизни в древней Месопотамии было строительство. Шумерам приписывают изобретение обожженного кирпича. Из этого более прочного материала строились городские стены, храмы, амбары. Заведовал возведением этих сооружений жрец-строитель энси. Кроме того, энси следил за оросительной системой, ведь каналы, шлюзы и плотины позволяли хоть немного контролировать нерегулярные разливы.

На время ведения войны шумеры избирали еще одного предводителя – военного вождя – лугаля. Самым известным военным вождем был Гильгамеш, подвиги которого увековечены в одном из самых древних литературных произведений – «Эпосе о Гильгамеше». В этой истории великий герой бросает вызов богам, побеждает чудовищ, привозит в родной город Урук драгоценное кедровое дерево и даже спускается в загробный мир.

Шумерские боги

В Шумере существовала развитая религиозная система. Особым почитанием пользовались три бога: бог неба Ану, бог земли Энлиль и бог воды Энси. Помимо этого, у каждого города был свой бог-покровитель. Так, Энлиль особенно почитался в древнем городе Ниппуре. Жители Ниппура считали, что Энлиль подарил им такие важные изобретения как мотыга и плуг, а также научил строить города и возводить вокруг них стены.

Важными богами для шумеров были солнце (Уту) и луна (Наннар), сменявшие друг друга на небосклоне. И, конечно, одной из важнейших фигур шумерского пантеона была богиня Инанна, которую ассирийцы, позаимствовавшие религиозную систему у шумеров, станут именовать Иштар, а финикийцы – Астартой.

Инанна была богиней любви и плодородия и, одновременно, богиней войны. Она олицетворяла прежде всего плотскую любовь, страсть. Не зря во многих шумерских городах существовал обычай «божественного брака», когда цари, чтобы обеспечить плодородие свом землям, скоту и людям, проводили ночь с верховной жрицей Инанну, воплощавшей саму богиню.

Подобно многим древним богам, Инанну была капризна и непостоянна. Она часто влюблялась в смертных героев, и горе было тем, кто отвергал богиню!

Шумеры считали, что боги сотворили людей, смешав свою кровь с глиной. После смерти души попадали в загробный мир, где также не было ничего, кроме глины и пыли, которой и питались мертвые. Чтобы сделать жизнь своих умерших предков чуть лучше, шумеры приносили им в жертву еду и напитки.

Клинопись

Шумерская цивилизация достигла удивительных высот, даже после завоевания северными соседями, культура, язык и религия шумеров были заимствованы сначала Аккадом, потом Вавилонией и Ассирией.

Шумерам приписывают изобретение колеса, кирпичей и даже пива (хотя ячменный напиток они, скорее всего, изготавливали по другой технологии). Но главным достижением шумеров была, конечно, уникальная система письма – клинопись.

Клинопись получила свое название из-за формы значков, которые оставляла тростниковая палочка на мокрой глине – самом распространенном материале для письма.

Шумерское письмо произошло от системы подсчета различных товаров. Например, когда человек подсчитывал свое стадо, для обозначения каждой овцы он делал шарик из глины, потом эти шарики складывал в коробочку, а на коробочке оставлял пометки – количество этих шариков. Но ведь все овцы в стаде разные: разного пола, возраста. На шариках появлялись пометки, соответственно животному, которое они обозначали. И, наконец, овцу стали обозначать рисунком – пиктограммой. Рисовать тростниковой палочкой было не очень удобно, и пиктограмма превращалась в схематичное изображение, состоящее из вертикальных, горизонтальных и диагональных клинышков. И последний шаг – эта идеограмма стала обозначать не только овцу (по-шумерски «уду»), но и слог «уду» в составе сложных слов.

Сначала клинопись использовалась для составления хозяйственных документов. От древних жителей Месопотамии до нас дошли обширные архивы. Но позднее шумеры стали записывать и художественные тексты, и появились даже целые библиотеки из глиняных табличек, которым были не страшны пожары – ведь после обжига глина становилась только прочнее. Именно благодаря пожарам, в которых гибли шумерские города, захваченные воинственными аккадцами, до нас и дошли уникальные сведения об этой древней цивилизации.