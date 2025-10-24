Эзотерический выбор: как появился символ СССР

Мало какой символ так же неразрывно связан с советской эпохой, как пятиконечная красная звезда. Но ее путь на штурманы танков и знамена СССР был полон мистики, политических расчетов и альтернативных вариантов. Решение о ее утверждении в качестве официального знака Красной Армии 7 мая 1918 года приказом № 321 за подписью Льва Троцкого было далеко не случайным.

Эзотерический выбор Троцкого

Согласно одной из версий, Лев Троцкий, глубоко погруженный в эзотерические учения своего времени, видел в пентаграмме не просто геометрическую фигуру. Конец XIX – начало XX века были эпохой расцвета оккультизма, и пятиконечная звезда считалась одним из самых мощных символов с колоссальным энергетическим потенциалом.

Этот знак имеет богатейшую историю: его использовали еще древние шумеры и вавилоняне (в качестве оберега), он упоминался как печать царя Соломона в средневековой Европе. Большевики же наложили на этот древний символ новую, политическую трактовку: пять лучей стали олицетворять единство пролетариата всех пяти континентов и идею мировой революции.

«Царский» сигнал

Однако была и более приземленная, стратегическая причина. Назвав символ «марсовой звездой» в честь римского бога войны, большевики апеллировали к дореволюционной традиции. Пятиконечные звезды уже украшали эполеты и погоны офицеров и генералов Русской императорской армии, начиная с указа Николая I в 1827 году. Они даже присутствовали на кокардах после Февральской революции.

Таким образом, введение знакомой звезды в РККА могло быть продуманным шагом Троцкого для привлечения на сторону красных опытных военных специалистов из числа бывших царских офицеров. Это был своеобразный сигнал: армия, хоть и новая, чтит военные традиции.

Альтернатива звезде

Символом Советской России могла стать и свастика, культ которой был очень силен в России начала XX века. Она была изображена на «керенках», свастики рисовала на стене Ипатьевского дома императрица Александра Фёдоровна перед расстрелом, однако единоличным решением Троцкого большевики остановились на пятиконечной звезде. История XX века показала, что «звезда» сильнее «свастики».